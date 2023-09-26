«Брентфорд» — «Арсенал»: лондонцы задавят соперника угловыми
27 сентября в 1/16 финала Кубка английской лиги «Арсенал» сыграет с «Брентфордом». Встреча пройдет на стадионе «Брентфорд Комьюнити» и начнется в 21.45 по московскому времени. Легально в России посмотреть ее нельзя. Главным арбитром назначен Питер Бэнкс.
Аналитики букмекерской компании Winline считают «Арсенал» фаворитом противостояния. На победу лондонцев можно поставить с коэффициентом 2.10, это примерно 47% вероятности исхода. Ничья идет за 3.70 (24%), успех «Брентфорда» — за 3.40 (29%).
Вариант «хозяева не проиграют» оценен в 1.77. Из двух игр с «канонирами» дома «Брентфорд» одну выиграл и одну проиграл.
«Арсенал» победил в обоих гостевых матчах этого сезона, причем ни разу не пропустив. «Сухой» триумф команды Артеты предложен за 3.75.
Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.71, ТМ 2.5 — в 2.14.
Эксперты убеждены, что соперники обменяются голами. Условие «обе забьют» можно взять за 1.62, «обе забьют — нет» — за 2.26.
В четырех из пяти предыдущих встреч во всех турнирах «Арсенал» отличался минимум дважды. ИТБ2 (1.5) идет за 1.93, ИТМ2 (1.5) — за 1.91.
Прогноз и ставка на матч «Брентфорд» — «Арсенал»
«Арсенал» в этом сезоне провел восемь матчей и в шести из них подал восемь и больше угловых (максимум — 12). И даже во встречах с ПСВ в ЛЧ, а также с «Сити» в Суперкубке Англии «канониры» заработали достаточно много корнеров — четыре и пять соответственно. Такие дивиденды приносит агрессивная фланговая игра команды. Вряд ли лондонцы изменят себе в Кубке лиги, даже если состав будет наполовину резервным.
Рекомендуемая ставка: «Арсенал» подаст шесть и более угловых за 1.94.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-3
|21
|
2
|Кр. Советов
|9
|5
|3
|1
|21-12
|18
|
3
|Зенит
|9
|5
|2
|2
|19-8
|17
|
4
|Спартак
|9
|5
|1
|3
|14-12
|16
|
5
|Динамо
|9
|4
|3
|2
|16-14
|15
|
6
|Локомотив
|9
|4
|3
|2
|15-14
|15
|
7
|Пари НН
|9
|4
|2
|3
|9-8
|14
|
8
|Урал
|9
|4
|2
|3
|8-10
|14
|
9
|ЦСКА
|9
|3
|4
|2
|19-15
|13
|
10
|Ахмат
|9
|3
|2
|4
|11-10
|11
|
11
|Ростов
|9
|2
|3
|4
|13-19
|9
|
12
|Рубин
|9
|2
|3
|4
|10-18
|9
|
13
|Оренбург
|9
|2
|2
|5
|10-16
|8
|
14
|Балтика
|9
|2
|1
|6
|9-15
|7
|
15
|Сочи
|9
|2
|0
|7
|9-14
|6
|
16
|Факел
|9
|1
|2
|6
|5-14
|5
|29.09
|19:00
|
Ростов – Урал
|- : -
|30.09
|12:00
|
Оренбург – Зенит
|- : -
|30.09
|14:45
|
Локомотив – Пари НН
|- : -
|30.09
|16:30
|
Рубин – Краснодар
|- : -
|30.09
|19:00
|
ЦСКА – Балтика
|- : -
|1.10
|14:00
|
Факел – Сочи
|- : -
|1.10
|16:30
|
Кр. Советов – Спартак
|- : -
|1.10
|19:00
|
Ахмат – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|8
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|6
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|6
|1
|2
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|7
|1
|1
|
|
Александр Солдатенков
Крылья Советов
|8
|1
|1