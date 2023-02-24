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«Ак Барс» — «Металлург» Магнитогорск: где смотреть матч ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ 24 февраля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ «Ак Барс» — «Металлург» Магнитогорск 24 февраля 2023 года
Евгений Коростелев
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Зинэтула Билялетдинов.
Фото Официальный сайт ХК «Ак Барс»

24 февраля в предпоследнем матче регулярного сезона ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ казанский «Ак Барс» сыграет с магнитогорским «Металлургом». Встреча состоится на «Татнефть Арене» и начнется в 17.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL. Старт трансляции — в 17.20 мск.

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Букмекеры считают «Ак Барс» небольшим фаворитом встречи. На победу казанцев можно поставить с коэффициентом 2.27, вероятность такого исхода — примерно 44%. Ничья доступна за 3.70 (23%), успех «Металлурга» — за 3.00 (33%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их триумфа принесет выплату в 3700 рублей, а чистая прибыль составит 2700 рублей.

«Металлург» не проигрывает «Ак Барсу» на протяжении 11 последних матчей. На то, что серия продлится, котировка — 1.59 (Х2).

В десяти предыдущих играх КХЛ с участием «Магнитки» было забито пять и более шайб. Тотал больше 4.5 гола оценен в 1.85, ТМ 4.5 — в 2.00.

В трех из четырех последних очных встреч соперники забрасывали минимум по две шайбы. На такое условие котировка — 2.03. На то, что одна или обе команды не отличатся, коэффициент — 1.70.

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«Ак Барс» открыл счет в пяти последних матчах. Взять первый гол в исполнении хозяев можно за 1.74, гостей — за 2.02.

Выигрыш казанцев с учетом овертайма и серии буллитов предложен за 1.71, магнитогорцев — за 2.20.

Хоккей
КХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Ак Барс
ХК Металлург (Магнитогорск)
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1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Факел – Химки
 - : -
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