Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 11:50

«Борнмут» — «Челси»: лондонцы выжмут третью официальную победу под руководством Почеттино

Прогноз на матч АПЛ «Борнмут» — «Челси» 17 сентября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Маурисио Почеттино.
Фото Global Look Press

17 сентября забуксовавший на старте сезона АПЛ «Челси» сыграет в гостях с «Борнмутом». Встреча команд нижней половины таблицы состоится на стадионе «Виталити» и начнется в 16.00 по московскому времени, в прямом эфире в России она показана не будет. Главный арбитр матча — Дэвид Кут.

Англия. Премьер-лига. 5-й тур
17 сент, 16:00. Vitality Stadium (Борнмут)
Борнмут
Челси

Аналитики букмекерской компании Winline считают «Челси» безоговорочным фаворитом встречи. На победу синих можно поставить с коэффициентом 1.72, вероятность такого результата — приблизительно 58%. Ничья доступна за 4.20 (23%), успех «Борнмута» за еще большие 4.60 (19%).

При ставке в 1000 рублей на очередное поражение команды Почеттино в случае, если оно случится, выплата составит 4600 рублей.

«Борнмут» не проиграл «Челси» в четырех из 10 последних матчах. Вариант 1Х предложен за 2.20.

Можете присмотреться к ставке на ТБ 2.5 за 1.60, либо взять ТМ 2.5 за 2.29, если считаете, что игра не будет результативной.

«Челси» пропустил в четырех из пяти встреч на старте сезона, такая же статистика по забитым лондонцами голам. Условие «обе отличатся» предложено за 1.63.

Дэвид Кут в этом сезоне отработал два матча АПЛ и в каждом показал по четыре желтые карточки. На то, что в предстоящей встрече он даст игрокам побороться и вытащит «горчичник» из кармана меньше шести раз, котировка — 1.77.

Джуд Беллингем (&laquo;Реал Мадрид&raquo;). Беллингем и Хоселу тащат «Реал Мадрид» к пятой победе в ла лиге подряд. Чем ответят Захарян и «Реал Сосьедад»?

Прогноз и ставка на матч «Борнмут» — «Челси»

До перерыва на матчи сборных «Челси» вообще не впечатлял: обыграл главного аутсайдера АПЛ «Лутон» (3:0) и с трудом прошел в Кубке Англии «Уимблдон» (2:1), а также проиграл «Ноттингему» (0:1), «Вест Хэму» (1:3) и поделил очки с «Ливерпулем» (1:1). Такие скромные результаты клуб показывает на фоне громадных летних трат. Сейчас синие обладают самой широкой обоймой в Англии, но Почеттино жалуется, что игроков все равно не хватает — в лазарете перед игрой с «Борнмутом» находятся девять человек.

Несмотря на такое положение дел, «Челси» все-таки должен набрать три очка в ближайшей встрече. «Борнмут» в четырех турах проиграл дважды (другим топ-клубам — «Тоттенхэму» (0:2) и «Ливерпулю» (1:3), а также дважды сыграл вничью с середняками. «Вишни» пропустили уже восемь мячей, а забили всего пять. В прошлом сезоне они дважды проиграли кризисному «Челси», причем оба раза без каких-либо шансов.

Рекомендуемая ставка: П2 за 1.72.

Фрибет светит всем — возвращайся в игру и забирай его!

18+ Реклама. Рекламодатель: winline.ru

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Борнмут
ФК Челси
0
Читайте также
СМИ сообщили о смерти лауреата госпремии СССР Николая Добронравова
В Японии заявили об угрозе исчезновения украинского народа
В аэропортах Москвы задержали более 30 рейсов
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Торпедо» Ларионова прервало победную серию
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
«Барселона» — «Бетис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
СКА проиграл «Динамо» и потерпел четвертое поражение подряд
«Торпедо» Ларионова пока не проигрывает / Первое Зеленое дерби
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Московское «Динамо» по всем статьям переиграло армейцев
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
СКА снова отдал Мичкова в аренду «Сочи»
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Зачем в сборной делят деньги и почему бежала Горбачева? Эфир с Поповой
КХЛ оштрафовала Романа Ротенберга на 300 тысяч
Аналитический разбор 8-го тура МФЛ от РУСТАТ
«Осасуна» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Все голы Арсена Захаряна в ЮФЛ
«Райо Вальекано» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Гальченюк — в СКА, Ротенберга удалили до конца матча
«Сельта» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Лас-Пальмас» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Локомотив» — «Оренбург»: прогноз на матч РПЛ 17 сентября 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
3
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
4
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
12
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Балтика 8 1 1 6 8-15 4
16
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 1 : 1
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 2 : 2
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 1 : 1
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 1 : 0
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 2 : 2
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Сергей Пиняев

Сергей Пиняев

Локомотив

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 5 1 1
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 8 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости