«Ньюкасл» — «Манчестер Сити»: прогноз на матч АПЛ 13 января 2024 года
13 января «Ньюкасл» и «Манчестер Сити» сыграют в 21-м туре АПЛ. Поединок на стадионе «Сент-Джеймс Парк» начнется по свистку арбитра Криса Каваны в 20.30 по московскому времени. Легально турнир в России не показывают.
Аналитики видят фаворитом «горожан»: на победу гостей предложена котировка 1.57 — это примерно 62% вероятности. Успех «сорок» идет за 5.60 (16%), а ничья — за 4.50 (22%).
«Манчестер Сити» выиграл семь из девяти прошлых встреч с «Ньюкаслом». На то, что черно-белые в этот раз не уступят, можно поставить за 2.45.
Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.62, ТМ 2.5 оценен в 2.35. На голы, забитые обеими командами, дан коэффициент 1.67, обратный рынок доступен за 2.25.
Самый вероятный итог — победа «Сити» 2:0 или 2:1. На оба результата предложена котировка 8.50.
Прогноз и ставка на матч «Ньюкасл» — «Манчестер Сити»
У «сорок» эпидемия травм: выбыли Джейкоб Мерфи, Каллум Уилсон, Джозеф Уиллок, Эллиот Андерсон, Ник Поуп и Мэтт Таргетт. В результате у команды Эдди Хау всего одна победа в пяти встречах и три неудачи. В АПЛ у «Ньюкасла» 10-матчевая серия без ничьих (четыре успеха и шесть поражений). При этом в пяти из шести недавних поединков «сорок» в Премьер-лиге оппоненты оформили минимум три мяча. Кроме того, черно-белые прилично выступают при родных фанатах — до поражения от «Ноттингема» (1:3) победили дома семь раз подряд.
«Горожане» во всех турнирах не проиграли в восьми матчах кряду, в семи из которых взяли верх. А в девяти из 11 туров АПЛ забили минимум дважды. На выезде парни Пепа Гвардиолы нередко пропускают — за девять последних визитов к соперникам уберегли ворота лишь раз. А ставка «обе забьют» прошла в семи из девяти недавних встреч манкунианцев.
Рекомендуемая ставка: обмен голами за 1.67.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5