ЦСКА — «Торпедо»: Григоренко и Окулов разобьют соперника во второй раз за две недели
7 декабря в регулярном чемпионате КХЛ состоится матч между московским ЦСКА и нижегородским «Торпедо». Он пройдет в столице на «ЦСКА Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире его покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы KHL и KHL Prime. Трансляция стартует в 19.15 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ ЦСКА — «Торпедо» 7 декабря 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение армейцам. На их победу в основное время выставлен коэффициент 1.61, вероятность исхода — примерно 62%. На успех «Торпедо» самая высокая котировка — 5.20 (16%). Ничья идет за 4.40 (22%).
Из пяти последних очных матчей в трех «Торпедо» не проиграло в основное время. Вариант Х2 предложен за 2.32.
Также можете подстраховать гостей с помощью форы (+1.5) шайбы за 1.89.
Тотал больше 4.5 шайбы доступен за 1.53, ТМ 4.5 — за 2.60. У ЦСКА такой «верх» прошел в семи встречах из последних десяти в КХЛ.
Армейцы только в одной игре из десяти забросили меньше двух шайб, у нижегородцев ИТБ2 (1.5) прошел в семи встречах. На то, что обе команды отличатся минимум по два раза, коэффициент — 1.86.
Кто забросит первым? ЦСКА — 1.50, «Торпедо» — 2.60.
Успех хозяев с учетом основного времени, овертайма и буллитов идет за 1.31, триумф гостей — за 3.60.
ЦСКА — «Торпедо»: прогноз и анализ матча КХЛ 7 декабря 2022 года
Московские армейцы продолжают погоню за коллегами из Санкт-Петербурга: в последнем матче ЦСКА обыграл «Сочи» (4:2), набрал 53-е очко в 37 играх и отстает от СКА теперь на 12 баллов. Причем у команды Сергея Федорова есть две встречи в запасе.
Успех против худшей команды конференции позволил красно-синим снова вдохнуть вкус победы — он стал немного чужим после двух поражений подряд от «Металлурга» (1:2) и «Авангарда» (2:3). «При счете 2:2 ЦСКА много играл в зоне соперника. Создали достаточно моментов, но не забили. Я ребятам сказал, что они молодцы, хорошая игра. Удовлетворение она принесла, но результатом недовольны», — заявил после игры с омичами Федоров.
Главный тренер ЦСКА подчеркнул сильную сторону своей команды — действия в атаке. Армейцы в этом сезоне с учетом овертаймов забросили уже 120 шайб (в среднем — 3.24 за матч). Неудивительно, что большинству соперников приходится неоднократно вытаскивать шайбу из ворот. То же «Торпедо» в конце ноября получило сразу четыре шайбы (4:0). На то, что красно-синие снова забросят сопернику минимум трижды, коэффициент всего 1.42. На ИТБ1 (3.5) — 2.08.
Такой расклад реален, потому что нижегородцы сейчас в не очень хорошей форме: проиграли четыре из пяти матчей, в которых пропустили 17 шайб — 3.4 за игру. При этом по сезону обороняются игроки «Торпедо» не хуже армейцев — пропустили 89 шайб против 87 у соперника.
Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Торпедо»
Команды встречались совсем недавно, и ЦСКА отгрузил сопернику четыре шайбы. Причем матч состоялся в Нижнем Новгороде, а теперь армейцы примут нижегородцев на своем льду и при родных болельщиках.
Красно-синие по-прежнему берут свое сильной командной игрой — лучший по набранным очкам Константин Окулов в таблице бомбардиров чемпионата не входит даже в топ-20. Однако вместе с Григоренко (новым лучшим снайпером ЦСКА в чемпионатах России), Нестеровым, Плотниковым и другими это грозная сила. Остановить ее сдавшему в последние недели «Торпедо» не получится.
Рекомендуемая ставка: П1 за 1.61.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2