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Сегодня, 15:15

«Арсенал» — ПСВ: где смотреть матч Лиги Европы 20 октября 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги Европы «Арсенал» — ПСВ 20 октября 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Мартин Эдегор.
Фото Global Look Press

20 октября на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне состоится перенесенный матч группового этапа Лиги Европы, в котором «Арсенал» примет ПСВ. Встреча английского и нидерландского клубов начнется в 20.00 по московскому времени со свистком испанского рефери Алехандро Хосе Эрнандеса. В прямом эфире посмотреть игру можно на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 1» с 19.45 мск.

Лига Европы. Группа A
20 окт, 20:00. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
ПСВ

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Арсенал» очевидным фаворитом встречи. На победу «канониров» можно поставить с коэффициентом 1.48, что приблизительно 67% вероятности исхода. Ничья идет за 5.00 (20%), успех ПСВ — за еще большие 6.60 (13%).

Ставка в 1000 рублей на триумф гостей в случае положительного результата принесет выплату в 6600 рублей, а чистая прибыль составит 5600 рублей.

Вариант «роттердамцы не проиграют» оценен котировкой 2.75. В этой Лиге Европы клуб Руда ван Нистелроя еще не уступал.

Шикарный вариант — ставка на три и более гола в матче. «Арсенал» забивает в среднем два мяча за 90 минут в еврокубках, ПСВ — 3.66. ТБ 2.5 идет за 1.55, ТМ 2.5 — за 2.55.

Обмен голами предложено взять за 1.67, обратный исход — за 2.20.

Забьет ли одна из команд трижды подряд? В пользу «Арсенала» такую ставку можно сделать за 2.90, на ПСВ — за огромные 19.0.

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Три наиболее вероятных точных счета предвосхищают победу хозяев:

  • успех 2:1 доступен за 7.90;

  • 2:0 — за 8.00;

  • 1:0 — за 8.80.

Футбол
Лига Европы УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Арсенал (Лондон)
ФК ПСВ
0
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«Зенит» — «Крылья Советов»: прогноз на матч Кубка России 20 октября 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Мусса Сиссако

Мусса Сиссако

Сочи

 3 1 1
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