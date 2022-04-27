27 апреля 2022 года «Ливерпуль» сыграет с главной сенсацией этого розыгрыша Лиги чемпионов — «Вильярреалом». Игра на стадионе мерсисайдцев «Энфилд» стартует в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию вы найдете на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 1» в 21.55.

По мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ, «Ливерпуль» — безусловный фаворит матча. Успех красных идет с коэффициентом 1.29, что составляет около 76% вероятности. На победу испанцев можно поставить с котировкой 12.00 (8%), ничья оценена в 5.60 (16%).

Ставка в 1000 рублей на ничью в случае «мирного» исхода принесет выплату в 5600 рублей.

Поставить на то, что команда Унаи Эмери не проиграет, можно за 3.80.

Самый вероятный результат матча — победа «Ливерпуля» со счетом 2:0. На него можно поставить за 6.10. За 7.10 идет минимальный успех (1:0) команды Юргена Клоппа, затопление «желтой субмарины» со счетом 3:0 предложено с котировкой 7.70.

Команды играли в плей-офф ЛЧ аккуратно — на двоих не схватили ни одного удаления. Причем даже их соперники получили красную карточку всего один раз: Алексис Санчес из «Интера» получил две желтые в ответном матче 1/4 финала против мерсисайдцев. Поставить на изгнание с поля в предстоящей игре можно с коэффициентом 4.00. Обратный исход идет за 1.22.

Пенальти — не редкость для «Вильярреала»: команда пробила два 11-метровых в ответном матче 1/8 финала с «Ювентусом» (3:0). «Ливерпуль» ни разу не получил права подойти к «точке» в плей-офф.

Если верите, что кто-то из команд пробьет с «точки» в очном полуфинале, берите «пенальти будет» за 2.40. Противоположный исход оценивается коэффициентом 1.53.