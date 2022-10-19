ЦСКА — «Торпедо»: где смотреть матч Кубка России 19 октября 2022 года онлайн в прямом эфире
19 октября ЦСКА и «Торпедо» встретятся уже в третий раз в сезоне: команды сыграют в матче четвертого тура группового этапа Кубка России. Игра пройдет в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», время начала — 20.30 мск. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают армейцев однозначными фаворитами: поставить на успех ЦСКА можно с коэффициентом 1.37, что составляет 71% вероятности. Победа автозаводцев предложена с котировкой 8.10 (12%) — это самый маловероятный исход встречи. Даже ничья идет за 5.80 (17%).
Верите в гостей? Ставка в 1000 рублей на победу «Торпедо» при благополучном результате принесет 8100 рублей.
Команды встречались в этом сезоне уже дважды: в Кубке выиграл ЦСКА (2:0), в чемпионате черно-белые сломили армейцев (1:0).
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи намекают на серьезное преимущество хозяев:
• победа ЦСКА 2:0 идет за 6.20;
• успех 1:0 — за 6.60;
• выигрыш 2:1 — за 8.20.
Считаете, что в предстоящей встрече соперники забьют много? Тотал больше 2.5 мяча можно оформить за 1.75, ТМ 2.5 — за 2.16.
ЦСКА в этом сезоне играет результативно: в среднем за матч во всех турнирах забивает два мяча. Меньше двух раз армейцы отличились лишь в пяти встречах. Автозаводцы с трудом выжимают забитые мячи, «Торпедо» — самая нерезультативная команда РПЛ (семь голов за 13 туров), а в Кубке России коллектив Андрея Талалаева выдавил три мяча.
Индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 гола оценен в 1.50, ИТМ1 (1.5) — в 2.60. Эти рынки на гостей идут за 4.70 и 1.19 соответственно.
Также на матч предложен интересный выбор комбинированных ставок. Например, рынок на победу ЦСКА и тотал больше 2.5 гола доступен с коэффициентом 2.10. Обратную ставку можно сделать за 1.73.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|13
|10
|3
|0
|36-5
|33
|
2
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|31-16
|26
|
3
|ЦСКА
|13
|7
|4
|2
|26-13
|25
|
4
|Ростов
|13
|7
|4
|2
|24-19
|25
|
5
|Краснодар
|13
|6
|3
|4
|25-20
|21
|
6
|Сочи
|13
|6
|2
|5
|22-22
|20
|
7
|Ахмат
|13
|6
|2
|5
|21-21
|20
|
8
|Динамо
|13
|5
|5
|3
|21-16
|20
|
9
|Оренбург
|13
|6
|0
|7
|22-31
|18
|
10
|Кр. Советов
|13
|3
|5
|5
|14-19
|14
|
11
|Н. Новгород
|13
|3
|4
|6
|17-23
|13
|
12
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
|
13
|Локомотив
|13
|3
|3
|7
|16-26
|12
|
14
|Факел
|13
|1
|8
|4
|16-23
|11
|
15
|Химки
|13
|2
|3
|8
|13-23
|9
|
16
|Торпедо
|13
|1
|3
|9
|7-24
|6
|22.10
|14:00
|
Н. Новгород – Краснодар
|- : -
|22.10
|16:30
|
Факел – Ростов
|- : -
|22.10
|19:00
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|23.10
|14:00
|
Оренбург – ЦСКА
|- : -
|23.10
|16:30
|
Спартак – Химки
|- : -
|23.10
|19:00
|
Ахмат – Торпедо
|- : -
|24.10
|17:30
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|24.10
|20:00
|
Зенит – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|9
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|12
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Мусса Сиссако
Сочи
|3
|1
|1