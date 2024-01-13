13 января «Ньюкасл» и «Манчестер Сити» сыграют в 21-м туре АПЛ. Поединок на стадионе «Сент-Джеймс Парк» начнется по свистку арбитра Криса Каваны в 20.30 по московскому времени. Легально турнир в России не показывают.

Аналитики видят фаворитом «горожан»: на победу гостей предложена котировка 1.57 — это примерно 62% вероятности. Успех «сорок» идет за 5.60 (16%), а ничья — за 4.50 (22%).

«Манчестер Сити» выиграл семь из девяти прошлых встреч с «Ньюкаслом». На то, что черно-белые в этот раз не уступят, можно поставить за 2.45.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.62, ТМ 2.5 оценен в 2.35. На голы, забитые обеими командами, дан коэффициент 1.67, обратный рынок доступен за 2.25.

Самый вероятный итог — победа «Сити» 2:0 или 2:1. На оба результата предложена котировка 8.50.

Прогноз и ставка на матч «Ньюкасл» — «Манчестер Сити»

У «сорок» эпидемия травм: выбыли Джейкоб Мерфи, Каллум Уилсон, Джозеф Уиллок, Эллиот Андерсон, Ник Поуп и Мэтт Таргетт. В результате у команды Эдди Хау всего одна победа в пяти встречах и три неудачи. В АПЛ у «Ньюкасла» 10-матчевая серия без ничьих (четыре успеха и шесть поражений). При этом в пяти из шести недавних поединков «сорок» в Премьер-лиге оппоненты оформили минимум три мяча. Кроме того, черно-белые прилично выступают при родных фанатах — до поражения от «Ноттингема» (1:3) победили дома семь раз подряд.

«Горожане» во всех турнирах не проиграли в восьми матчах кряду, в семи из которых взяли верх. А в девяти из 11 туров АПЛ забили минимум дважды. На выезде парни Пепа Гвардиолы нередко пропускают — за девять последних визитов к соперникам уберегли ворота лишь раз. А ставка «обе забьют» прошла в семи из девяти недавних встреч манкунианцев.

Рекомендуемая ставка: обмен голами за 1.67.