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9 февраля, 08:15

«Боруссия» Дортмунд — «Фрайбург»: прогноз на матч бундеслиги 9 февраля 2024 года

Прогноз на матч бундеслиги «Боруссия» Дортмунд — «Фрайбург» 9 февраля 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Никлас Фюллкруг («Боруссия Дортмунд»).
Фото Global Look Press

9 февраля в 21-м туре бундеслиги сойдутся «Фрайбург» и дортмундская «Боруссия». Поединок состоится на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и начнется в 22.30 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 3», эфир стартует в 22.25 мск.

Германия. Бундеслига 1. 21-й тур
09 февр, 22:30. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Боруссия Д
3:0
Фрайбург

Эксперты отдали предпочтение хозяевам: взять триумф «Дортмунда» можно с коэффициентом 1.55, что составляет около 63% вероятности. Выигрыш гостей доступен за 5.56 (17%), на ничью предложена котировка 4.77 (20%).

«Фрайбург» уступил «Боруссии» в четырех поединках подряд. Верите, что гости все же наберут очки в этот раз? Поставьте на вариант Х2 за 2.58.

Тотал больше 2.5 гола доступен за 2.29, ТМ 2.5 — за 1.56.

Обмен забитыми мячами идет за 1.61, обратный рынок — за 2.33.

Самый вероятный счет — 2:0 в пользу «Боруссии» или ничья 1:1. На оба результата аналитики дали котировку 8.75.

Харри Кейн и&nbsp;Одилон Коссуну (&laquo;Бавария&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Байер&raquo;). «Байер» мечтает сбросить прозвище «Неверкузен», Кейн грезит о первом титуле в карьере. Чего ждать от битвы лидеров бундеслиги?

Прогноз и ставка на матч «Боруссия» Дортмунд — «Фрайбург»

«Дортмунд» великолепен дома: не проиграл в 23 из 25 предыдущих встреч, выиграв 19 из них. В трех из четырех прошлых туров «шмели» не пропустили. А «Фрайбург» обыграли в шести из восьми прошлых встреч в бундеслиге.

У гостей практически нет шансов — они уступили в пяти из семи визитов к соперникам по чемпионату Германии. При этом пропустили как минимум два мяча. Единственное, на что «Фрайбург» может надеяться, — гол престижа.

Рекомендуемая ставка: победа «Боруссии» и ТБ 2.5 за 1.90.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Фрайбург
Бундеслига
0
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«Боруссия» Дортмунд — «Фрайбург»: где смотреть матч бундеслиги 9 февраля 2024 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
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