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ЦСКА — «Торпедо»: прогноз на матч КХЛ 7 декабря 2022 года

Прогноз на матч КХЛ ЦСКА — «Торпедо» 7 декабря 2022 года
Артем Белинин
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Игроки ЦСКА празднуют гол.
Фото Официальный сайт ХК ЦСКА.

7 декабря в матче регулярного чемпионата КХЛ сыграют московское ЦСКА и нижегородское «Торпедо». Матч начнется в 19.30 по московскому времени на «ЦСКА Арене», в прямом эфире его покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы KHL и KHL Prime. Старт трансляции — в 19.15 мск.

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Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами армейцев. Поставить на них можно за 1.58, это примерно 63% вероятности. Ничья предложена за 4.40 (23%), победа гостей — за 5.50 (14%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае успеха выплата составит 4400 рублей.

Считаете, что «Торпедо» не уступит в этом матче? Оформите ставку за 2.38.

Если дело дойдет до овертаймов и буллитов, победу ЦСКА в таком случае оценили в 1.29, их соперников — в 3.80.

Улучшить коэффициент на москвичей или добавить шансов «Торпедо» можно при помощи форы: Ф1(-1.5) доступна за 1.90, Ф2(+1.5) — за 1.94.

У ЦСКА «верх» по голам прошел в семи из десяти последних встреч в КХЛ. Поставить на тотал больше 4.5 шайбы можно за 1.55, на обратный исход — за 2.50.

Кто выиграет первое вбрасывание? Успех хозяев оценили в 1.75, гостей — в 1.96.

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Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Торпедо»

Москвичи совсем недавно ездили к «Торпедо» в гости и там одолели их со счетом 4:0. Высокая результативность — это вообще про армейцев, в этом сезоне они в среднем забивают больше трех шайб за матч. А нижегородцы как раз сдали в обороне — проиграли четыре из пяти последних матчей, пропустив при этом 17 шайб. Все говорит о том, что дома ЦСКА сыграет результативно.

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (3.5) за 2.07.

Хоккей
КХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
ХК ЦСКА (Москва)
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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