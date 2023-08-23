23 августа последний представитель медиафутбола 2DROTS сыграет в 1/128 Кубка России с клубом «Муром». Игра состоится на стадионе имени Виктора Лосева в Муроме и начнется в 19.00 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер». Трансляция стартует в 18.55 мск.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают фаворитом матча 2DROTS. На победу команды Жеки и Некита в основное время можно поставить с коэффициентом 2.15, что приблизительно 46% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.43 (22%), успех «Мурома» — за 3.13 (32%).

Ставка в 1000 рублей на блогеров в случае их выигрыша принесет выплату в 2150 рублей, а чистая прибыль составит 1150 рублей.

На то, что «Муром» не уступит по итогам 90 минут игры, котировка — 1.63. Правда, на старте сезона во второй лиге этот клуб проиграл в двух из шести встреч.

Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.78, ТМ 2.5 — за 1.97. Семь из 10 предыдущих официальных матчей «Мурома» завершились «низом».

Обмен голами доступен за 1.66, вариант «обе забьют — нет» — за 2.14.

Проход профессионального клуба в следующий раунд Кубка оценен коэффициентом 2.17, блогеров — 1.64.

Прогноз и ставка на матч «Муром» — 2DROTS

После поражения «Амкала» от «Текстильщика» 2DROTS остался единственным блогерским клубом в этом розыгрыше Кубка России. К слову, «дроты» вылетели в прошлом сезоне именно на этой стадии, уступив тому же самому «Текстильщику» по пенальти.

Сейчас команде Жеки и Некита будет противостоять коллектив чуть ниже уровнем. «Муром» идет лишь на седьмом месте из 10 команд в своей лиге, набрав только шесть очков в шести матчах и пропустив девять мячей. Перед игрой в Кубке он уступил брянскому «Динамо» на выезде со счетом 0:1.

2DROTS уже доказали свою силу в Кубке страны, легко победив в первом раунде «Сахалин». Думается, «Муром» также не остановит команду блогеров на пути к мечте.

Рекомендуемая ставка: проход 2DROTS за 1.64.

Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей