«Ливерпуль» — «Вильярреал»: прогноз на матч Лиги чемпионов 28 апреля 2022 года
28 апреля 2022 года в первом матче полуфинала Лиги чемпионов «Ливерпуль» примет «Вильярреал». Встреча начнется в 22.00 мск на «Энфилде», а прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru, а также на телеканалах «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1». Эфир стартует в 21.45 мск.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают команду Юргена Клоппа безоговорочным фаворитом матча. Поставить на победу «Ливерпуля» можно за 1.29 — это около 77%. Шансы «Вильярреала» минимальны, котировка на его успех — 12.00 (8%). Ничья чуть вероятнее с коэффициентом 5.60 (15%).
При ставке в 1 000 рублей на ничью можно выиграть 5 600 рублей в случае «мирного» исхода.
Если же вы верите в Унаи Эмери и его очередное чудо, можете взять Х2 за 3.80.
Эта пара очень неровная, шансов у испанцев почти нет — если простая ставка на фаворита вас не устраивает, возьмите фору: Ф1 (-1.5) за 1.87 или Ф1 (-2.5) за 3.20.
Обе команды делают акцент на атаку, но при этом никогда не забывают про оборону. Обмен голами в матчах с их участием — не такое уж частое явление, так что логично выбрать «обе забьют — нет» за 1.76.
Вероятность пенальти в игре очень высока, коэффициент на 11-метровый — 2.40. Удаление тоже не назвать невозможным — 4.00. Ставка на оба события вместе идет за 8.00.
Аналитики букмекерской компании считают наиболее реальным итогом встречи победу «Ливерпуля» со счетом 2:0 за 6.10.
Прогноз и ставка на матч «Ливерпуль» — «Вильярреал»
«Вильярреал» может гордиться выступлением в Лиге чемпионов, но все уже сделали по нему выводы. Недооценки не будет, везение имеет свойство заканчиваться, а «Энфилд» — это неприступная крепость Юргена Клоппа. Очень просто красным однозначно не будет, но они в такой прекрасной форме, что способны преодолеть любую преграду.
Рекомендуемая ставка: П1 и ТБ2.5 за 1.90.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|26
|17
|7
|2
|61-25
|58
|
2
|Динамо
|26
|16
|4
|6
|45-25
|52
|
3
|ЦСКА
|26
|14
|5
|7
|38-25
|47
|
4
|Сочи
|26
|14
|4
|8
|42-29
|46
|
5
|Локомотив
|25
|11
|8
|6
|37-32
|41
|
6
|Краснодар
|25
|11
|6
|8
|36-27
|39
|
7
|Кр. Советов
|26
|11
|5
|10
|33-30
|38
|
8
|Ростов
|26
|9
|7
|10
|44-44
|34
|
9
|Ахмат
|26
|10
|2
|14
|31-37
|32
|
10
|Спартак
|26
|8
|7
|11
|30-36
|31
|
11
|Рубин
|26
|8
|5
|13
|33-44
|29
|
12
|Н. Новгород
|26
|7
|7
|12
|23-36
|28
|
13
|Химки
|26
|6
|10
|10
|30-42
|28
|
14
|Урал
|26
|5
|9
|12
|18-29
|24
|
15
|Уфа
|26
|4
|10
|12
|24-37
|22
|
16
|Арсенал
|26
|5
|6
|15
|25-52
|21
|30.04
|14:00
|
Динамо – Урал
|- : -
|30.04
|14:00
|
Рубин – Сочи
|- : -
|30.04
|16:30
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|30.04
|19:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|1.05
|14:00
|
Спартак – Кр. Советов
|- : -
|1.05
|16:30
|
Химки – Уфа
|- : -
|1.05
|19:00
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|2.05
|19:00
|
Арсенал – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|17
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Федор Смолов
Динамо
|11
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|14
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|21
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0