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6 декабря, 18:15

ЦСКА — «Торпедо»: Григоренко и Окулов разобьют соперника во второй раз за две недели

Прогноз и ставка на матч КХЛ ЦСКА — «Торпедо» 7 декабря 2022 года
Евгений Коростелев
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ЦСКА.
Фото Сайт ХК ЦСКА
Нижегородцам не совладать с мощью армейского нападения.

7 декабря в регулярном чемпионате КХЛ состоится матч между московским ЦСКА и нижегородским «Торпедо». Он пройдет в столице на «ЦСКА Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире его покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы KHL и KHL Prime. Трансляция стартует в 19.15 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ ЦСКА — «Торпедо» 7 декабря 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение армейцам. На их победу в основное время выставлен коэффициент 1.61, вероятность исхода — примерно 62%. На успех «Торпедо» самая высокая котировка — 5.20 (16%). Ничья идет за 4.40 (22%).

Из пяти последних очных матчей в трех «Торпедо» не проиграло в основное время. Вариант Х2 предложен за 2.32.

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Также можете подстраховать гостей с помощью форы (+1.5) шайбы за 1.89.

Тотал больше 4.5 шайбы доступен за 1.53, ТМ 4.5 — за 2.60. У ЦСКА такой «верх» прошел в семи встречах из последних десяти в КХЛ.

Армейцы только в одной игре из десяти забросили меньше двух шайб, у нижегородцев ИТБ2 (1.5) прошел в семи встречах. На то, что обе команды отличатся минимум по два раза, коэффициент — 1.86.

Кто забросит первым? ЦСКА — 1.50, «Торпедо» — 2.60.

Успех хозяев с учетом основного времени, овертайма и буллитов идет за 1.31, триумф гостей — за 3.60.

ЦСКА — «Торпедо»: прогноз и анализ матча КХЛ 7 декабря 2022 года

Московские армейцы продолжают погоню за коллегами из Санкт-Петербурга: в последнем матче ЦСКА обыграл «Сочи» (4:2), набрал 53-е очко в 37 играх и отстает от СКА теперь на 12 баллов. Причем у команды Сергея Федорова есть две встречи в запасе.

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Успех против худшей команды конференции позволил красно-синим снова вдохнуть вкус победы — он стал немного чужим после двух поражений подряд от «Металлурга» (1:2) и «Авангарда» (2:3). «При счете 2:2 ЦСКА много играл в зоне соперника. Создали достаточно моментов, но не забили. Я ребятам сказал, что они молодцы, хорошая игра. Удовлетворение она принесла, но результатом недовольны», — заявил после игры с омичами Федоров.

Главный тренер ЦСКА подчеркнул сильную сторону своей команды — действия в атаке. Армейцы в этом сезоне с учетом овертаймов забросили уже 120 шайб (в среднем — 3.24 за матч). Неудивительно, что большинству соперников приходится неоднократно вытаскивать шайбу из ворот. То же «Торпедо» в конце ноября получило сразу четыре шайбы (4:0). На то, что красно-синие снова забросят сопернику минимум трижды, коэффициент всего 1.42. На ИТБ1 (3.5) — 2.08.

Такой расклад реален, потому что нижегородцы сейчас в не очень хорошей форме: проиграли четыре из пяти матчей, в которых пропустили 17 шайб — 3.4 за игру. При этом по сезону обороняются игроки «Торпедо» не хуже армейцев — пропустили 89 шайб против 87 у соперника.

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Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Торпедо»

Команды встречались совсем недавно, и ЦСКА отгрузил сопернику четыре шайбы. Причем матч состоялся в Нижнем Новгороде, а теперь армейцы примут нижегородцев на своем льду и при родных болельщиках.

Красно-синие по-прежнему берут свое сильной командной игрой — лучший по набранным очкам Константин Окулов в таблице бомбардиров чемпионата не входит даже в топ-20. Однако вместе с Григоренко (новым лучшим снайпером ЦСКА в чемпионатах России), Нестеровым, Плотниковым и другими это грозная сила. Остановить ее сдавшему в последние недели «Торпедо» не получится.

Рекомендуемая ставка: П1 за 1.61.

Хоккей
КХЛ
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ХК Торпедо (Нижний Новгород)
ХК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

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Спартак

 14
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Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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