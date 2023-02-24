ЦСКА — «Динамо» Москва: прогноз на матч ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ 24 февраля 2023 года
24 февраля в одном из заключительных матчей регулярного сезона ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ состоится московское дерби — ЦСКА примет «Динамо». Встреча пройдет на «ЦСКА Арене» и начнется в 18.00 по столичному времени. В прямом эфире ее покажет сайт matchtv.ru, старт трансляции — в 17.45 мск.
Букмекеры считают ЦСКА абсолютным фаворитом встречи. На победу армейцев в основное время можно поставить с коэффициентом 1.90, что приблизительно 50% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.00, как и успех «Динамо» (25%).
Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае его осуществления принесет выплату в 4000 рублей, а чистая прибыль составит 3000 рублей.
В последних четырех очных матчах динамовцы не уступили армейцам в основное время. На то, что они не проиграют и на этот раз, котировка — 1.90.
Тотал больше 4.5 шайбы доступен за 1.98, ТМ 4.5 — за 1.86.
ЦСКА раззабивался к финалу регулярного сезона — разгромил со счетом 7:1 «Спартак» и 8:3 «Торпедо». ИТБ1 (2.5) в предстоящей игре оценен в 1.86, ИТБ1 (3.5) — в 3.20.
Отличный коэффициент 1.62 на победу «Динамо» хотя бы в одном периоде. Бело-голубые выигрывали хотя бы одну 20-минутку в пяти из шести последних матчей.
Обоюдное удаление в игре доступно за 2.20.
Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Динамо» Москва
ЦСКА — одна из самых результативных команд КХЛ: в 66 матчах забросили 196 шайб, в среднем это 2.97 гола за игру. При этом в последних двух встречах красно-синие показали невероятную нацеленность на ворота противников: суммарно забили 15 шайб «Спартаку» и «Торпедо».
«Динамо» не так много забивает, как армейцы, но в то же время в трех из предыдущих четырех игр бело-голубые забивали ЦСКА минимум по два гола. Учитывая, что обе команды уже решили вопросы по выходу в плей-офф, они вполне могут сыграть для зрителя и показать яркий хоккей.
Рекомендуемая ставка: ТБ 4.5 за 1.98.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Пари НН
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2