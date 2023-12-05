Борцы «Ахмата» — первые в истории победители Континентальной лиги дзюдо!

Финал нового международного турнира среди мужских клубных команд, официальным партнером которого выступает FONBET, прошел в Москве. Соперником спортсменов из Чеченской Республики по финалу стала екатеринбургская команда — «Урал-Западная Сибирь».

Красочная история открытия, не уступавшая уровню крупнейших мировых состязаний, яркие схватки, непредсказуемый финал, по ходу которого впереди был будущий серебряный призер, призовой фонд в 6 миллионов рублей — топ-турнир удался.

С трибун за турниром следили легенды российского спорта Владимир Невзоров, Тамерлан Тменов, Александр Михайлин, Дмитрий Носов, Андрей Лавров и Александр Попов, Роман Власов и Сослан Рамонов.

Специального приза «Герой дня» от крупнейшего букмекера страны по итогам финала Континентальной лиги удостоен Турпал Тепкаев из «Ахмата», а Денис Коротаев из уфимского «Динамо» получил аналогичную награду в номинации «Иппон дня». Призы им вручил генеральный директор FONBET Сергей Анохин.

Вклад букмекера в развитие отечественного дзюдо не остался незамеченным организаторами турнира. Федерация дзюдо России отметила FONBET и лично его генерального директора Сергея Анохина и вручила ему специальный приз, оценив профессионализм компании и плодотворное сотрудничество между букмекером и федерацией.