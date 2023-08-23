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«Муром» — 2DROTS: прогноз на матч Кубка России 23 августа 2023 года

Прогноз на матч Кубка России «Муром» — 2DROTS 23 августа 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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2DROTS.

23 августа последний представитель медиафутбола 2DROTS сыграет в 1/128 Кубка России с клубом «Муром». Игра состоится на стадионе имени Виктора Лосева в Муроме и начнется в 19.00 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер». Трансляция стартует в 18.55 мск.

Кубок России. Путь регионов. 2-й раунд
23 авг, 19:00. им. Виктора Лосева (Муром)
Муром
2DROTS

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают фаворитом матча 2DROTS. На победу команды Жеки и Некита в основное время можно поставить с коэффициентом 2.15, что приблизительно 46% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.43 (22%), успех «Мурома» — за 3.13 (32%).

Ставка в 1000 рублей на блогеров в случае их выигрыша принесет выплату в 2150 рублей, а чистая прибыль составит 1150 рублей.

На то, что «Муром» не уступит по итогам 90 минут игры, котировка — 1.63. Правда, на старте сезона во второй лиге этот клуб проиграл в двух из шести встреч.

Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.78, ТМ 2.5 — за 1.97. Семь из 10 предыдущих официальных матчей «Мурома» завершились «низом».

Обмен голами доступен за 1.66, вариант «обе забьют — нет» — за 2.14.

Проход профессионального клуба в следующий раунд Кубка оценен коэффициентом 2.17, блогеров — 1.64.

Джексон Мулека (&laquo;Бешикташ&raquo;). «Бешикташ» поставит подножку киевскому «Динамо» на пути в группу Лиги конференций

Прогноз и ставка на матч «Муром» — 2DROTS

После поражения «Амкала» от «Текстильщика» 2DROTS остался единственным блогерским клубом в этом розыгрыше Кубка России. К слову, «дроты» вылетели в прошлом сезоне именно на этой стадии, уступив тому же самому «Текстильщику» по пенальти.

Сейчас команде Жеки и Некита будет противостоять коллектив чуть ниже уровнем. «Муром» идет лишь на седьмом месте из 10 команд в своей лиге, набрав только шесть очков в шести матчах и пропустив девять мячей. Перед игрой в Кубке он уступил брянскому «Динамо» на выезде со счетом 0:1.

2DROTS уже доказали свою силу в Кубке страны, легко победив в первом раунде «Сахалин». Думается, «Муром» также не остановит команду блогеров на пути к мечте.

Рекомендуемая ставка: проход 2DROTS за 1.64.

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Футбол
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Прогнозы на спорт
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 4 1 0 9-2 13
2
 Урал 5 4 1 0 8-3 13
3
 Зенит 5 3 1 1 10-5 10
4
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
5
 ЦСКА 5 3 0 2 12-8 9
6
 Спартак 5 3 0 2 12-10 9
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Ахмат 5 2 0 3 9-8 6
10
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
11
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
12
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
13
 Пари НН 5 1 1 3 2-5 4
14
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
15
 Факел 5 1 0 4 5-10 3
16
 Оренбург 5 0 1 4 3-12 1
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25.08 17:30
Оренбург – ЦСКА
 - : -
25.08 20:00
Факел – Краснодар
 - : -
26.08 15:00
Зенит – Урал
 - : -
26.08 17:30
Рубин – Динамо
 - : -
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Спартак – Ахмат
 - : -
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 3
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