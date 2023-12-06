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«Шеффилд Юнайтед» — «Ливерпуль»: прогноз на матч АПЛ 6 декабря 2023 года

Прогноз на матч АПЛ «Шеффилд Юнайтед» — «Ливерпуль» 6 декабря 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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6 декабря в 15-м туре чемпионата Англии «Шеффилд Юнайтед» дома примет «Ливерпуль». Встреча состоится на «Бремелл Лейн Арене» в Шеффилде и начнется в 22.40 по московскому времени. В России она показана не будет. Главный арбитр — Саймон Хупер.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что команда Юргена Клоппа без проблем заберет три очка. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.18, что примерно 85% вероятности исхода. Ничья доступна за 8.00 (12%), успех хозяев — за 13.75 (3%).

«Шеффилд» первым в сезоне уволил главного тренера. Поможет ли им это хотя бы не проиграть в предстоящем матче? Вариант 1Х идет за 5.09.

Можете подстраховать «Юнайтед» с форой (+1.5) за 2.49 или усилить коэффициент на триумф гостей — Ф2(-1.5) за 1.52.

Тотал больше 3.5 мяча предложен за 1.83, ТМ 3.5 — за 1.96. В двух последних встречах «Шеффилда» и «Ливерпуля» проходил «верх».

Вероятность обмена голами оценена в 1.88, условие «обе забьют — нет» — в 1.91.

Прогноз и ставка на матч АПЛ «Шеффилд Юнайтед» — «Ливерпуль»

«Шеффилд» с пятью очками занимает последнее место в таблице АПЛ, в последнем туре он разгромно уступил «Бернли» (0:5). Такое положение дел не оставило боссам клуба выбора, и они уволили Пола Хекингботтома — эта отставка стала первой в новом сезоне чемпионата Англии.

Аутсайдера возглавил Крис Уайлдер, который уже работал в клубе. Но ему вряд ли удастся настолько встряхнуть игроков, чтобы они вдруг одолели «Ливерпуль». Красные находятся в отличной форме: занимают вторую строчку в таблице (9-4-1), выиграли пять из восьми последних матчей во внутренних турнирах при трех ничьих. В предыдущем туре они ушли от поражения во встрече с «Фулхэмом», забив третий и четвертый мячи на 87-й и 88-й минутах (4:3). Но против «Шеффилда» так камбэчить мерсисайдцам не придется.

Рекомендуемая ставка: П2 и ТБ 3.5 за 1.86.

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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
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