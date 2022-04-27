27 апреля 2022 года миланский «Интер» постарается снова вырваться в лидеры чемпионата Италии — для этого нужно победить «Болонью». Встреча перенесенного 20-го тура состоится на стадионе «Ренато Далл'Ара» и начнется в 21.15 по московскому времени. В прямом эфире ее можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Футбол 2», начало трансляции — в 21.10.

Не нужно быть Нострадамусом, чтобы предсказать очевидное: фаворит встречи — «Интер». В букмекерской компании БЕТСИТИ на победу «нерадзурри» можно поставить с коэффициентом 1.36, это около 73% вероятности. Самая высокая котировка — 8.50 (11%) на победу «Болоньи» (11%). Ничью можно оформить за 5.50 (16%).

«Интер» спешит ко второму подряд титулу в Италии, но «Болонья» с радостью остановит команду Симоне Индзаги. Если это произойдет, автор ставки в 1 000 рублей на победу хозяев поднимет 8 500 рублей.

Если уверен в успехе «нерадзурри», но коэффициент не впечатляет, повысь накал с помощью ставки с форой (-1.5) за 2.00. В то же время Ф1(+1.5) можно взять за 1.81.

У «Болоньи» есть сложности с реализацией, в отличие от их соперника, который с легкостью занес три мяча «Роме» и «Милану». Тут очень кстати возник тотал больше 2.5 гола за 1.58.

Три наиболее вероятных исхода, по мнению аналитиков, — все в пользу гостей:

0:2 — коэффициент 7.00;

0:1 — за 8.00;

0:3 — за 9.00.