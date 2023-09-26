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Сегодня, 16:15

«Ювентус» — «Лечче»: где смотреть матч серии А 26 сентября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча серии А «Ювентус» — «Лечче» 26 сентября 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Уэстон Маккенни и Федерико Кьеза («Ювентус»).
Фото Global Look Press

26 сентября «Ювентус» и «Лечче» сойдутся в шестом туре серии А. Поединок на «Альянц Стадиум» стартует в 21.45 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1». Начало трансляции — в 21.40 мск.

Италия. Серия А. 6-й тур
26 сент, 21:45. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
Лечче

Аналитики букмекерской компании Winline отдали предпочтение парням Массимилиано Аллегри: взять их победу предлагают с коэффициентом 1.55, что составляет примерно 63% вероятности. Успех гостей доступен с котировкой 6.40 (15%), «мирный» исход — за опасные 4.20 (26%).

«Лечче» на выезде не уступил в четырех встречах подряд, а суммарно — в восьми из девяти игр итальянской лиги. Фора (+1.5) на желто-красных идет за 1.53.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.95, ТМ 2.5 — за 1.89. Обмен результативными выстрелами оценили в 2.07, обратный рынок — в 1.77.

Жоау Феликс. «Барселона» расцвела с приходом Феликса и Канселу. 21 гол в семи матчах сезона — мощь!

Вы можете угадать количество метких ударов. По версии экспертов, их будет два-три. На это можно сыграть за 2.00.

В последних пяти турах «Лечче» забил в среднем по 1.6 мяча за 90 минут. На гол «волков» дан коэффициент 1.74.

Самый вероятный точный счет, как считают аналитики Winline, — победа «Юве» 1:0 за 5.60.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Лечче
ФК Ювентус
Серия А
0
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«Динамо» Минск — «Ак Барс»: где смотреть матч КХЛ 26 сентября 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-3 21
2
 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
3
 Зенит 9 5 2 2 19-8 17
4
 Спартак 9 5 1 3 14-12 16
5
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
6
 Локомотив 9 4 3 2 15-14 15
7
 Пари НН 9 4 2 3 9-8 14
8
 Урал 9 4 2 3 8-10 14
9
 ЦСКА 9 3 4 2 19-15 13
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
11
 Ростов 9 2 3 4 13-19 9
12
 Рубин 9 2 3 4 10-18 9
13
 Оренбург 9 2 2 5 10-16 8
14
 Балтика 9 2 1 6 9-15 7
15
 Сочи 9 2 0 7 9-14 6
16
 Факел 9 1 2 6 5-14 5
Результаты / календарь
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20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
29.09 19:00
Ростов – Урал
 - : -
30.09 12:00
Оренбург – Зенит
 - : -
30.09 14:45
Локомотив – Пари НН
 - : -
30.09 16:30
Рубин – Краснодар
 - : -
30.09 19:00
ЦСКА – Балтика
 - : -
1.10 14:00
Факел – Сочи
 - : -
1.10 16:30
Кр. Советов – Спартак
 - : -
1.10 19:00
Ахмат – Динамо
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 8
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 6 1 2
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 7 1 1
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 8 1 1
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