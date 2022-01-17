«Брайтон» — «Челси»: прогноз на матч АПЛ 18 января 2022 года

18 января 2022 года «Брайтон» примет «Челси» в рамках программы 24-го тура АПЛ. Встреча между соперниками состоится на стадионе «Фалмер — Зе Амекс», начало — в 23.00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на онлайн-платформе Okko в разделе «Спорт».

Аналитический отдел букмекерской компании БЕТСИТИ считает команду Томаса Тухеля фаворитом матча. Вы можете сделать ставку на победу «Челси» с коэффициентом 1.62 — это примерно 59% вероятности. Триумф «Брайтона» доступен за 5.90 (16%), а ничья — за 3.80 (25%).

При ставке в 1 000 рублей на победу «Брайтона» потенциальная выплата составит 5 900 рублей, а прибыль — 4 900 рублей.

Ф1(+1.5) идет за 1.45, а Ф2(-1.5) — за 2.75.

Также вы можете выбрать один из множества вариантов на тотал голов в матче — например:

· тотал голов больше 2.5 идет за 1.96, а ТМ 2.5 — за 1.84;

· тотал голов больше 3.5 идет за 3.40, а ТМ 3.5 — за 1.32;

· тотал голов больше 4.5 идет за 6.80, а ТМ 4.5 — за 1.11.

Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 2.00. Обратный исход доступен за 1.81.

Шансы «Брайтона» забить в этом матче оцениваются коэффициентом 1.66.

Уверены, что «Челси» сумеет отличиться минимум дважды? Поставить на ИТБ2 (1.5) можно за 1.81.

Аналитики считают наиболее вероятным счетом матча 0:1 — коэффициент 6.00.