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Сегодня, 01:00

Марокко — Португалия: эксперты назвали фаворита в матче 1/4 финала ЧМ

Евгений Коростелев
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Гонсало Рамуш.
Фото Global Look Press

10 ноября сборные Марокко и Португалии встретятся в четвертьфинале чемпионата мира по футболу, который проходит в Катаре. Игра состоится на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе и начнется в 18.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Футбол 1» и «Матч! Премьер». Старт трансляции в 17.45 мск.

Чемпионат мира. 1/8 финала
06 дек, 18:00. Education City Stadium (Эр-Райян)
Марокко
0:0
Испания

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Португалию фаворитом встречи. На победу команды Фернанду Сантуша в основное время можно поставить с коэффициентом 1.67, что приблизительно 60% вероятности исхода. Успех Марокко оценен котировкой 5.80 (15%), ничья идет за чуть меньшие 3.90 (25%).

При ставке в 1000 рублей на проход марокканцев в полуфинал по итогам 90 минут можно выиграть 5800 рублей.

Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 2.14, ТМ 2.5 — за 1.79.

Вариант «обе забьют» предложено оформить за 2.10, противоположный исход — за 1.73.

Триумф Португалии с учетом основного времени, дополнительного и серии пенальти доступен за 1.33. На Марокко с такими же условиями можно поставить за 3.65.

Криштиану Роналду. Кажется, Роналду едет в Саудовскую Аравию. Что он покажет за 200 млн евро в год?

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

  • 1:0 в пользу Португалии — 5.60;

  • 2:0 — 6.70;

  • ничья 1:1 идет за 7.00.

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Португалия — Швейцария: где смотреть матч чемпионата мира 6 декабря 2022 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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Торпедо М

 6 1 2
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