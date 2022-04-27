«Ливерпуль» — «Вильярреал»: где смотреть матч Лиги чемпионов 27 апреля 2022 года онлайн в прямом эфире
27 апреля 2022 года «Ливерпуль» сыграет с главной сенсацией этого розыгрыша Лиги чемпионов — «Вильярреалом». Игра на стадионе мерсисайдцев «Энфилд» стартует в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию вы найдете на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 1» в 21.55.
По мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ, «Ливерпуль» — безусловный фаворит матча. Успех красных идет с коэффициентом 1.29, что составляет около 76% вероятности. На победу испанцев можно поставить с котировкой 12.00 (8%), ничья оценена в 5.60 (16%).
Ставка в 1000 рублей на ничью в случае «мирного» исхода принесет выплату в 5600 рублей.
Поставить на то, что команда Унаи Эмери не проиграет, можно за 3.80.
Самый вероятный результат матча — победа «Ливерпуля» со счетом 2:0. На него можно поставить за 6.10. За 7.10 идет минимальный успех (1:0) команды Юргена Клоппа, затопление «желтой субмарины» со счетом 3:0 предложено с котировкой 7.70.
Команды играли в плей-офф ЛЧ аккуратно — на двоих не схватили ни одного удаления. Причем даже их соперники получили красную карточку всего один раз: Алексис Санчес из «Интера» получил две желтые в ответном матче 1/4 финала против мерсисайдцев. Поставить на изгнание с поля в предстоящей игре можно с коэффициентом 4.00. Обратный исход идет за 1.22.
Пенальти — не редкость для «Вильярреала»: команда пробила два 11-метровых в ответном матче 1/8 финала с «Ювентусом» (3:0). «Ливерпуль» ни разу не получил права подойти к «точке» в плей-офф.
Если верите, что кто-то из команд пробьет с «точки» в очном полуфинале, берите «пенальти будет» за 2.40. Противоположный исход оценивается коэффициентом 1.53.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|26
|17
|7
|2
|61-25
|58
|
2
|Динамо
|26
|16
|4
|6
|45-25
|52
|
3
|ЦСКА
|26
|14
|5
|7
|38-25
|47
|
4
|Сочи
|26
|14
|4
|8
|42-29
|46
|
5
|Локомотив
|25
|11
|8
|6
|37-32
|41
|
6
|Краснодар
|25
|11
|6
|8
|36-27
|39
|
7
|Кр. Советов
|26
|11
|5
|10
|33-30
|38
|
8
|Ростов
|26
|9
|7
|10
|44-44
|34
|
9
|Ахмат
|26
|10
|2
|14
|31-37
|32
|
10
|Спартак
|26
|8
|7
|11
|30-36
|31
|
11
|Рубин
|26
|8
|5
|13
|33-44
|29
|
12
|Н. Новгород
|26
|7
|7
|12
|23-36
|28
|
13
|Химки
|26
|6
|10
|10
|30-42
|28
|
14
|Урал
|26
|5
|9
|12
|18-29
|24
|
15
|Уфа
|26
|4
|10
|12
|24-37
|22
|
16
|Арсенал
|26
|5
|6
|15
|25-52
|21
|30.04
|14:00
|
Динамо – Урал
|- : -
|30.04
|14:00
|
Рубин – Сочи
|- : -
|30.04
|16:30
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|30.04
|19:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|1.05
|14:00
|
Спартак – Кр. Советов
|- : -
|1.05
|16:30
|
Химки – Уфа
|- : -
|1.05
|19:00
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|2.05
|19:00
|
Арсенал – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|17
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Федор Смолов
Динамо
|11
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|14
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|21
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0