«Милан» — «Специя»: прогноз на матч серии А 17 января 2022 года

17 января 2022 года в 22-м туре итальянской серии А «Милан» примет «Специю». Матч пройдет на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)». Начало — в 20.30. Прямую трансляцию покажет телеканал «Матч! Футбол 1».

Хозяева — фавориты встречи, по мнению букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на победу «Милана» можно с котировкой 1.32 — это порядка 73% вероятности. Успех «Специи» доступен за 10.0 (10%), а ничья в матче оценивается коэффициентом 5.60 (17%).

При ставке в 1 000 рублей на победу «Специи» потенциальная выплата составит 10 000 рублей, а прибыль — 9 000 рублей.

Вы также можете выбрать один из множества вариантов фор на матч — к примеру:

· Ф1(-1) идет за 1.50, а Ф2(+1) — за 2.60;

· Ф1(-1.5) идет за 1.96, а Ф2(+1.5) — за 1.90;

· Ф1(-2) идет за 2.60, а Ф2(+2) — за 1.50.

Три матча подряд «Милан» забивает больше двух мячей. В двух предыдущих домашних встречах со «Специей» россонери отличились по три раза. Поставить на ИТБ1 (2.5) можно за 2.30.

«Специя» забивает четыре тура серии А подряд, а «Милан» пропустил в пяти из шести последних матчей с учетом всех турниров. Гол гостей оценивается коэффициентом 1.76.

В матчах серии А с участием «Милана» забивается в среднем 3.3 мяча, а в играх «Специи» — 3. Сделать ставку на тотал больше (2.5) вы можете за 1.62.

Аналитики букмекерской компании считают наиболее вероятным счетом матча 2:0 — коэффициент 6.50.