Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 15:15

ЦСКА — «Динамо» Москва: прогноз на матч ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ 24 февраля 2023 года

Прогноз на матч ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ ЦСКА — «Динамо» Москва 24 февраля 2023 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
ЦСКА.
Фото Официальный сайт ХК ЦСКА.

24 февраля в одном из заключительных матчей регулярного сезона ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ состоится московское дерби — ЦСКА примет «Динамо». Встреча пройдет на «ЦСКА Арене» и начнется в 18.00 по столичному времени. В прямом эфире ее покажет сайт matchtv.ru, старт трансляции — в 17.45 мск.

Зинэтула Билялетдинов. «Ак Барс» — «Металлург» Магнитогорск: где смотреть матч ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ 24 февраля 2023 года онлайн в прямом эфире

Букмекеры считают ЦСКА абсолютным фаворитом встречи. На победу армейцев в основное время можно поставить с коэффициентом 1.90, что приблизительно 50% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.00, как и успех «Динамо» (25%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае его осуществления принесет выплату в 4000 рублей, а чистая прибыль составит 3000 рублей.

В последних четырех очных матчах динамовцы не уступили армейцам в основное время. На то, что они не проиграют и на этот раз, котировка — 1.90.

Тотал больше 4.5 шайбы доступен за 1.98, ТМ 4.5 — за 1.86.

ЦСКА раззабивался к финалу регулярного сезона — разгромил со счетом 7:1 «Спартак» и 8:3 «Торпедо». ИТБ1 (2.5) в предстоящей игре оценен в 1.86, ИТБ1 (3.5) — в 3.20.

Отличный коэффициент 1.62 на победу «Динамо» хотя бы в одном периоде. Бело-голубые выигрывали хотя бы одну 20-минутку в пяти из шести последних матчей.

Обоюдное удаление в игре доступно за 2.20.

Даниил Медведев. Даниил Медведев — Феликс Оже-Альяссим: российский теннисист выйдет в финал на втором турнире подряд

Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Динамо» Москва

ЦСКА — одна из самых результативных команд КХЛ: в 66 матчах забросили 196 шайб, в среднем это 2.97 гола за игру. При этом в последних двух встречах красно-синие показали невероятную нацеленность на ворота противников: суммарно забили 15 шайб «Спартаку» и «Торпедо».

«Динамо» не так много забивает, как армейцы, но в то же время в трех из предыдущих четырех игр бело-голубые забивали ЦСКА минимум по два гола. Учитывая, что обе команды уже решили вопросы по выходу в плей-офф, они вполне могут сыграть для зрителя и показать яркий хоккей.

Рекомендуемая ставка: ТБ 4.5 за 1.98.

Хоккей
КХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Динамо (Москва)
ХК ЦСКА (Москва)
0
Читайте также
Выступления под нейтральным флагом — предательство?
Голова вместо мяча и город как футбольное поле. Английский способ праздновать Масленицу
Арестович заявил о способности Киева захватить Приднестровье за три дня
В Роспотребнадзоре назвали главный мужской продукт
Губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова госпитализировали
Стало известно о неготовности врачей выводить Костомарова из медикаментозного сна
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ак Барс» — «Металлург» Магнитогорск: где смотреть матч ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ 24 февраля 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости