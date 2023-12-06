«Шеффилд Юнайтед» — «Ливерпуль»: прогноз на матч АПЛ 6 декабря 2023 года
6 декабря в 15-м туре чемпионата Англии «Шеффилд Юнайтед» дома примет «Ливерпуль». Встреча состоится на «Бремелл Лейн Арене» в Шеффилде и начнется в 22.40 по московскому времени. В России она показана не будет. Главный арбитр — Саймон Хупер.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что команда Юргена Клоппа без проблем заберет три очка. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.18, что примерно 85% вероятности исхода. Ничья доступна за 8.00 (12%), успех хозяев — за 13.75 (3%).
«Шеффилд» первым в сезоне уволил главного тренера. Поможет ли им это хотя бы не проиграть в предстоящем матче? Вариант 1Х идет за 5.09.
Можете подстраховать «Юнайтед» с форой (+1.5) за 2.49 или усилить коэффициент на триумф гостей — Ф2(-1.5) за 1.52.
Тотал больше 3.5 мяча предложен за 1.83, ТМ 3.5 — за 1.96. В двух последних встречах «Шеффилда» и «Ливерпуля» проходил «верх».
Вероятность обмена голами оценена в 1.88, условие «обе забьют — нет» — в 1.91.
Прогноз и ставка на матч АПЛ «Шеффилд Юнайтед» — «Ливерпуль»
«Шеффилд» с пятью очками занимает последнее место в таблице АПЛ, в последнем туре он разгромно уступил «Бернли» (0:5). Такое положение дел не оставило боссам клуба выбора, и они уволили Пола Хекингботтома — эта отставка стала первой в новом сезоне чемпионата Англии.
Аутсайдера возглавил Крис Уайлдер, который уже работал в клубе. Но ему вряд ли удастся настолько встряхнуть игроков, чтобы они вдруг одолели «Ливерпуль». Красные находятся в отличной форме: занимают вторую строчку в таблице (9-4-1), выиграли пять из восьми последних матчей во внутренних турнирах при трех ничьих. В предыдущем туре они ушли от поражения во встрече с «Фулхэмом», забив третий и четвертый мячи на 87-й и 88-й минутах (4:3). Но против «Шеффилда» так камбэчить мерсисайдцам не придется.
Рекомендуемая ставка: П2 и ТБ 3.5 за 1.86.
Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей
18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|17
|10
|5
|2
|27-14
|35
|
2
|Зенит
|17
|10
|3
|4
|34-17
|33
|
3
|Динамо
|17
|8
|7
|2
|28-21
|31
|
4
|Кр. Советов
|17
|8
|5
|4
|36-24
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|7
|7
|3
|31-23
|28
|
6
|Локомотив
|17
|7
|7
|3
|27-23
|28
|
7
|Спартак
|17
|8
|3
|6
|24-24
|27
|
8
|Рубин
|17
|7
|4
|6
|16-21
|25
|
9
|Пари НН
|17
|7
|3
|7
|15-15
|24
|
10
|Ростов
|17
|5
|5
|7
|24-29
|20
|
11
|Факел
|17
|5
|5
|7
|14-18
|20
|
12
|Урал
|17
|5
|4
|8
|18-26
|19
|
13
|Ахмат
|17
|4
|4
|9
|18-23
|16
|
14
|Оренбург
|17
|3
|5
|9
|18-27
|14
|
15
|Балтика
|17
|3
|4
|10
|12-23
|13
|
16
|Сочи
|17
|3
|1
|13
|16-30
|10
|8.12
|19:00
|
Локомотив – Урал
|- : -
|9.12
|14:00
|
Спартак – Кр. Советов
|- : -
|9.12
|16:30
|
Ахмат – Ростов
|- : -
|9.12
|19:45
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|10.12
|14:00
|
Факел – Динамо
|- : -
|10.12
|16:30
|
Сочи – Оренбург
|- : -
|10.12
|19:45
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|10.12
|19:45
|
Балтика – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|13
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|14
|1
|3
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|14
|1
|4