«Ньюкасл» — «ПСЖ»: сухую серию «сорок» не способен прервать даже Мбаппе
4 октября «Ньюкасл» проведет первый за 20 лет домашний поединок на групповом этапе Лиги чемпионов. Во втором туре «сороки» примут «ПСЖ» на «Сент-Джеймс Парк». Соперников по группе F рассудит румынский арбитр Иштван Ковач. Встреча стартует в 22.00 по московскому времени. Сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2» начнут прямую трансляцию с 21.45 мск.
В букмекерской компании Olimpbet считают, что у хозяев чуть больше шансов на три очка: победу «Ньюкасла» предлагают с коэффициентом 2.33, что составляет примерно 39% вероятности. Успех команды Луиса Энрике оценен в 3.03 (33%). Котировка на ничью — 3.63 (28%).
«Сороки» не пропускают уже на протяжении пяти встреч во всех турнирах. Рынок на то, что «ПСЖ» не огорчит Ника Поупа, идет за 3.48.
Аналитики ждут голов на «Сент-Джеймс Парк»: тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.75, ТМ 2.5 — за 2.14.
Опция «обе забьют» представлена за 1.62, обратный вариант — за 2.31.
Наиболее возможный итог противостояния, по версии экспертов, — 1:1. Финиш игры с таким счетом дали за 6.63.
Прогноз и ставка на матч «Ньюкасл» — «ПСЖ»
В выходные Килиан Мбаппе и компания не смогли взломать оборону «Клермона» (0:0). Это уже второй поединок красно-синих без голов: в первом туре лиги 1 они сгоняли нулевую ничью с «Лорьяном». Прошить «сорок» будет еще сложнее. Парни Эдди Хау не пропускают уже на протяжении пяти встреч во всех турнирах, в Лиге чемпионов сдержали «Милан» (0:0), а в Кубке лиги сняли с пробега «Манчестер Сити» (1:0). При этом нельзя сказать, что на этом отрезке «Ньюкасл» феерил в атаке: за исключением оверперформанса против «Шеффилда» (8:0), лишь раз нанесли больше одного меткого удара. Это случилось в минувший уик-энд против «Бернли» (2:0). Вряд ли тенденция прервется против команды, которую интересует скорее статистика владения мячом, нежели результативность.
Рекомендуемая ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 2.17.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|10
|7
|3
|0
|16-3
|24
|
2
|Кр. Советов
|10
|6
|3
|1
|25-12
|21
|
3
|Локомотив
|10
|5
|3
|2
|16-14
|18
|
4
|Зенит
|10
|5
|2
|3
|20-11
|17
|
5
|Спартак
|10
|5
|1
|4
|14-16
|16
|
6
|ЦСКА
|10
|4
|4
|2
|20-15
|16
|
7
|Динамо
|10
|4
|4
|2
|17-15
|16
|
8
|Урал
|10
|4
|3
|3
|10-12
|15
|
9
|Пари НН
|10
|4
|2
|4
|9-9
|14
|
10
|Ахмат
|10
|3
|3
|4
|12-11
|12
|
11
|Оренбург
|10
|3
|2
|5
|13-17
|11
|
12
|Ростов
|10
|2
|4
|4
|15-21
|10
|
13
|Рубин
|10
|2
|3
|5
|10-20
|9
|
14
|Факел
|10
|2
|2
|6
|7-14
|8
|
15
|Балтика
|10
|2
|1
|7
|9-16
|7
|
16
|Сочи
|10
|2
|0
|8
|9-16
|6
|7.10
|12:00
|
Урал – Локомотив
|- : -
|7.10
|14:00
|
Сочи – Зенит
|- : -
|7.10
|16:30
|
Балтика – Оренбург
|- : -
|7.10
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|8.10
|14:00
|
Пари НН – Кр. Советов
|- : -
|8.10
|16:30
|
Динамо – Факел
|- : -
|8.10
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|8.10
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|8
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|6
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|7
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|8
|1
|2
|
|
Александр Солдатенков
Крылья Советов
|9
|1
|1