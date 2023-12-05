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Сегодня, 12:15

«Автомобилист» — СКА: где смотреть матч КХЛ 5 декабря 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ «Автомобилист» — СКА 5 декабря 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Игроки «Автомобилиста».
Фото Телеграм-канал «Автомобилиста», Telegram

СКА в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ столкнется с командой из Восточной конференции — «Автомобилистом». Игра состоится 5 декабря и пройдет на арене «Уралец» в Екатеринбурге. Начало — в 17.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, телеканал KHL и онлайн-платформа «Кинопоиск». Эфир стартует в 16.45 мск.

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение петербуржцам: поставить на победу команды Романа Ротенберга в основное время можно с коэффициентом 2.04, что составляет приблизительно 48% вероятности. Выигрыш екатеринбуржцев предложен за 3.15 (30%), котировка на ничью — 4.03 (22%).

Успех «Автомобилиста» с учетом овертайма и серии буллитов идет за 2.27, этот рынок на команду Романа Ротенберга оценен в 1.63.

Также вы можете выбрать один из предложенных вариантов ставок на результат с учетом форы:

• Ф1(0) — за 2.37, Ф2(0) — за 1.58;

• Ф1(+1) — за 1.54, Ф2(-1) — за 2.43.

Игроки СКА. «Автомобилист» — СКА: прогноз на матч КХЛ 5 декабря 2023 года

Тотал больше 4.5 гола можно взять за 1.67, ТМ 4.5 — за 2.19.

Поставить на то, что обе команды отличатся хотя бы по два раза, можно за 1.77. Обратный рынок можно взять за 1.93.

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«Авангард» — «Барыс»: где смотреть матч КХЛ 5 декабря 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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30 тур
8.12 19:00
Локомотив – Урал
 - : -
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 - : -
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
Балтика – Рубин
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 13
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 14 1 3
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 14 1 4
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