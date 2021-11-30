30 ноября московское «Динамо» сыграет дома с «Ак Барсом» в регулярном первенстве КХЛ. Встреча пройдет в Москве на стадионе «ВТБ Арена», начало — в 19.30. Трансляцию покажет KHL Prime.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Динамо» фаворитом встречи. Поставить на победу москвичей в основное время можно за 2.20 — это примерно 40% вероятности. Триумф «Ак Барса» оценивается котировкой 2.90 (37%), а ничья идет за 4.30 (23%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Динамо» потенциальная выплата составит 2200 рублей.

Ставка «Ак Барс» не проиграет» есть в линии за 1.63.

Эксперты считают, что первый гол в этом матче забьет «Динамо». На этот исход можно поставить за 1.76.

Тотал голов больше 4.5 в этой игре идет за 2.20. Тотал меньше 4.5 можно взять за 1.67.

— ТБ (6.5) — 4.10;

— Точный счет 0:0 — 43.0;

— Обе забьют: нет — 4.80.