9 февраля «Боруссия» примет в Дортмунде «Фрайбург». Игра 21-го тура состоится на арене «Сигнал Идуна Парк» и начнется в 22.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 3». Старт трансляции — в 22.25 мск.

Букмекеры назвали фаворитами хозяев. На успех дортмундцев предложен коэффициент 1.55, что соответствует 63% вероятности. Ничья оценена в 5.56 (17%), триумф гостей — в 4.77 (20%).

«Фрайбург» уступил «Боруссии» в четырех поединках подряд. Верите, что на этот раз гости все же наберут очки? Поставьте на вариант Х2 за 2.58.

Сыграть «Боруссию» с форой (-1) по голам можно за 1.84.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 2.29, ТМ 2.5 — за 1.56. Обмен результативными ударами идет за 1.61. Обратный рынок — за 2.33.

Эксперты ждут гола от Никласа Фюллькруга. На его точный выстрел можно поставить за 2.22.

Самый вероятный счет — 2:0 в пользу «Боруссии» или ничья 1:1. На оба результата аналитики дали котировку 8.75.