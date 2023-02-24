Даниил Медведев — Феликс Оже-Альяссим: российский теннисист выйдет в финал на втором турнире подряд
24 февраля в Дохе состоится полуфинал турнира ATP 250, в котором российский теннисист Даниил Медведев сразится с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. Игра начнется приблизительно в 19.00 по московскому времени. В России она показана не будет. Счет личных встреч — 5:0 в пользу Медведева.
Букмекеры считают российского теннисиста фаворитом встречи. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.44, что приблизительно 69% вероятности исхода. Триумф Оже-Альяссима доступен за 2.80 (31%).
Ставка в 1000 рублей на канадца в случае его выхода в финал принесет выплату в 2800 рублей, а чистая прибыль составит 1800 рублей.
Теннисисты встречались на прошлой неделе в Роттердаме, и Медведев тогда победил 2:0 по сетам. На такой же счет в предстоящей игре котировка — 2.13.
В том матче Даниил отдал Оже всего шесть геймов. Его успех с форой (-3.5) оценен в 2.05, Ф2(+3.5) идет за 1.77.
На то, что Феликс выиграет хотя бы одну партию, коэффициент — 1.94.
Теннисисты доходили до тай-брейка в двух матчах из пяти. 13-й гейм в будущей встрече доступен за 2.20, его отсутствие — за 1.60.
Прогноз и ставка на матч Даниил Медведев — Феликс Оже-Альяссим
Теннисисты встречались на прошлой неделе на крытых кортах Роттердама и закончили уверенной победой Медведева — 6:2, 6:4. В результате Даниил забрал титул, а в Дохе уже дошел до полуфинала — его победная серия достигла уже семи матчей.
Турнир в Катаре проводится под открытым небом, а местные корты значительно быстрее, чем голландские. Несмотря на это, Медведев пока не показывает лучшую игру — провел непростой матч против британца Броади, а австралийцу О'Коннелу вовсе проиграл сет. Однако и Оже удивил — едва не уступил уже в первом круге Кублеру.
Теннисисты находятся в равных условиях — разве что Оже провел в Дохе на один день больше. А за неделю с последнего очного матча вряд ли что-то сильно изменится. Поэтому стоит ждать уверенную победу Медведева, тем более счет личных встреч 5:0 в его пользу — канадец для русского довольно удобный соперник.
Рекомендуемая ставка: победа Медведева с форой (-2.5) гейма за 1.68.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Пари НН
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2