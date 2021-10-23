23 октября в 12-м туре РПЛ сыграют «Ростов» и «Арсенал». Матч пройдет в Ростове на местном стадионе и начнется в 16.30. Трансляцию покажет «Матч! Премьер».

«Ростов» и «Арсенал» подходят к этой встрече в качестве аутсайдеров чемпионата: «Ростов» идет на 15-м месте с девятью очками, а «Арсенал» расположился на 12-й строчке, набрав 12 очков.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Ростов» явным фаворитом встречи. Поставить на победу южной команды можно за 1.95 — это около 50% вероятности. Ничья в матче идет за 3.50 (26%). А победа «Арсенала» оценивается в 4.20 (24%).

При ставке в 1000 рублей на «Арсенал» потенциальная выплата составит 4200 рублей.

Ф1(-1) идет за 2.75, а Ф2(+1) — за 1.46.

Тотал мячей больше 2.5 есть в линии за 2.00. ТМ можно взять за 1.86.

Голы «Ростова» в двух таймах можно забрать за 3.00. Аналогичный исход на ЦСКА есть за 5.50.