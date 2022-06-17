Группа B чемпионата мира по футболу, прогноз и коэффициенты букмекерской компании БЕТСИТИ

Эксперты назвали фаворита группы В чемпионата мира, где сыграют Уэльс с Бэйлом и Иран против США

21 ноября 2022 года в Катаре стартует чемпионат мира по футболу. В июне наконец определились все 32 участника группового раунда. Квартет В получился максимально интересным — там встретятся Иран и Соединенные Штаты Америки, а также соседи из Великобритании — Англия и Уэльс. По итогам трех матчей эти команды решат, кто выйдет в плей-офф напрямую.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что лучшие шансы победить в группе у родоначальников футбола — англичан. На успех команды Гарета Саутгейта можно поставить за 1.35, это примерно 74% вероятности. На то, что занять первую строчку Англия не сможет, коэффициент 3.20.

Следом за англичанами идут американцы и валлийцы. У Кристиана Пулишича и Гарета Бейла шансы выйти в плей-офф одинаковые — котировка 6.00 (11%). Обратный исход можно взять за 1.13.

Сборную Ирана мы в плей-офф, вероятно, не увидим — поставить на успех андердога можно с царской котировкой 20.0 (4%).