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«Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм»: прогноз на матч АПЛ 19 октября 2022 года

Прогноз на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм» 19 октября 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Харри Кейн и Хынмин Сон.
Фото Global Look Press

19 октября в чемпионате Англии состоится матч с приставкой «супер» — «Манчестер Юнайтед» пройдет проверку грозным «Тоттенхэмом». Игра 12-го тура состоится на стадионе «Олд Траффорд» и начнется в 22.15 по московскому времени. Обслужить ее доверили арбитру из Уилтшира Саймону Хуперу. В России трансляция встречи недоступна.

Англия. Премьер-лига. 12-й тур
19 окт, 22:15. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у манкунианцев чуть больше шансов на победу. Взять ее можно с коэффициентом 2.50, вероятность исхода — приблизительно 40%. Триумф «Тоттенхэма» предложено взять за 2.90 (34%), ничью — за 3.60 (26%).

Верите в Антонио Конте и его парней? Ставка в 1000 рублей на «шпор» в случае завоевания ими трех очков принесет выигрыш в 2900 рублей.

Также можете подстраховать лондонцев и взять Х2 за более скромные 1.57.

Есть вариант подстраховать команды с помощью форы: Ф1(0) идет за 1.80, Ф2(0) — за 2.08. В случае ничьей сумма ставки будет рассчитана с коэффициентом 1.00.

В четырех из пяти последних очных встреч соперники забивали свыше двух голов. На тотал больше 2.5 мяча котировка — 1.75, на ТМ 2.5 — 2.15.

Также команды часто обмениваются результативными ударами — «обе забьют» проходил в семи играх из 10. Этот результат доступен за 1.64, обратный — за 2.26.

Эксперты очень верят в Криштиану Роналду, его гол оценен в 2.20. Даже на Харри Кейна котировка выше — 2.40.

Наиболее вероятный точный счет — 1:1 за 6.70.

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Прогноз и ставка на матч «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм»

«Манчестер Юнайтед», несмотря на обилие звезд в нападении, пока не наладил игру в атаке. Например, а АПЛ манкунианцы забили всего 13 мячей за девять матчей — в топ-10 меньше только у «Кристал Пэлас» (12). Правда, можно сделать скидку на то, что команда тен Хага провела на одну игру меньше большинства команд. Но даже в Лиге Европы, где «дьяволам» противостоят карлики в лице «Омонии» и «Шерифа», на их счету всего шесть результативных атак в четырех встречах.

У «Тоттенхэма» же довольно крепкая оборона — «шпоры» пропустили лишь 10 мячей в 10 играх. Хотя в предстоящей не сыграет дисквалифицированный Эмерсон, Конте найдет ему достойную замену и оставит защиту такой же монолитной.

Рекомендуемая ставка: ИТМ1 (1.5) за 1.75.

Футбол
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ФК Манчестер Юнайтед
ФК Тоттенхэм Хотспур
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ЦСКА — «Торпедо»: прогноз на матч Кубка России 19 октября 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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Спартак

 11
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Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
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Квинси Промес

Спартак

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Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
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Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
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Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Мусса Сиссако

Мусса Сиссако

Сочи

 3 1 1
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