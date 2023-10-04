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«Ньюкасл» — «ПСЖ»: где смотреть матч Лиги чемпионов 4 октября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги чемпионов «Ньюкасл» — «ПСЖ» 4 октября 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Александр Исак («Ньюкасл»).
Фото Global Look Press

4 октября «ПСЖ» приедет в гости к «Ньюкаслу» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. Поединок пройдет на стадионе «Сент-Джеймс Парк». Стартовый свисток румынского судьи Иштвана Ковача прозвучит в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире с 21.45 мск встречу покажут на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 2».

Лига чемпионов. Группа F
04 окт, 22:00. St James' Park (Ньюкасл)
Ньюкасл Юнайтед
ПСЖ

Аналитики букмекерской компании Olimpbet склоняются к победе хозяев: ее можно взять с коэффициентом 2.33, вероятность такого исхода — примерно 39%. Ничья доступна за 3.63 (28%), успех «ПСЖ» — за 3.03 (33%).

Выигрыш «Ньюкасла» с форой (0) оценили в 1.70. Аналогичная опция на гостей имеется за 2.21.

Специалисты предвкушают, что соперники обменяются меткими выстрелами: «обе забьют» дали за 1.65, обратный рынок — за 2.25.

На тотал больше 2.5 гола предложили котировку 1.79, на ТМ 2.5 — за 2.08.

Оливье Жиру (&laquo;Милан&raquo;). «Боруссия Дортмунд» — «Милан»: участники «группы смерти» не забили в первом туре и хотят это исправить

Килиан Мбаппе стал автором победного мяча в ворота дортмундской «Боруссии» — француз отличился с пенальти. Результативный удар форварда во встрече с «сороками» представлен за 2.28.

За последние две недели парни Эдди Хау сдержали атаку «Милана» (0:0) и «Манчестер Сити» (1:0). Продление сухой серии идет за 3.39.

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Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Ньюкасл Юнайтед
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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«Боруссия Дортмунд» — «Милан»: где смотреть матч Лиги чемпионов 4 октября 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 16-3 24
2
 Кр. Советов 10 6 3 1 25-12 21
3
 Локомотив 10 5 3 2 16-14 18
4
 Зенит 10 5 2 3 20-11 17
5
 Спартак 10 5 1 4 14-16 16
6
 ЦСКА 10 4 4 2 20-15 16
7
 Динамо 10 4 4 2 17-15 16
8
 Урал 10 4 3 3 10-12 15
9
 Пари НН 10 4 2 4 9-9 14
10
 Ахмат 10 3 3 4 12-11 12
11
 Оренбург 10 3 2 5 13-17 11
12
 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
13
 Рубин 10 2 3 5 10-20 9
14
 Факел 10 2 2 6 7-14 8
15
 Балтика 10 2 1 7 9-16 7
16
 Сочи 10 2 0 8 9-16 6
Результаты / календарь
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
7.10 12:00
Урал – Локомотив
 - : -
7.10 14:00
Сочи – Зенит
 - : -
7.10 16:30
Балтика – Оренбург
 - : -
7.10 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
8.10 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
8.10 16:30
Динамо – Факел
 - : -
8.10 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
8.10 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 8
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 7 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 8 1 2
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 9 1 1
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