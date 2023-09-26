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«Астана» — «Окжетпес»: желто-синие разобьют аутсайдера и вернут лидерство в лиге

Прогноз на матч чемпионата Казахстана «Астана» — «Окжетпес» 27 сентября 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Абзал Бейсебеков («Астана»).
Фото Официальная страцица ФК «Астана» ВКонтакте.

27 сентября «Астана» примет «Окжетпес» в перенесенной игре 18-го тура чемпионата Казахстана. Встреча пройдет на «Астана Арене», начало — в 16.00 по московскому времени. В России поединок не покажут.

Казахстан: Высшая лига. 18-й тур
27 сент, 16:00. Astana Arena (Астана)
Астана
Окжетпес

Аналитики букмекерской компании Olimpbet не сомневаются в победе хозяев: коэффициент на этот исход — 1.31, что составляет примерно 69% вероятности. Раздел очков доступен за 5.01 (20%), триумф «Окжетпеса» — за 9.25 (11%).

В первом круге соперники разошлись нулевой ничьей. Повторение этого результата оценили в 9.50.

Тотал больше 2.5 гола дали за 1.79, ТМ 2.5 — за 1.95. В двух предыдущих турах «Астана» выиграла с одинаковым счетом (2:1).

Обмен меткими выстрелами идет за 2.27, обратный рынок — за 1.59.

На то, что парни Григория Бабаяна забьют больше двух мячей, предложили котировку 1.88. На финише сезона-2020, который закончился вылетом синегорцев в первую лигу, желто-синие разгромили «Окжетпес» (5:1).

Мохамед Салах и&nbsp;Дарвин Нуньес (&laquo;Ливерпуль&raquo;). Салах и Нуньес напомнят «Лестеру» о тяжелых временах в АПЛ. Но у Варди и Ндиди тоже есть чем напугать «Ливерпуль»

Прогноз и ставка на матч «Астана» — «Окжетпес»

Прошлая неделя получилась для коллектива Григория Бабаяна неоднозначной. В первом туре группового этапа Лиги конференций астанинцы крупно уступили загребскому «Динамо» (1:5), но в выходные извинились за эту осечку победой над лидером чемпионата Казахстана — «Ордабасы» (2:1). Теперь желто-синим предстоит встреча с «Окжетпесом», который два предыдущих сезона провел в первой лиге.

Синегорцы зависли в зоне вылета и в трех недавних выездных играх набрали очки лишь однажды — одолели последнюю команду лиги «Аксу» (1:0). «Астана» не может позволить себе потерять баллы против такого соперника, иначе о возвращении на первое место можно забыть. В играх против «Тобола» (2:1) и «Ордабасы» (2:1) столичные пробили «верх» по голам — вряд ли серия прервется с уступающим им в классе «Окжетпесом».

Рекомендуемая ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.79.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-3 21
2
 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
3
 Зенит 9 5 2 2 19-8 17
4
 Спартак 9 5 1 3 14-12 16
5
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
6
 Локомотив 9 4 3 2 15-14 15
7
 Пари НН 9 4 2 3 9-8 14
8
 Урал 9 4 2 3 8-10 14
9
 ЦСКА 9 3 4 2 19-15 13
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
11
 Ростов 9 2 3 4 13-19 9
12
 Рубин 9 2 3 4 10-18 9
13
 Оренбург 9 2 2 5 10-16 8
14
 Балтика 9 2 1 6 9-15 7
15
 Сочи 9 2 0 7 9-14 6
16
 Факел 9 1 2 6 5-14 5
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29.09 19:00
Ростов – Урал
 - : -
30.09 12:00
Оренбург – Зенит
 - : -
30.09 14:45
Локомотив – Пари НН
 - : -
30.09 16:30
Рубин – Краснодар
 - : -
30.09 19:00
ЦСКА – Балтика
 - : -
1.10 14:00
Факел – Сочи
 - : -
1.10 16:30
Кр. Советов – Спартак
 - : -
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П
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Зенит

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И К Ж
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Виктор Александров

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