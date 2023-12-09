«Бетис» — «Реал»: где смотреть матч ла лиги 9 декабря 2023 года онлайн в прямом эфире
«Реал» в 16-м туре ла лиги отправится на выезд к неуступчивому «Бетису», который располагается на шестой строчке. Команды сойдутся 9 декабря в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин», стартовый свисток арбитра Сесара Сото Градо прозвучит в 20.30 по московскому времени. Прямую трансляцию поединка покажет онлайн-сервис «Okko Спорт».
Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение подопечным Карло Анчелотти: поставить на победу гостей можно за коэффициент 1.83, вероятность — приблизительно 53%. Успех зелено-белых предложен за 4.15 (23%) — это наименее реальный итог поединка. Ничья идет за 3.90 (24%).
«Бетис» идет в чемпионате на 10-матчевой серии без поражений. На то, что подопечные Мануэля Пеллегрини не проиграют и в предстоящем поединке, можно поставить за 2.04.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи намекают на превосходство «бланкос»:
• 1:1 — за 7.06;
• победы «Реала» 1:0 и 2:1 — за 8.50;
Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.73, ТМ 2.5 можно взять за 2.09.
Вероятность увидеть обмен результативными ударами оценена в 1.70, обратный рынок доступен с котировкой 2.15.
Комбинированный вариант «обе забьют» и тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.93.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|17
|10
|5
|2
|27-14
|35
|
2
|Зенит
|17
|10
|3
|4
|34-17
|33
|
3
|Динамо
|17
|8
|7
|2
|28-21
|31
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Кр. Советов
|17
|8
|5
|4
|36-24
|29
|
6
|ЦСКА
|17
|7
|7
|3
|31-23
|28
|
7
|Спартак
|17
|8
|3
|6
|24-24
|27
|
8
|Рубин
|17
|7
|4
|6
|16-21
|25
|
9
|Пари НН
|17
|7
|3
|7
|15-15
|24
|
10
|Ростов
|17
|5
|5
|7
|24-29
|20
|
11
|Факел
|17
|5
|5
|7
|14-18
|20
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|17
|4
|4
|9
|18-23
|16
|
14
|Оренбург
|17
|3
|5
|9
|18-27
|14
|
15
|Балтика
|17
|3
|4
|10
|12-23
|13
|
16
|Сочи
|17
|3
|1
|13
|16-30
|10
|8.12
|19:00
|
Локомотив – Урал
|2 : 0
|9.12
|14:00
|
Спартак – Кр. Советов
|- : -
|9.12
|16:30
|
Ахмат – Ростов
|- : -
|9.12
|19:45
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|10.12
|14:00
|
Факел – Динамо
|- : -
|10.12
|16:30
|
Сочи – Оренбург
|- : -
|10.12
|19:45
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|10.12
|19:45
|
Балтика – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|13
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|14
|1
|3
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|14
|1
|4