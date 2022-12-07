ЦСКА — «Торпедо»: прогноз на матч КХЛ 7 декабря 2022 года
7 декабря в матче регулярного чемпионата КХЛ сыграют московское ЦСКА и нижегородское «Торпедо». Матч начнется в 19.30 по московскому времени на «ЦСКА Арене», в прямом эфире его покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы KHL и KHL Prime. Старт трансляции — в 19.15 мск.
Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами армейцев. Поставить на них можно за 1.58, это примерно 63% вероятности. Ничья предложена за 4.40 (23%), победа гостей — за 5.50 (14%).
При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае успеха выплата составит 4400 рублей.
Считаете, что «Торпедо» не уступит в этом матче? Оформите ставку за 2.38.
Если дело дойдет до овертаймов и буллитов, победу ЦСКА в таком случае оценили в 1.29, их соперников — в 3.80.
Улучшить коэффициент на москвичей или добавить шансов «Торпедо» можно при помощи форы: Ф1(-1.5) доступна за 1.90, Ф2(+1.5) — за 1.94.
У ЦСКА «верх» по голам прошел в семи из десяти последних встреч в КХЛ. Поставить на тотал больше 4.5 шайбы можно за 1.55, на обратный исход — за 2.50.
Кто выиграет первое вбрасывание? Успех хозяев оценили в 1.75, гостей — в 1.96.
Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Торпедо»
Москвичи совсем недавно ездили к «Торпедо» в гости и там одолели их со счетом 4:0. Высокая результативность — это вообще про армейцев, в этом сезоне они в среднем забивают больше трех шайб за матч. А нижегородцы как раз сдали в обороне — проиграли четыре из пяти последних матчей, пропустив при этом 17 шайб. Все говорит о том, что дома ЦСКА сыграет результативно.
Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (3.5) за 2.07.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2