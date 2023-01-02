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«Монпелье» — «Марсель»: где смотреть матч лиги 1 2 января 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча лиги 1 «Монпелье» — «Марсель» 2 января 2023 года
Евгений Коростелев
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Алексис Санчес.
Фото Global Look Press

2 января в чемпионате Франции «Монпелье» сыграет с «Марселем». Встреча состоится на арене «Стад де ла Моссон» и начнется в 12.00 по московскому времени. В прямом эфире в России она показана не будет. Главным арбитром назначен Рудди Буке из Амьена.

Франция. Лига 1. 17-й тур
02 янв, 21:00. La Mosson (Монпелье)
Монпелье
Марсель

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Марсель» фаворитом встречи. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.64, вероятность — примерно 61%. Ничья идет за 4.10 (24%), успех «Монпелье» — за 5.50 (15%).

Ставка в 1000 рублей на хозяев в случае их триумфа принесет 5500 рублей выигрыша, а чистая прибыль составит 4500 рублей.

Считаете, что «Монпелье» не уступит? Вариант 1Х идет за 2.34.

Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.76, ТМ 2.5 — за 2.14.

Обмен голами предложен за 1.77. Если считаете, что хотя бы одна команда или вообще обе не отличатся, возьмите такое условие за 2.05.

Пенальти можно оформить за 2.80, удаление — за 3.50.

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Четыре наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

  • ничья 1:1 и успех «Марселя» 1:0 — за 7.40;

  • 2:0 и 2:1 — за 7.90.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Марсель
ФК Монпелье
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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