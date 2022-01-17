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Сегодня, 15:15

«Фиорентина» — «Дженоа»: прогноз и ставки на матч серии А 17 января 2022 года

Матвей Леонов
Душан Влахович.
Фото AFP

17 января в 22-м туре серии А «Фиорентина» сыграет с «Дженоа». Встреча пройдет во Флоренции на стадионе «Артемио Франки» и начнется в 22.45. Трансляцию покажет сайт matchtv.ru.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит «Фиорентина». На успех команды можно поставить с котировкой 1.46 — это примерно 66% вероятности. Ничью предлагается взять за 4.70 (20%), а победа «Дженоа» есть в линии за 7.20 (14%).

Ф1(-1.5) идет за 2.23, а Ф2(+1.5) — за 1.53.

При ставке в 1 000 рублей на победу «Дженоа» потенциальная выплата составит 7200 рублей.

Ставку "Дженоа" не проиграет" можно взять за 2.85.

Шансы «Дженоа» забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 16.0.

Уверены, что «Фиорентина» сумеет отличиться больше двух раз в матче? ИТБ1 (2.5) доступен за 2.85.

Италия. Серия А. 22-й тур
17 янв, 22:45. Artemio Franchi (Флоренция)
Фиорентина
Дженоа

Аналитики считают, что наиболее вероятен счет 1:0 в пользу «Фиорентины». На него можно поставить за 6.30.

· ТМ 0.5 — 14.00;

· обе забьют: нет — 1.79;

· точный счет: 1:5 — 250.

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
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 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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 5
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И К Ж
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