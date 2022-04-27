«Болонья» — «Интер»: где смотреть матч серии А 27 апреля 2022 года онлайн в прямом эфире
27 апреля 2022 года миланский «Интер» постарается снова вырваться в лидеры чемпионата Италии — для этого нужно победить «Болонью». Встреча перенесенного 20-го тура состоится на стадионе «Ренато Далл'Ара» и начнется в 21.15 по московскому времени. В прямом эфире ее можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Футбол 2», начало трансляции — в 21.10.
Не нужно быть Нострадамусом, чтобы предсказать очевидное: фаворит встречи — «Интер». В букмекерской компании БЕТСИТИ на победу «нерадзурри» можно поставить с коэффициентом 1.36, это около 73% вероятности. Самая высокая котировка — 8.50 (11%) на победу «Болоньи» (11%). Ничью можно оформить за 5.50 (16%).
«Интер» спешит ко второму подряд титулу в Италии, но «Болонья» с радостью остановит команду Симоне Индзаги. Если это произойдет, автор ставки в 1 000 рублей на победу хозяев поднимет 8 500 рублей.
Если уверен в успехе «нерадзурри», но коэффициент не впечатляет, повысь накал с помощью ставки с форой (-1.5) за 2.00. В то же время Ф1(+1.5) можно взять за 1.81.
У «Болоньи» есть сложности с реализацией, в отличие от их соперника, который с легкостью занес три мяча «Роме» и «Милану». Тут очень кстати возник тотал больше 2.5 гола за 1.58.
Три наиболее вероятных исхода, по мнению аналитиков, — все в пользу гостей:
0:2 — коэффициент 7.00;
0:1 — за 8.00;
0:3 — за 9.00.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|26
|17
|7
|2
|61-25
|58
|
2
|Динамо
|26
|16
|4
|6
|45-25
|52
|
3
|ЦСКА
|26
|14
|5
|7
|38-25
|47
|
4
|Сочи
|26
|14
|4
|8
|42-29
|46
|
5
|Локомотив
|25
|11
|8
|6
|37-32
|41
|
6
|Краснодар
|25
|11
|6
|8
|36-27
|39
|
7
|Кр. Советов
|26
|11
|5
|10
|33-30
|38
|
8
|Ростов
|26
|9
|7
|10
|44-44
|34
|
9
|Ахмат
|26
|10
|2
|14
|31-37
|32
|
10
|Спартак
|26
|8
|7
|11
|30-36
|31
|
11
|Рубин
|26
|8
|5
|13
|33-44
|29
|
12
|Н. Новгород
|26
|7
|7
|12
|23-36
|28
|
13
|Химки
|26
|6
|10
|10
|30-42
|28
|
14
|Урал
|26
|5
|9
|12
|18-29
|24
|
15
|Уфа
|26
|4
|10
|12
|24-37
|22
|
16
|Арсенал
|26
|5
|6
|15
|25-52
|21
|30.04
|14:00
|
Динамо – Урал
|- : -
|30.04
|14:00
|
Рубин – Сочи
|- : -
|30.04
|16:30
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|30.04
|19:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|1.05
|14:00
|
Спартак – Кр. Советов
|- : -
|1.05
|16:30
|
Химки – Уфа
|- : -
|1.05
|19:00
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|2.05
|19:00
|
Арсенал – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|17
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Федор Смолов
Динамо
|11
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|14
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|21
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0