28 апреля 2022 года в первом матче полуфинала Лиги чемпионов «Ливерпуль» примет «Вильярреал». Встреча начнется в 22.00 мск на «Энфилде», а прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru, а также на телеканалах «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1». Эфир стартует в 21.45 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают команду Юргена Клоппа безоговорочным фаворитом матча. Поставить на победу «Ливерпуля» можно за 1.29 — это около 77%. Шансы «Вильярреала» минимальны, котировка на его успех — 12.00 (8%). Ничья чуть вероятнее с коэффициентом 5.60 (15%).

При ставке в 1 000 рублей на ничью можно выиграть 5 600 рублей в случае «мирного» исхода.

Если же вы верите в Унаи Эмери и его очередное чудо, можете взять Х2 за 3.80.

Эта пара очень неровная, шансов у испанцев почти нет — если простая ставка на фаворита вас не устраивает, возьмите фору: Ф1 (-1.5) за 1.87 или Ф1 (-2.5) за 3.20.

Обе команды делают акцент на атаку, но при этом никогда не забывают про оборону. Обмен голами в матчах с их участием — не такое уж частое явление, так что логично выбрать «обе забьют — нет» за 1.76.

Вероятность пенальти в игре очень высока, коэффициент на 11-метровый — 2.40. Удаление тоже не назвать невозможным — 4.00. Ставка на оба события вместе идет за 8.00.

Аналитики букмекерской компании считают наиболее реальным итогом встречи победу «Ливерпуля» со счетом 2:0 за 6.10.

Прогноз и ставка на матч «Ливерпуль» — «Вильярреал»

«Вильярреал» может гордиться выступлением в Лиге чемпионов, но все уже сделали по нему выводы. Недооценки не будет, везение имеет свойство заканчиваться, а «Энфилд» — это неприступная крепость Юргена Клоппа. Очень просто красным однозначно не будет, но они в такой прекрасной форме, что способны преодолеть любую преграду.

Рекомендуемая ставка: П1 и ТБ2.5 за 1.90.