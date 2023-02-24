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Даниил Медведев — Феликс Оже-Альяссим: российский теннисист выйдет в финал на втором турнире подряд

Прогноз на матч ATP Доха Даниил Медведев — Феликс Оже-Альяссим 24 февраля 2023 года
Евгений Коростелев
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Даниил Медведев.
Фото Global Look Press

24 февраля в Дохе состоится полуфинал турнира ATP 250, в котором российский теннисист Даниил Медведев сразится с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. Игра начнется приблизительно в 19.00 по московскому времени. В России она показана не будет. Счет личных встреч — 5:0 в пользу Медведева.

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Букмекеры считают российского теннисиста фаворитом встречи. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.44, что приблизительно 69% вероятности исхода. Триумф Оже-Альяссима доступен за 2.80 (31%).

Ставка в 1000 рублей на канадца в случае его выхода в финал принесет выплату в 2800 рублей, а чистая прибыль составит 1800 рублей.

Теннисисты встречались на прошлой неделе в Роттердаме, и Медведев тогда победил 2:0 по сетам. На такой же счет в предстоящей игре котировка — 2.13.

В том матче Даниил отдал Оже всего шесть геймов. Его успех с форой (-3.5) оценен в 2.05, Ф2(+3.5) идет за 1.77.

На то, что Феликс выиграет хотя бы одну партию, коэффициент — 1.94.

Теннисисты доходили до тай-брейка в двух матчах из пяти. 13-й гейм в будущей встрече доступен за 2.20, его отсутствие — за 1.60.

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Прогноз и ставка на матч Даниил Медведев — Феликс Оже-Альяссим

Теннисисты встречались на прошлой неделе на крытых кортах Роттердама и закончили уверенной победой Медведева — 6:2, 6:4. В результате Даниил забрал титул, а в Дохе уже дошел до полуфинала — его победная серия достигла уже семи матчей.

Турнир в Катаре проводится под открытым небом, а местные корты значительно быстрее, чем голландские. Несмотря на это, Медведев пока не показывает лучшую игру — провел непростой матч против британца Броади, а австралийцу О'Коннелу вовсе проиграл сет. Однако и Оже удивил — едва не уступил уже в первом круге Кублеру.

Теннисисты находятся в равных условиях — разве что Оже провел в Дохе на один день больше. А за неделю с последнего очного матча вряд ли что-то сильно изменится. Поэтому стоит ждать уверенную победу Медведева, тем более счет личных встреч 5:0 в его пользу — канадец для русского довольно удобный соперник.

Рекомендуемая ставка: победа Медведева с форой (-2.5) гейма за 1.68.

Теннис
Прогнозы на спорт
Даниил Медведев
Феликс Оже-Альяссим
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
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 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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 - : -
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