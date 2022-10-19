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ЦСКА — «Торпедо»: где смотреть матч Кубка России 19 октября 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Кубка России ЦСКА — «Торпедо» 19 октября 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Тренер ЦСКА Владимир Федотов.
Фото Global Look Press

19 октября ЦСКА и «Торпедо» встретятся уже в третий раз в сезоне: команды сыграют в матче четвертого тура группового этапа Кубка России. Игра пройдет в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», время начала — 20.30 мск. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».

Кубок России. Группа D
19 окт, 20:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Торпедо М

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают армейцев однозначными фаворитами: поставить на успех ЦСКА можно с коэффициентом 1.37, что составляет 71% вероятности. Победа автозаводцев предложена с котировкой 8.10 (12%) — это самый маловероятный исход встречи. Даже ничья идет за 5.80 (17%).

Верите в гостей? Ставка в 1000 рублей на победу «Торпедо» при благополучном результате принесет 8100 рублей.

Команды встречались в этом сезоне уже дважды: в Кубке выиграл ЦСКА (2:0), в чемпионате черно-белые сломили армейцев (1:0).

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи намекают на серьезное преимущество хозяев:

• победа ЦСКА 2:0 идет за 6.20;

• успех 1:0 — за 6.60;

• выигрыш 2:1 — за 8.20.

Считаете, что в предстоящей встрече соперники забьют много? Тотал больше 2.5 мяча можно оформить за 1.75, ТМ 2.5 — за 2.16.

ЦСКА в этом сезоне играет результативно: в среднем за матч во всех турнирах забивает два мяча. Меньше двух раз армейцы отличились лишь в пяти встречах. Автозаводцы с трудом выжимают забитые мячи, «Торпедо» — самая нерезультативная команда РПЛ (семь голов за 13 туров), а в Кубке России коллектив Андрея Талалаева выдавил три мяча.

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Индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 гола оценен в 1.50, ИТМ1 (1.5) — в 2.60. Эти рынки на гостей идут за 4.70 и 1.19 соответственно.

Также на матч предложен интересный выбор комбинированных ставок. Например, рынок на победу ЦСКА и тотал больше 2.5 гола доступен с коэффициентом 2.10. Обратную ставку можно сделать за 1.73.

Футбол
Кубок России
Прогнозы на спорт
ФК Торпедо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
0
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«Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм»: прогноз на матч АПЛ 19 октября 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Мусса Сиссако

Мусса Сиссако

Сочи

 3 1 1
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