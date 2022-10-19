«Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм»: прогноз на матч АПЛ 19 октября 2022 года
19 октября в чемпионате Англии состоится матч с приставкой «супер» — «Манчестер Юнайтед» пройдет проверку грозным «Тоттенхэмом». Игра 12-го тура состоится на стадионе «Олд Траффорд» и начнется в 22.15 по московскому времени. Обслужить ее доверили арбитру из Уилтшира Саймону Хуперу. В России трансляция встречи недоступна.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у манкунианцев чуть больше шансов на победу. Взять ее можно с коэффициентом 2.50, вероятность исхода — приблизительно 40%. Триумф «Тоттенхэма» предложено взять за 2.90 (34%), ничью — за 3.60 (26%).
Верите в Антонио Конте и его парней? Ставка в 1000 рублей на «шпор» в случае завоевания ими трех очков принесет выигрыш в 2900 рублей.
Также можете подстраховать лондонцев и взять Х2 за более скромные 1.57.
Есть вариант подстраховать команды с помощью форы: Ф1(0) идет за 1.80, Ф2(0) — за 2.08. В случае ничьей сумма ставки будет рассчитана с коэффициентом 1.00.
В четырех из пяти последних очных встреч соперники забивали свыше двух голов. На тотал больше 2.5 мяча котировка — 1.75, на ТМ 2.5 — 2.15.
Также команды часто обмениваются результативными ударами — «обе забьют» проходил в семи играх из 10. Этот результат доступен за 1.64, обратный — за 2.26.
Эксперты очень верят в Криштиану Роналду, его гол оценен в 2.20. Даже на Харри Кейна котировка выше — 2.40.
Наиболее вероятный точный счет — 1:1 за 6.70.
Прогноз и ставка на матч «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм»
«Манчестер Юнайтед», несмотря на обилие звезд в нападении, пока не наладил игру в атаке. Например, а АПЛ манкунианцы забили всего 13 мячей за девять матчей — в топ-10 меньше только у «Кристал Пэлас» (12). Правда, можно сделать скидку на то, что команда тен Хага провела на одну игру меньше большинства команд. Но даже в Лиге Европы, где «дьяволам» противостоят карлики в лице «Омонии» и «Шерифа», на их счету всего шесть результативных атак в четырех встречах.
У «Тоттенхэма» же довольно крепкая оборона — «шпоры» пропустили лишь 10 мячей в 10 играх. Хотя в предстоящей не сыграет дисквалифицированный Эмерсон, Конте найдет ему достойную замену и оставит защиту такой же монолитной.
Рекомендуемая ставка: ИТМ1 (1.5) за 1.75.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|13
|10
|3
|0
|36-5
|33
|
2
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|31-16
|26
|
3
|ЦСКА
|13
|7
|4
|2
|26-13
|25
|
4
|Ростов
|13
|7
|4
|2
|24-19
|25
|
5
|Краснодар
|13
|6
|3
|4
|25-20
|21
|
6
|Сочи
|13
|6
|2
|5
|22-22
|20
|
7
|Ахмат
|13
|6
|2
|5
|21-21
|20
|
8
|Динамо
|13
|5
|5
|3
|21-16
|20
|
9
|Оренбург
|13
|6
|0
|7
|22-31
|18
|
10
|Кр. Советов
|13
|3
|5
|5
|14-19
|14
|
11
|Н. Новгород
|13
|3
|4
|6
|17-23
|13
|
12
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
|
13
|Локомотив
|13
|3
|3
|7
|16-26
|12
|
14
|Факел
|13
|1
|8
|4
|16-23
|11
|
15
|Химки
|13
|2
|3
|8
|13-23
|9
|
16
|Торпедо
|13
|1
|3
|9
|7-24
|6
|22.10
|14:00
|
Н. Новгород – Краснодар
|- : -
|22.10
|16:30
|
Факел – Ростов
|- : -
|22.10
|19:00
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|23.10
|14:00
|
Оренбург – ЦСКА
|- : -
|23.10
|16:30
|
Спартак – Химки
|- : -
|23.10
|19:00
|
Ахмат – Торпедо
|- : -
|24.10
|17:30
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|24.10
|20:00
|
Зенит – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|9
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|12
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Мусса Сиссако
Сочи
|3
|1
|1