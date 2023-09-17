«Борнмут» — «Челси»: лондонцы выжмут третью официальную победу под руководством Почеттино
17 сентября забуксовавший на старте сезона АПЛ «Челси» сыграет в гостях с «Борнмутом». Встреча команд нижней половины таблицы состоится на стадионе «Виталити» и начнется в 16.00 по московскому времени, в прямом эфире в России она показана не будет. Главный арбитр матча — Дэвид Кут.
Аналитики букмекерской компании Winline считают «Челси» безоговорочным фаворитом встречи. На победу синих можно поставить с коэффициентом 1.72, вероятность такого результата — приблизительно 58%. Ничья доступна за 4.20 (23%), успех «Борнмута» за еще большие 4.60 (19%).
При ставке в 1000 рублей на очередное поражение команды Почеттино в случае, если оно случится, выплата составит 4600 рублей.
«Борнмут» не проиграл «Челси» в четырех из 10 последних матчах. Вариант 1Х предложен за 2.20.
Можете присмотреться к ставке на ТБ 2.5 за 1.60, либо взять ТМ 2.5 за 2.29, если считаете, что игра не будет результативной.
«Челси» пропустил в четырех из пяти встреч на старте сезона, такая же статистика по забитым лондонцами голам. Условие «обе отличатся» предложено за 1.63.
Дэвид Кут в этом сезоне отработал два матча АПЛ и в каждом показал по четыре желтые карточки. На то, что в предстоящей встрече он даст игрокам побороться и вытащит «горчичник» из кармана меньше шести раз, котировка — 1.77.
Прогноз и ставка на матч «Борнмут» — «Челси»
До перерыва на матчи сборных «Челси» вообще не впечатлял: обыграл главного аутсайдера АПЛ «Лутон» (3:0) и с трудом прошел в Кубке Англии «Уимблдон» (2:1), а также проиграл «Ноттингему» (0:1), «Вест Хэму» (1:3) и поделил очки с «Ливерпулем» (1:1). Такие скромные результаты клуб показывает на фоне громадных летних трат. Сейчас синие обладают самой широкой обоймой в Англии, но Почеттино жалуется, что игроков все равно не хватает — в лазарете перед игрой с «Борнмутом» находятся девять человек.
Несмотря на такое положение дел, «Челси» все-таки должен набрать три очка в ближайшей встрече. «Борнмут» в четырех турах проиграл дважды (другим топ-клубам — «Тоттенхэму» (0:2) и «Ливерпулю» (1:3), а также дважды сыграл вничью с середняками. «Вишни» пропустили уже восемь мячей, а забили всего пять. В прошлом сезоне они дважды проиграли кризисному «Челси», причем оба раза без каких-либо шансов.
Рекомендуемая ставка: П2 за 1.72.
18+ Реклама. Рекламодатель: winline.ru
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|8
|5
|3
|0
|12-3
|18
|
2
|Кр. Советов
|8
|4
|3
|1
|19-11
|15
|
3
|Динамо
|8
|4
|3
|1
|16-13
|15
|
4
|Зенит
|7
|4
|2
|1
|15-6
|14
|
5
|Урал
|7
|4
|1
|2
|8-8
|13
|
6
|Спартак
|8
|4
|1
|3
|13-12
|13
|
7
|ЦСКА
|8
|3
|3
|2
|16-12
|12
|
8
|Локомотив
|7
|3
|3
|1
|13-11
|12
|
9
|Пари НН
|8
|3
|2
|3
|6-7
|11
|
10
|Ахмат
|8
|3
|2
|3
|11-9
|11
|
11
|Ростов
|8
|2
|2
|4
|10-16
|8
|
12
|Сочи
|8
|2
|0
|6
|8-12
|6
|
13
|Рубин
|7
|1
|3
|3
|9-15
|6
|
14
|Оренбург
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Балтика
|8
|1
|1
|6
|8-15
|4
|
16
|Факел
|7
|1
|1
|5
|5-13
|4
|15.09
|19:00
|
Динамо – Пари НН
|1 : 1
|16.09
|14:00
|
ЦСКА – Кр. Советов
|2 : 2
|16.09
|16:30
|
Ахмат – Краснодар
|1 : 1
|16.09
|19:00
|
Спартак – Сочи
|1 : 0
|16.09
|21:15
|
Балтика – Ростов
|2 : 2
|17.09
|14:00
|
Урал – Факел
|- : -
|17.09
|16:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|17.09
|19:00
|
Локомотив – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|6
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|5
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Сергей Пиняев
Локомотив
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|5
|1
|1
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|5
|1
|1
|
|
Александр Солдатенков
Крылья Советов
|8
|1
|1