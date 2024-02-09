9 февраля в 21-м туре бундеслиги сойдутся «Фрайбург» и дортмундская «Боруссия». Поединок состоится на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и начнется в 22.30 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 3», эфир стартует в 22.25 мск.

Эксперты отдали предпочтение хозяевам: взять триумф «Дортмунда» можно с коэффициентом 1.55, что составляет около 63% вероятности. Выигрыш гостей доступен за 5.56 (17%), на ничью предложена котировка 4.77 (20%).

«Фрайбург» уступил «Боруссии» в четырех поединках подряд. Верите, что гости все же наберут очки в этот раз? Поставьте на вариант Х2 за 2.58.

Тотал больше 2.5 гола доступен за 2.29, ТМ 2.5 — за 1.56.

Обмен забитыми мячами идет за 1.61, обратный рынок — за 2.33.

Самый вероятный счет — 2:0 в пользу «Боруссии» или ничья 1:1. На оба результата аналитики дали котировку 8.75.

Прогноз и ставка на матч «Боруссия» Дортмунд — «Фрайбург»

«Дортмунд» великолепен дома: не проиграл в 23 из 25 предыдущих встреч, выиграв 19 из них. В трех из четырех прошлых туров «шмели» не пропустили. А «Фрайбург» обыграли в шести из восьми прошлых встреч в бундеслиге.

У гостей практически нет шансов — они уступили в пяти из семи визитов к соперникам по чемпионату Германии. При этом пропустили как минимум два мяча. Единственное, на что «Фрайбург» может надеяться, — гол престижа.

Рекомендуемая ставка: победа «Боруссии» и ТБ 2.5 за 1.90.