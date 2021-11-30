30 ноября ЦСКА сыграет с «Металлургом» в регулярном чемпионате КХЛ. Встреча состоится в Москве на стадионе «ЦСКА Арена», начало — в 19.30. Трансляцию покажет сайт matchtv.ru.

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает москвичей фаворитами встречи. Поставить на победу ЦСКА в основное время можно за 2.34 — это примерно 40% вероятности. Ничья идет за 3.80 (25%), а успех «Металлурга» есть в линии за 2.75 (35%).

При ставке в 1000 рублей на победу ЦСКА потенциальная выплата составит 2340 рублей.

Ф1(-1) доступна за 2.85, а Ф2(+1) — за 1.40.

Сделать ставку на первый гол ЦСКА можно за 1.79.

Аналогичная ставка на «Металлург» есть в линии за 1.95.

Шансы ЦСКА забить две шайбы или более оцениваются коэффициентом 2.12. Та же ставка на «Металлург» доступна с коэффициентом 2.40.

— ТБ (7) — 6.00;

— Обе забьют: нет — 4.80;

— ТМ 1.5 — 9.60.