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Сегодня, 17:15

«Брайтон» — «Челси»: прогноз на матч АПЛ 18 января 2022 года

Егор Сергеев
Кепа Аррисабалага.
Фото Reuters

18 января 2022 года «Брайтон» примет «Челси» в рамках программы 24-го тура АПЛ. Встреча между соперниками состоится на стадионе «Фалмер — Зе Амекс», начало — в 23.00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на онлайн-платформе Okko в разделе «Спорт».

Томас Тухель. «Брайтон» — «Челси»: хозяева воспользуются усталостью команды Тухеля

Аналитический отдел букмекерской компании БЕТСИТИ считает команду Томаса Тухеля фаворитом матча. Вы можете сделать ставку на победу «Челси» с коэффициентом 1.62 — это примерно 59% вероятности. Триумф «Брайтона» доступен за 5.90 (16%), а ничья — за 3.80 (25%).

При ставке в 1 000 рублей на победу «Брайтона» потенциальная выплата составит 5 900 рублей, а прибыль — 4 900 рублей.

Ф1(+1.5) идет за 1.45, а Ф2(-1.5) — за 2.75.

Также вы можете выбрать один из множества вариантов на тотал голов в матче — например:

· тотал голов больше 2.5 идет за 1.96, а ТМ 2.5 — за 1.84;

· тотал голов больше 3.5 идет за 3.40, а ТМ 3.5 — за 1.32;

· тотал голов больше 4.5 идет за 6.80, а ТМ 4.5 — за 1.11.

Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 2.00. Обратный исход доступен за 1.81.

Шансы «Брайтона» забить в этом матче оцениваются коэффициентом 1.66.

Англия. Премьер-лига. 24-й тур
18 янв, 23:00. Falmer Stadium (Брайтон)
Брайтон & Хоув
Челси

Уверены, что «Челси» сумеет отличиться минимум дважды? Поставить на ИТБ2 (1.5) можно за 1.81.

Аналитики считают наиболее вероятным счетом матча 0:1 — коэффициент 6.00.

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ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Челси
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«Фиорентина» — «Дженоа»: прогноз и ставки на матч серии А 17 января 2022 года
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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