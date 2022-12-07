Марокко — Португалия: эксперты назвали фаворита в матче 1/4 финала ЧМ

10 ноября сборные Марокко и Португалии встретятся в четвертьфинале чемпионата мира по футболу, который проходит в Катаре. Игра состоится на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе и начнется в 18.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Футбол 1» и «Матч! Премьер». Старт трансляции в 17.45 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Португалию фаворитом встречи. На победу команды Фернанду Сантуша в основное время можно поставить с коэффициентом 1.67, что приблизительно 60% вероятности исхода. Успех Марокко оценен котировкой 5.80 (15%), ничья идет за чуть меньшие 3.90 (25%).

При ставке в 1000 рублей на проход марокканцев в полуфинал по итогам 90 минут можно выиграть 5800 рублей.

Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 2.14, ТМ 2.5 — за 1.79.

Вариант «обе забьют» предложено оформить за 2.10, противоположный исход — за 1.73.

Триумф Португалии с учетом основного времени, дополнительного и серии пенальти доступен за 1.33. На Марокко с такими же условиями можно поставить за 3.65.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом: