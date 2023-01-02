«Бостон» — «Питтсбург»: прогноз на матч НХЛ 2 января 2023 года
2 января в НХЛ состоится «Зимняя классика» — «Бостон» сыграет с «Питтсбургом». Встреча пройдет на стадионе «Фенвей» и начнется в 22.00 по московскому времени. В России она показана не будет.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Бостон» фаворитом. На его победу в основное время можно поставить за 1.93, вероятность — приблизительно 51%. Ничья доступна за 4.20 (21%), успех «Питтсбурга» — за 3.50 (28%).
Ставка в 1000 рублей на триумф гостей в случае их успеха принесет 3500 рублей, а чистая прибыль составит 2500 рублей.
Вариант «Питтсбург» не проиграет» предложен за 1.87. Гандикап (+1.5) шайбы на команду Малкина доступен за 1.59.
Матч получится результативным? Тотал больше 5.5 гола идет за 1.67, ТМ 5.5 — за 2.26.
На то, что счет в матче откроют хозяева, котировка — 1.68, на гостей — 2.20. Если команды не забросят в основное время, такой результат увеличит ставку в 58 раз.
Победа «Бостона» с учетом овертайма и серии буллитов идет за 1.53, «Питтсбурга» — за 2.55.
Прогноз и ставка на матч «Бостон» — «Питтсбург»
«Бостон» очень мощно выступает в этом сезоне: выиграл 23 из 36 матчей и лидирует на «Востоке». В пассиве у «Брюинз» всего четыре поражения — правда, два из них случились в последних трех играх: против «Оттавы» (2:3 Б) и «Баффало» (3:4 ОТ).
«Питтсбург» проиграл четыре последних матча, суммарно пропустив 16 шайб. «Бостон», который лидирует по голам в НХЛ, наверняка неоднократно найдет путь к воротам соперника.
Рекомендуемая ставка: победа «Бостона» за 1.53.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2