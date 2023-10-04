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«Ньюкасл» — «ПСЖ»: сухую серию «сорок» не способен прервать даже Мбаппе

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Ньюкасл» — «ПСЖ» 4 октября 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Килиан Мбаппе («ПСЖ»).
Фото Global Look Press

4 октября «Ньюкасл» проведет первый за 20 лет домашний поединок на групповом этапе Лиги чемпионов. Во втором туре «сороки» примут «ПСЖ» на «Сент-Джеймс Парк». Соперников по группе F рассудит румынский арбитр Иштван Ковач. Встреча стартует в 22.00 по московскому времени. Сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2» начнут прямую трансляцию с 21.45 мск.

Лига чемпионов. Группа F
04 окт, 22:00. St James' Park (Ньюкасл)
Ньюкасл Юнайтед
ПСЖ

В букмекерской компании Olimpbet считают, что у хозяев чуть больше шансов на три очка: победу «Ньюкасла» предлагают с коэффициентом 2.33, что составляет примерно 39% вероятности. Успех команды Луиса Энрике оценен в 3.03 (33%). Котировка на ничью — 3.63 (28%).

«Сороки» не пропускают уже на протяжении пяти встреч во всех турнирах. Рынок на то, что «ПСЖ» не огорчит Ника Поупа, идет за 3.48.

Аналитики ждут голов на «Сент-Джеймс Парк»: тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.75, ТМ 2.5 — за 2.14.

Опция «обе забьют» представлена за 1.62, обратный вариант — за 2.31.

Наиболее возможный итог противостояния, по версии экспертов, — 1:1. Финиш игры с таким счетом дали за 6.63.

Оливье Жиру (&laquo;Милан&raquo;). «Боруссия Дортмунд» — «Милан»: участники «группы смерти» не забили в первом туре и хотят это исправить

Прогноз и ставка на матч «Ньюкасл» — «ПСЖ»

В выходные Килиан Мбаппе и компания не смогли взломать оборону «Клермона» (0:0). Это уже второй поединок красно-синих без голов: в первом туре лиги 1 они сгоняли нулевую ничью с «Лорьяном». Прошить «сорок» будет еще сложнее. Парни Эдди Хау не пропускают уже на протяжении пяти встреч во всех турнирах, в Лиге чемпионов сдержали «Милан» (0:0), а в Кубке лиги сняли с пробега «Манчестер Сити» (1:0). При этом нельзя сказать, что на этом отрезке «Ньюкасл» феерил в атаке: за исключением оверперформанса против «Шеффилда» (8:0), лишь раз нанесли больше одного меткого удара. Это случилось в минувший уик-энд против «Бернли» (2:0). Вряд ли тенденция прервется против команды, которую интересует скорее статистика владения мячом, нежели результативность.

Рекомендуемая ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 2.17.

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Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Ньюкасл Юнайтед
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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«Динамо» — «Спартак»: где смотреть матч Кубка России 4 октября 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 16-3 24
2
 Кр. Советов 10 6 3 1 25-12 21
3
 Локомотив 10 5 3 2 16-14 18
4
 Зенит 10 5 2 3 20-11 17
5
 Спартак 10 5 1 4 14-16 16
6
 ЦСКА 10 4 4 2 20-15 16
7
 Динамо 10 4 4 2 17-15 16
8
 Урал 10 4 3 3 10-12 15
9
 Пари НН 10 4 2 4 9-9 14
10
 Ахмат 10 3 3 4 12-11 12
11
 Оренбург 10 3 2 5 13-17 11
12
 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
13
 Рубин 10 2 3 5 10-20 9
14
 Факел 10 2 2 6 7-14 8
15
 Балтика 10 2 1 7 9-16 7
16
 Сочи 10 2 0 8 9-16 6
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7.10 12:00
Урал – Локомотив
 - : -
7.10 14:00
Сочи – Зенит
 - : -
7.10 16:30
Балтика – Оренбург
 - : -
7.10 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
8.10 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
8.10 16:30
Динамо – Факел
 - : -
8.10 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
8.10 19:00
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 - : -
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Матео Кассьерра

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 8
Федор Чалов

Федор Чалов

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 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

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П
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Роман Ежов

Крылья Советов

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

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И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 7 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

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Александр Солдатенков

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