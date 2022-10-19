19 октября ЦСКА и «Торпедо» встретятся уже в третий раз в сезоне: команды сыграют в матче четвертого тура группового этапа Кубка России. Игра пройдет в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», время начала — 20.30 мск. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают армейцев однозначными фаворитами: поставить на успех ЦСКА можно с коэффициентом 1.37, что составляет 71% вероятности. Победа автозаводцев предложена с котировкой 8.10 (12%) — это самый маловероятный исход встречи. Даже ничья идет за 5.80 (17%).

Верите в гостей? Ставка в 1000 рублей на победу «Торпедо» при благополучном результате принесет 8100 рублей.

Команды встречались в этом сезоне уже дважды: в Кубке выиграл ЦСКА (2:0), в чемпионате черно-белые сломили армейцев (1:0).

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи намекают на серьезное преимущество хозяев:

• победа ЦСКА 2:0 идет за 6.20;

• успех 1:0 — за 6.60;

• выигрыш 2:1 — за 8.20.

Считаете, что в предстоящей встрече соперники забьют много? Тотал больше 2.5 мяча можно оформить за 1.75, ТМ 2.5 — за 2.16.

ЦСКА в этом сезоне играет результативно: в среднем за матч во всех турнирах забивает два мяча. Меньше двух раз армейцы отличились лишь в пяти встречах. Автозаводцы с трудом выжимают забитые мячи, «Торпедо» — самая нерезультативная команда РПЛ (семь голов за 13 туров), а в Кубке России коллектив Андрея Талалаева выдавил три мяча.

Индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 гола оценен в 1.50, ИТМ1 (1.5) — в 2.60. Эти рынки на гостей идут за 4.70 и 1.19 соответственно.

Также на матч предложен интересный выбор комбинированных ставок. Например, рынок на победу ЦСКА и тотал больше 2.5 гола доступен с коэффициентом 2.10. Обратную ставку можно сделать за 1.73.