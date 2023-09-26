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«Брентфорд» — «Арсенал»: лондонцы задавят соперника угловыми

Прогноз на матч Кубка английской лиги «Брентфорд» — «Арсенал» 27 сентября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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Микель Артета и Мартин Эдегор.
Фото Global Look Press

27 сентября в 1/16 финала Кубка английской лиги «Арсенал» сыграет с «Брентфордом». Встреча пройдет на стадионе «Брентфорд Комьюнити» и начнется в 21.45 по московскому времени. Легально в России посмотреть ее нельзя. Главным арбитром назначен Питер Бэнкс.

Англия. Кубок лиги. 1/16 финала
27 сент, 21:45. Gtech Community Stadium (Брентфорд)
Брентфорд
Арсенал

Аналитики букмекерской компании Winline считают «Арсенал» фаворитом противостояния. На победу лондонцев можно поставить с коэффициентом 2.10, это примерно 47% вероятности исхода. Ничья идет за 3.70 (24%), успех «Брентфорда» — за 3.40 (29%).

Вариант «хозяева не проиграют» оценен в 1.77. Из двух игр с «канонирами» дома «Брентфорд» одну выиграл и одну проиграл.

«Арсенал» победил в обоих гостевых матчах этого сезона, причем ни разу не пропустив. «Сухой» триумф команды Артеты предложен за 3.75.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.71, ТМ 2.5 — в 2.14.

Эксперты убеждены, что соперники обменяются голами. Условие «обе забьют» можно взять за 1.62, «обе забьют — нет» — за 2.26.

В четырех из пяти предыдущих встреч во всех турнирах «Арсенал» отличался минимум дважды. ИТБ2 (1.5) идет за 1.93, ИТМ2 (1.5) — за 1.91.

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Прогноз и ставка на матч «Брентфорд» — «Арсенал»

«Арсенал» в этом сезоне провел восемь матчей и в шести из них подал восемь и больше угловых (максимум — 12). И даже во встречах с ПСВ в ЛЧ, а также с «Сити» в Суперкубке Англии «канониры» заработали достаточно много корнеров — четыре и пять соответственно. Такие дивиденды приносит агрессивная фланговая игра команды. Вряд ли лондонцы изменят себе в Кубке лиги, даже если состав будет наполовину резервным.

Рекомендуемая ставка: «Арсенал» подаст шесть и более угловых за 1.94.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Брентфорд
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-3 21
2
 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
3
 Зенит 9 5 2 2 19-8 17
4
 Спартак 9 5 1 3 14-12 16
5
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
6
 Локомотив 9 4 3 2 15-14 15
7
 Пари НН 9 4 2 3 9-8 14
8
 Урал 9 4 2 3 8-10 14
9
 ЦСКА 9 3 4 2 19-15 13
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
11
 Ростов 9 2 3 4 13-19 9
12
 Рубин 9 2 3 4 10-18 9
13
 Оренбург 9 2 2 5 10-16 8
14
 Балтика 9 2 1 6 9-15 7
15
 Сочи 9 2 0 7 9-14 6
16
 Факел 9 1 2 6 5-14 5
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29.09 19:00
Ростов – Урал
 - : -
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Оренбург – Зенит
 - : -
30.09 14:45
Локомотив – Пари НН
 - : -
30.09 16:30
Рубин – Краснодар
 - : -
30.09 19:00
ЦСКА – Балтика
 - : -
1.10 14:00
Факел – Сочи
 - : -
1.10 16:30
Кр. Советов – Спартак
 - : -
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И К Ж
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