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«Бетис» — «Реал»: где смотреть матч ла лиги 9 декабря 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча ла лиги «Бетис» — «Реал» 9 декабря 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Игроки «Реала» в матче с «Барселоной».
Фото Global Look Press

«Реал» в 16-м туре ла лиги отправится на выезд к неуступчивому «Бетису», который располагается на шестой строчке. Команды сойдутся 9 декабря в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин», стартовый свисток арбитра Сесара Сото Градо прозвучит в 20.30 по московскому времени. Прямую трансляцию поединка покажет онлайн-сервис «Okko Спорт».

Испания. Ла Лига. 16-й тур
09 дек, 18:15. Benito Villamarin (Севилья)
Бетис
Реал

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение подопечным Карло Анчелотти: поставить на победу гостей можно за коэффициент 1.83, вероятность — приблизительно 53%. Успех зелено-белых предложен за 4.15 (23%) — это наименее реальный итог поединка. Ничья идет за 3.90 (24%).

«Бетис» идет в чемпионате на 10-матчевой серии без поражений. На то, что подопечные Мануэля Пеллегрини не проиграют и в предстоящем поединке, можно поставить за 2.04.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи намекают на превосходство «бланкос»:

• 1:1 — за 7.06;

• победы «Реала» 1:0 и 2:1 — за 8.50;

Игроки &laquo;Реала&raquo;. «Бетис» — «Реал»: прогноз на матч ла лиги 9 декабря 2023 года

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.73, ТМ 2.5 можно взять за 2.09.

Вероятность увидеть обмен результативными ударами оценена в 1.70, обратный рынок доступен с котировкой 2.15.

Комбинированный вариант «обе забьют» и тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.93.

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«Зенит» — «Нижний Новгород»: прогноз на матч РПЛ 9 декабря 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
6
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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29 тур
30 тур
8.12 19:00
Локомотив – Урал
 2 : 0
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 - : -
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
Балтика – Рубин
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 13
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 14 1 3
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 14 1 4
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