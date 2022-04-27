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«Ливерпуль» — «Вильярреал»: где смотреть матч Лиги чемпионов 27 апреля 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Вильярреал» 27 апреля 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Джордан Хендерсон («Ливерпуль»).
Фото Global Look Press

27 апреля 2022 года «Ливерпуль» сыграет с главной сенсацией этого розыгрыша Лиги чемпионов — «Вильярреалом». Игра на стадионе мерсисайдцев «Энфилд» стартует в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию вы найдете на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 1» в 21.55.

Лига чемпионов. 1/2 финала
27 апр, 22:00. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
Вильярреал

По мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ, «Ливерпуль» — безусловный фаворит матча. Успех красных идет с коэффициентом 1.29, что составляет около 76% вероятности. На победу испанцев можно поставить с котировкой 12.00 (8%), ничья оценена в 5.60 (16%).

Ставка в 1000 рублей на ничью в случае «мирного» исхода принесет выплату в 5600 рублей.

Поставить на то, что команда Унаи Эмери не проиграет, можно за 3.80.

Самый вероятный результат матча — победа «Ливерпуля» со счетом 2:0. На него можно поставить за 6.10. За 7.10 идет минимальный успех (1:0) команды Юргена Клоппа, затопление «желтой субмарины» со счетом 3:0 предложено с котировкой 7.70.

Команды играли в плей-офф ЛЧ аккуратно — на двоих не схватили ни одного удаления. Причем даже их соперники получили красную карточку всего один раз: Алексис Санчес из «Интера» получил две желтые в ответном матче 1/4 финала против мерсисайдцев. Поставить на изгнание с поля в предстоящей игре можно с коэффициентом 4.00. Обратный исход идет за 1.22.

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Пенальти — не редкость для «Вильярреала»: команда пробила два 11-метровых в ответном матче 1/8 финала с «Ювентусом» (3:0). «Ливерпуль» ни разу не получил права подойти к «точке» в плей-офф.

Если верите, что кто-то из команд пробьет с «точки» в очном полуфинале, берите «пенальти будет» за 2.40. Противоположный исход оценивается коэффициентом 1.53.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Вильярреал
ФК Ливерпуль
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2
 Динамо 26 16 4 6 45-25 52
3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 25 11 6 8 36-27 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
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 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
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