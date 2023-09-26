«Астана» — «Окжетпес»: желто-синие разобьют аутсайдера и вернут лидерство в лиге
27 сентября «Астана» примет «Окжетпес» в перенесенной игре 18-го тура чемпионата Казахстана. Встреча пройдет на «Астана Арене», начало — в 16.00 по московскому времени. В России поединок не покажут.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet не сомневаются в победе хозяев: коэффициент на этот исход — 1.31, что составляет примерно 69% вероятности. Раздел очков доступен за 5.01 (20%), триумф «Окжетпеса» — за 9.25 (11%).
В первом круге соперники разошлись нулевой ничьей. Повторение этого результата оценили в 9.50.
Тотал больше 2.5 гола дали за 1.79, ТМ 2.5 — за 1.95. В двух предыдущих турах «Астана» выиграла с одинаковым счетом (2:1).
Обмен меткими выстрелами идет за 2.27, обратный рынок — за 1.59.
На то, что парни Григория Бабаяна забьют больше двух мячей, предложили котировку 1.88. На финише сезона-2020, который закончился вылетом синегорцев в первую лигу, желто-синие разгромили «Окжетпес» (5:1).
Прогноз и ставка на матч «Астана» — «Окжетпес»
Прошлая неделя получилась для коллектива Григория Бабаяна неоднозначной. В первом туре группового этапа Лиги конференций астанинцы крупно уступили загребскому «Динамо» (1:5), но в выходные извинились за эту осечку победой над лидером чемпионата Казахстана — «Ордабасы» (2:1). Теперь желто-синим предстоит встреча с «Окжетпесом», который два предыдущих сезона провел в первой лиге.
Синегорцы зависли в зоне вылета и в трех недавних выездных играх набрали очки лишь однажды — одолели последнюю команду лиги «Аксу» (1:0). «Астана» не может позволить себе потерять баллы против такого соперника, иначе о возвращении на первое место можно забыть. В играх против «Тобола» (2:1) и «Ордабасы» (2:1) столичные пробили «верх» по голам — вряд ли серия прервется с уступающим им в классе «Окжетпесом».
Рекомендуемая ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.79.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-3
|21
|
2
|Кр. Советов
|9
|5
|3
|1
|21-12
|18
|
3
|Зенит
|9
|5
|2
|2
|19-8
|17
|
4
|Спартак
|9
|5
|1
|3
|14-12
|16
|
5
|Динамо
|9
|4
|3
|2
|16-14
|15
|
6
|Локомотив
|9
|4
|3
|2
|15-14
|15
|
7
|Пари НН
|9
|4
|2
|3
|9-8
|14
|
8
|Урал
|9
|4
|2
|3
|8-10
|14
|
9
|ЦСКА
|9
|3
|4
|2
|19-15
|13
|
10
|Ахмат
|9
|3
|2
|4
|11-10
|11
|
11
|Ростов
|9
|2
|3
|4
|13-19
|9
|
12
|Рубин
|9
|2
|3
|4
|10-18
|9
|
13
|Оренбург
|9
|2
|2
|5
|10-16
|8
|
14
|Балтика
|9
|2
|1
|6
|9-15
|7
|
15
|Сочи
|9
|2
|0
|7
|9-14
|6
|
16
|Факел
|9
|1
|2
|6
|5-14
|5
|29.09
|19:00
|
Ростов – Урал
|- : -
|30.09
|12:00
|
Оренбург – Зенит
|- : -
|30.09
|14:45
|
Локомотив – Пари НН
|- : -
|30.09
|16:30
|
Рубин – Краснодар
|- : -
|30.09
|19:00
|
ЦСКА – Балтика
|- : -
|1.10
|14:00
|
Факел – Сочи
|- : -
|1.10
|16:30
|
Кр. Советов – Спартак
|- : -
|1.10
|19:00
|
Ахмат – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|8
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|6
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|6
|1
|2
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|7
|1
|1
|
|
Александр Солдатенков
Крылья Советов
|8
|1
|1