«Арсенал» — ПСВ: где смотреть матч Лиги Европы 20 октября 2022 года онлайн в прямом эфире
20 октября на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне состоится перенесенный матч группового этапа Лиги Европы, в котором «Арсенал» примет ПСВ. Встреча английского и нидерландского клубов начнется в 20.00 по московскому времени со свистком испанского рефери Алехандро Хосе Эрнандеса. В прямом эфире посмотреть игру можно на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 1» с 19.45 мск.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Арсенал» очевидным фаворитом встречи. На победу «канониров» можно поставить с коэффициентом 1.48, что приблизительно 67% вероятности исхода. Ничья идет за 5.00 (20%), успех ПСВ — за еще большие 6.60 (13%).
Ставка в 1000 рублей на триумф гостей в случае положительного результата принесет выплату в 6600 рублей, а чистая прибыль составит 5600 рублей.
Вариант «роттердамцы не проиграют» оценен котировкой 2.75. В этой Лиге Европы клуб Руда ван Нистелроя еще не уступал.
Шикарный вариант — ставка на три и более гола в матче. «Арсенал» забивает в среднем два мяча за 90 минут в еврокубках, ПСВ — 3.66. ТБ 2.5 идет за 1.55, ТМ 2.5 — за 2.55.
Обмен голами предложено взять за 1.67, обратный исход — за 2.20.
Забьет ли одна из команд трижды подряд? В пользу «Арсенала» такую ставку можно сделать за 2.90, на ПСВ — за огромные 19.0.
Три наиболее вероятных точных счета предвосхищают победу хозяев:
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|13
|10
|3
|0
|36-5
|33
|
2
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|31-16
|26
|
3
|ЦСКА
|13
|7
|4
|2
|26-13
|25
|
4
|Ростов
|13
|7
|4
|2
|24-19
|25
|
5
|Краснодар
|13
|6
|3
|4
|25-20
|21
|
6
|Сочи
|13
|6
|2
|5
|22-22
|20
|
7
|Ахмат
|13
|6
|2
|5
|21-21
|20
|
8
|Динамо
|13
|5
|5
|3
|21-16
|20
|
9
|Оренбург
|13
|6
|0
|7
|22-31
|18
|
10
|Кр. Советов
|13
|3
|5
|5
|14-19
|14
|
11
|Н. Новгород
|13
|3
|4
|6
|17-23
|13
|
12
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
|
13
|Локомотив
|13
|3
|3
|7
|16-26
|12
|
14
|Факел
|13
|1
|8
|4
|16-23
|11
|
15
|Химки
|13
|2
|3
|8
|13-23
|9
|
16
|Торпедо
|13
|1
|3
|9
|7-24
|6
|22.10
|14:00
|
Н. Новгород – Краснодар
|- : -
|22.10
|16:30
|
Факел – Ростов
|- : -
|22.10
|19:00
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|23.10
|14:00
|
Оренбург – ЦСКА
|- : -
|23.10
|16:30
|
Спартак – Химки
|- : -
|23.10
|19:00
|
Ахмат – Торпедо
|- : -
|24.10
|17:30
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|24.10
|20:00
|
Зенит – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|9
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|12
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Мусса Сиссако
Сочи
|3
|1
|1