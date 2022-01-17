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Сегодня, 19:15

«Милан» — «Специя»: прогноз на матч серии А 17 января 2022 года

Виталий Пудздрав
Златан Ибрагимович.
Фото AFP

17 января 2022 года в 22-м туре итальянской серии А «Милан» примет «Специю». Матч пройдет на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)». Начало — в 20.30. Прямую трансляцию покажет телеканал «Матч! Футбол 1».

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Хозяева — фавориты встречи, по мнению букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на победу «Милана» можно с котировкой 1.32 — это порядка 73% вероятности. Успех «Специи» доступен за 10.0 (10%), а ничья в матче оценивается коэффициентом 5.60 (17%).

При ставке в 1 000 рублей на победу «Специи» потенциальная выплата составит 10 000 рублей, а прибыль — 9 000 рублей.

Вы также можете выбрать один из множества вариантов фор на матч — к примеру:

· Ф1(-1) идет за 1.50, а Ф2(+1) — за 2.60;

· Ф1(-1.5) идет за 1.96, а Ф2(+1.5) — за 1.90;

· Ф1(-2) идет за 2.60, а Ф2(+2) — за 1.50.

Три матча подряд «Милан» забивает больше двух мячей. В двух предыдущих домашних встречах со «Специей» россонери отличились по три раза. Поставить на ИТБ1 (2.5) можно за 2.30.

«Специя» забивает четыре тура серии А подряд, а «Милан» пропустил в пяти из шести последних матчей с учетом всех турниров. Гол гостей оценивается коэффициентом 1.76.

В матчах серии А с участием «Милана» забивается в среднем 3.3 мяча, а в играх «Специи» — 3. Сделать ставку на тотал больше (2.5) вы можете за 1.62.

Италия. Серия А. 22-й тур
17 янв, 20:30. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
Специя

Аналитики букмекерской компании считают наиболее вероятным счетом матча 2:0 — коэффициент 6.50.

Футбол
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ФК Милан
ФК Специя
серия А
0
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«Брайтон» — «Челси»: прогноз на матч АПЛ 18 января 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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