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Сегодня, 15:15

Борцы «Ахмата» — первые в истории победители Континентальной лиги дзюдо!

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Награждение Турпала Тепкаева.

Финал нового международного турнира среди мужских клубных команд, официальным партнером которого выступает FONBET, прошел в Москве. Соперником спортсменов из Чеченской Республики по финалу стала екатеринбургская команда — «Урал-Западная Сибирь».

Красочная история открытия, не уступавшая уровню крупнейших мировых состязаний, яркие схватки, непредсказуемый финал, по ходу которого впереди был будущий серебряный призер, призовой фонд в 6 миллионов рублей — топ-турнир удался.

С трибун за турниром следили легенды российского спорта Владимир Невзоров, Тамерлан Тменов, Александр Михайлин, Дмитрий Носов, Андрей Лавров и Александр Попов, Роман Власов и Сослан Рамонов.

Специального приза «Герой дня» от крупнейшего букмекера страны по итогам финала Континентальной лиги удостоен Турпал Тепкаев из «Ахмата», а Денис Коротаев из уфимского «Динамо» получил аналогичную награду в номинации «Иппон дня». Призы им вручил генеральный директор FONBET Сергей Анохин.

Вклад букмекера в развитие отечественного дзюдо не остался незамеченным организаторами турнира. Федерация дзюдо России отметила FONBET и лично его генерального директора Сергея Анохина и вручила ему специальный приз, оценив профессионализм компании и плодотворное сотрудничество между букмекером и федерацией.

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«Автомобилист» — СКА: где смотреть матч КХЛ 5 декабря 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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30 тур
8.12 19:00
Локомотив – Урал
 - : -
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 - : -
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
Балтика – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

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Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

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Александр Соболев

Спартак

 5
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 14 1 3
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
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