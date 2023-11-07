Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 00:00

«Ньюкасл» на неделе расправился с «Арсеналом» и «МЮ». «Боруссия» после 0:4 от «Баварии» станет легкой добычей

Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «Боруссия» Дортмунд — «Ньюкасл» 7 ноября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Каллум Уилсон.
Фото Global Look Press
«Сороки» поквитаются за несправедливое поражение в третьем туре.

7 ноября в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» сыграет дома с «Ньюкаслом». Игра пройдет на арене «Сигнал Идуна Парк» и начнется в 20.45 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1», а также на онлайн-платформе «Кинопоиск». Трансляция стартует в 20.30 мск. Обслужит встречу бригада арбитров из Испании, главный — Алехандро Хосе Эрнандес.

Лига чемпионов. Группа F
07 нояб, 20:45. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Боруссия Д
Ньюкасл Юнайтед

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Боруссия» Дортмунд — «Ньюкасл» 7 ноября 2023 года

Хотя матч пройдет в Германии, аналитики букмекерской компании Olimpbet назвали небольшим фаворитом «Ньюкасл». На победу английской команды можно поставить с коэффициентом 2.58, что примерно 39% вероятности исхода. Ничья идет за 3.63 (24%), успех «Боруссии» — за 2.68 (37%).

Если хозяева не проиграют, сыграет пари за 1.55. Если не уступят гости, то за 1.52.

Все матчи с участием дортмундцев в этой Лиге чемпионов были «низовыми»: тотал меньше 2.5 мяча предложен за 2.15, ТБ 2.5 — за 1.72.

Вариант «обе забьют» идет за 1.60, «обе забьют — нет» — за 2.35.

Никита Кучеров (&laquo;Тампа-Бэй Лайтнинг&raquo;). «Торонто» — «Тампа-Бэй»: прогноз на матч НХЛ 7 ноября 2023 года

«Боруссия» на выходных пропустила аж четыре мяча от «Баварии», а «Ньюкасл» отличился два и более раза в шести последних играх из восьми. ИТБ2 (1.5) выставлен за 2.17, ИТМ2 (1.5) — за 1.70.

Наиболее вероятным автором гола в составе обеих команд считается форвард «сорок» Каллум Уилсон. На его результативный удар можно поставить за 2.36.

Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей

«Боруссия» Дортмунд — «Ньюкасл»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 7 ноября 2023 года

«Ньюкасл» не боится авторитетов. Только за последнюю неделю команда Эдди Хау переиграла двух английских гигантов: в Кубке лиги был разбит «МЮ» (3:0), а в АПЛ досталось «Арсеналу» (1:0). Если учесть, что чуть ранее «сороки» уничтожили «ПСЖ» (4:1) и справились с «Ман Сити», становится ясно — этим парням по плечу любой противник.

Рафаэл Леау (&laquo;Милан&raquo;). «Милан» повис на грани вылета из ЛЧ. «ПСЖ» не позволит Леау и компании уйти с последнего места в группе

Очевидно, что «Боруссия» для «Ньюкасла» не самый сложный оппонент. Да, дортмундцам удалось увезти три очка из Англии, но нужно оценивать справедливо — во встрече третьего тура команде Эдина Терзича благоволила удача. Хозяева дважды попали в штангу/перекладину и точно наиграли хотя бы на ничью.

Та победа помогла «Боруссии» серьезно поправить положение в таблице: по итогам половины группового раунда вице-чемпионы Германии набрали четыре очка и опережают «Ньюкасл» за счет победы в очном матче. «ПСЖ» с «Миланом» поблизости (у них шесть и два очка соответственно) — в случае гипотетической победы россонери в ближайшем матче обстановка в группе запутается окончательно. Чтобы обезопасить себя, и немцам, и англичанам нужны три балла.

Ройсу и компании психологически будет труднее, так как в выходные они пережили глубокий нокаут — «Бавария» забила дважды в стартовые 10 минут, а затем добавила еще пару. Это поражение стало для «Боруссии» крупнейшим с 2021 года, когда она также 0:4 уступила в Лиге чемпионов «Аяксу».

Эрлинг Холанн (&laquo;Манчестер Сити&raquo;). Угрозу в «Ман Сити» таит не только Холанн. Доку, Альварес и остальные помогут Эрлину прибить «Янг Бойз»

Прогноз и ставка на матч «Боруссия» Дортмунд — «Ньюкасл»

У «Ньюкасла» по разным причинам недоступны 10 игроков, но очевидно, что это никак не мешает ему побеждать. Эдди Хау блестяще настроил механизм, который работает лучше швейцарских часов — от замены футболистов результаты хуже не становятся. А вот у «Боруссии» проблемы существенные — в первую очередь в обороне. Команда пропустила четыре мяча от «Баварии», а в конце октября трижды от «Айнтрахта» (3:3).

«Сороки» и в первом матче успешно вскрывали оборону противника, поэтому в гостях вряд ли что-то изменится. Но в этот раз Гордон, Альмирон и остальные должны добиться успеха — сейчас они точно в лучшем состоянии, чем «Боруссия».

Рекомендуемая ставка: Ф2(0) за 1.88.

Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей

18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Ньюкасл Юнайтед
1
0
Читайте также
Под Киевом из-за взрыва гранаты погиб помощник главкома ВСУ Залужного
Посол Украины назвал ударом в спину блокирование Польшей КПП на границе
В Турции назвали шоком для Блинкена неудачную попытку обнять главу МИД страны
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 5
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
Русская классика на улице в таежном городе. Репортаж Шевченко
«Сан-Хосе» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
«Сан-Хосе» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Сергей Мозякин стал ассистентом Андрея Разина в «Магнитке»
«Виннипег» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 4
«Лада» — на первом месте Восточной конференции
«Вашингтон» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Матч «Торпедо» — «Спартак» стал самым популярным событием КХЛ в октябре
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
6
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
7
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 14 4 4 6 14-21 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
4.11 16:30
Ахмат – Факел
 1 : 2
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 0 : 2
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
 2 : 1
5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
 3 : 2
5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 1 : 1
6.11 14:00
Оренбург – Ростов
 1 : 1
6.11 16:30
Урал – Рубин
 0 : 1
6.11 19:30
Сочи – Динамо
 3 : 3
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 11
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 11 1 3
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 3
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости