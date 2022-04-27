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«Ливерпуль» — «Вильярреал»: прогноз на матч Лиги чемпионов 28 апреля 2022 года

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Вильярреал» 28 апреля 2022 года
Артем Белинин
Читать «СЭ» в
Мохамед Салах («Ливерпуль»).
Фото Global Look Press

28 апреля 2022 года в первом матче полуфинала Лиги чемпионов «Ливерпуль» примет «Вильярреал». Встреча начнется в 22.00 мск на «Энфилде», а прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru, а также на телеканалах «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1». Эфир стартует в 21.45 мск.

Лига чемпионов. 1/2 финала
27 апр, 22:00. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
Вильярреал

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают команду Юргена Клоппа безоговорочным фаворитом матча. Поставить на победу «Ливерпуля» можно за 1.29 — это около 77%. Шансы «Вильярреала» минимальны, котировка на его успех — 12.00 (8%). Ничья чуть вероятнее с коэффициентом 5.60 (15%).

При ставке в 1 000 рублей на ничью можно выиграть 5 600 рублей в случае «мирного» исхода.

Если же вы верите в Унаи Эмери и его очередное чудо, можете взять Х2 за 3.80.

Эта пара очень неровная, шансов у испанцев почти нет — если простая ставка на фаворита вас не устраивает, возьмите фору: Ф1 (-1.5) за 1.87 или Ф1 (-2.5) за 3.20.

Обе команды делают акцент на атаку, но при этом никогда не забывают про оборону. Обмен голами в матчах с их участием — не такое уж частое явление, так что логично выбрать «обе забьют — нет» за 1.76.

Вероятность пенальти в игре очень высока, коэффициент на 11-метровый — 2.40. Удаление тоже не назвать невозможным — 4.00. Ставка на оба события вместе идет за 8.00.

Аналитики букмекерской компании считают наиболее реальным итогом встречи победу «Ливерпуля» со счетом 2:0 за 6.10.

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Прогноз и ставка на матч «Ливерпуль» — «Вильярреал»

«Вильярреал» может гордиться выступлением в Лиге чемпионов, но все уже сделали по нему выводы. Недооценки не будет, везение имеет свойство заканчиваться, а «Энфилд» — это неприступная крепость Юргена Клоппа. Очень просто красным однозначно не будет, но они в такой прекрасной форме, что способны преодолеть любую преграду.

Рекомендуемая ставка: П1 и ТБ2.5 за 1.90.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Вильярреал
ФК Ливерпуль
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«Болонья» — «Интер»: прогноз на матч серии А 27 апреля 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 17 7 2 61-25 58
2
 Динамо 26 16 4 6 45-25 52
3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 25 11 6 8 36-27 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30 тур
30.04 14:00
Динамо – Урал
 - : -
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 - : -
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 - : -
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 - : -
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
1.05 16:30
Химки – Уфа
 - : -
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
2.05 19:00
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