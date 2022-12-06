Нижегородцам не совладать с мощью армейского нападения.

7 декабря в регулярном чемпионате КХЛ состоится матч между московским ЦСКА и нижегородским «Торпедо». Он пройдет в столице на «ЦСКА Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире его покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы KHL и KHL Prime. Трансляция стартует в 19.15 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ ЦСКА — «Торпедо» 7 декабря 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение армейцам. На их победу в основное время выставлен коэффициент 1.61, вероятность исхода — примерно 62%. На успех «Торпедо» самая высокая котировка — 5.20 (16%). Ничья идет за 4.40 (22%).

Из пяти последних очных матчей в трех «Торпедо» не проиграло в основное время. Вариант Х2 предложен за 2.32.

Также можете подстраховать гостей с помощью форы (+1.5) шайбы за 1.89.

Тотал больше 4.5 шайбы доступен за 1.53, ТМ 4.5 — за 2.60. У ЦСКА такой «верх» прошел в семи встречах из последних десяти в КХЛ.

Армейцы только в одной игре из десяти забросили меньше двух шайб, у нижегородцев ИТБ2 (1.5) прошел в семи встречах. На то, что обе команды отличатся минимум по два раза, коэффициент — 1.86.

Кто забросит первым? ЦСКА — 1.50, «Торпедо» — 2.60.

Успех хозяев с учетом основного времени, овертайма и буллитов идет за 1.31, триумф гостей — за 3.60.

ЦСКА — «Торпедо»: прогноз и анализ матча КХЛ 7 декабря 2022 года

Московские армейцы продолжают погоню за коллегами из Санкт-Петербурга: в последнем матче ЦСКА обыграл «Сочи» (4:2), набрал 53-е очко в 37 играх и отстает от СКА теперь на 12 баллов. Причем у команды Сергея Федорова есть две встречи в запасе.

Успех против худшей команды конференции позволил красно-синим снова вдохнуть вкус победы — он стал немного чужим после двух поражений подряд от «Металлурга» (1:2) и «Авангарда» (2:3). «При счете 2:2 ЦСКА много играл в зоне соперника. Создали достаточно моментов, но не забили. Я ребятам сказал, что они молодцы, хорошая игра. Удовлетворение она принесла, но результатом недовольны», — заявил после игры с омичами Федоров.

Главный тренер ЦСКА подчеркнул сильную сторону своей команды — действия в атаке. Армейцы в этом сезоне с учетом овертаймов забросили уже 120 шайб (в среднем — 3.24 за матч). Неудивительно, что большинству соперников приходится неоднократно вытаскивать шайбу из ворот. То же «Торпедо» в конце ноября получило сразу четыре шайбы (4:0). На то, что красно-синие снова забросят сопернику минимум трижды, коэффициент всего 1.42. На ИТБ1 (3.5) — 2.08.

Такой расклад реален, потому что нижегородцы сейчас в не очень хорошей форме: проиграли четыре из пяти матчей, в которых пропустили 17 шайб — 3.4 за игру. При этом по сезону обороняются игроки «Торпедо» не хуже армейцев — пропустили 89 шайб против 87 у соперника.

Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Торпедо»

Команды встречались совсем недавно, и ЦСКА отгрузил сопернику четыре шайбы. Причем матч состоялся в Нижнем Новгороде, а теперь армейцы примут нижегородцев на своем льду и при родных болельщиках.

Красно-синие по-прежнему берут свое сильной командной игрой — лучший по набранным очкам Константин Окулов в таблице бомбардиров чемпионата не входит даже в топ-20. Однако вместе с Григоренко (новым лучшим снайпером ЦСКА в чемпионатах России), Нестеровым, Плотниковым и другими это грозная сила. Остановить ее сдавшему в последние недели «Торпедо» не получится.

Рекомендуемая ставка: П1 за 1.61.