7 декабря в матче регулярного чемпионата КХЛ сыграют московское ЦСКА и нижегородское «Торпедо». Матч начнется в 19.30 по московскому времени на «ЦСКА Арене», в прямом эфире его покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы KHL и KHL Prime. Старт трансляции — в 19.15 мск.

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами армейцев. Поставить на них можно за 1.58, это примерно 63% вероятности. Ничья предложена за 4.40 (23%), победа гостей — за 5.50 (14%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае успеха выплата составит 4400 рублей.

Считаете, что «Торпедо» не уступит в этом матче? Оформите ставку за 2.38.

Если дело дойдет до овертаймов и буллитов, победу ЦСКА в таком случае оценили в 1.29, их соперников — в 3.80.

Улучшить коэффициент на москвичей или добавить шансов «Торпедо» можно при помощи форы: Ф1(-1.5) доступна за 1.90, Ф2(+1.5) — за 1.94.

У ЦСКА «верх» по голам прошел в семи из десяти последних встреч в КХЛ. Поставить на тотал больше 4.5 шайбы можно за 1.55, на обратный исход — за 2.50.

Кто выиграет первое вбрасывание? Успех хозяев оценили в 1.75, гостей — в 1.96.

Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Торпедо»

Москвичи совсем недавно ездили к «Торпедо» в гости и там одолели их со счетом 4:0. Высокая результативность — это вообще про армейцев, в этом сезоне они в среднем забивают больше трех шайб за матч. А нижегородцы как раз сдали в обороне — проиграли четыре из пяти последних матчей, пропустив при этом 17 шайб. Все говорит о том, что дома ЦСКА сыграет результативно.

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (3.5) за 2.07.