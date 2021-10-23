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ЦСКА — «Крылья Советов»: коэффициенты и ставки на матч РПЛ 23 октября 2021 года

13:15
Игорь Осинькин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Игорь Осинькин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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23 октября в Москве пройдет матч 12-го тура РПЛ. В нем на «ВЭБ Арене» сыграют ЦСКА и «Крылья Советов». Трансляцию покажет «Матч! Премьер», начнется игра в 19.00.

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ЦСКА перед этой встречей идет на четвертом месте в чемпионате, набрав за предыдущие 11 туров 20 очков.

«Крылья» набрали 16 очков и занимают восьмое место.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают ЦСКА фаворитом встречи. Поставить на победу команды можно за 1.81 — это около 54% вероятности. Ничья в матче идет за 3.80 (26%). А успех «Крыльев» оценивается в 4.50 (20%).

При ставке в 1000 рублей на ничью потенциальная выплата составит 3800 рублей.

Ф1(-1.5) идет за 3.10, а Ф2(+1.5) — за 1.36.

Тотал мячей больше 2.5 есть в линии за 2.00. ТМ можно взять за 1.86.

Голы «Крыльев» в двух таймах можно забрать за 5.90. Аналогичный исход на ЦСКА есть за 2.90.

ЦСКА — Крылья Советов

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Матвей Леонов все материалы автора
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