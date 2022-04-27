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Сегодня, 17:15

«Болонья» — «Интер»: где смотреть матч серии А 27 апреля 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча серии А «Болонья» — «Интер» 27 апреля 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
«Интер».
Фото Global Look Press

27 апреля 2022 года миланский «Интер» постарается снова вырваться в лидеры чемпионата Италии — для этого нужно победить «Болонью». Встреча перенесенного 20-го тура состоится на стадионе «Ренато Далл'Ара» и начнется в 21.15 по московскому времени. В прямом эфире ее можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Футбол 2», начало трансляции — в 21.10.

Италия. Серия А. 20-й тур
27 апр, 21:15. Renato Dall'Ara (Болонья)
Болонья
Интер

Не нужно быть Нострадамусом, чтобы предсказать очевидное: фаворит встречи — «Интер». В букмекерской компании БЕТСИТИ на победу «нерадзурри» можно поставить с коэффициентом 1.36, это около 73% вероятности. Самая высокая котировка — 8.50 (11%) на победу «Болоньи» (11%). Ничью можно оформить за 5.50 (16%).

«Интер» спешит ко второму подряд титулу в Италии, но «Болонья» с радостью остановит команду Симоне Индзаги. Если это произойдет, автор ставки в 1 000 рублей на победу хозяев поднимет 8 500 рублей.

Если уверен в успехе «нерадзурри», но коэффициент не впечатляет, повысь накал с помощью ставки с форой (-1.5) за 2.00. В то же время Ф1(+1.5) можно взять за 1.81.

У «Болоньи» есть сложности с реализацией, в отличие от их соперника, который с легкостью занес три мяча «Роме» и «Милану». Тут очень кстати возник тотал больше 2.5 гола за 1.58.

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Три наиболее вероятных исхода, по мнению аналитиков, — все в пользу гостей:

0:2 — коэффициент 7.00;

0:1 — за 8.00;

0:3 — за 9.00.

Футбол
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ФК Болонья
ФК Интер (Интернационале)
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«Ливерпуль» — «Вильярреал»: прогноз на матч Лиги чемпионов 28 апреля 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 17 7 2 61-25 58
2
 Динамо 26 16 4 6 45-25 52
3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 25 11 6 8 36-27 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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29 тур
30 тур
30.04 14:00
Динамо – Урал
 - : -
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 - : -
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 - : -
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 - : -
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
1.05 16:30
Химки – Уфа
 - : -
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
2.05 19:00
Арсенал – Н. Новгород
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 17
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 11
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 14 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 21 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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