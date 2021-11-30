30 ноября московское «Динамо» сыграет дома с «Ак Барсом» в регулярном первенстве КХЛ. Встреча пройдет в Москве на «ВТБ Арене», начало — в 19.30. Трансляцию покажет KHL Prime.

Букмекерская компания БЕТСИТИ называет хозяев фаворитом встречи. Поставить на победу «Динамо» в основное время можно за 2.20 — это примерно 40% вероятности. Триумф «Ак Барса» оценивается котировкой 2.90 (37%), а ничья идет за 4.30 (23%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Динамо» потенциальная выплата составит 2200 рублей.

Ф1(-1.5) доступна за 2.85, а Ф2(+1.5) — за 1.39.

Сделать ставку на первый гол «Динамо» можно за 1.76.

Аналогичная ставка на «Ак Барс» есть в линии за 2.00.

Шансы «Динамо» забить три шайбы или более оцениваются коэффициентом 3.00. Та же ставка на «Ак Барс» есть с коэффициентом 3.10.

— Волевая победа одной из команд — 4.50;

— Точный счет 0:0 — 43.0;

— ТМ 1.5 — 3.30.