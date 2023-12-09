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«Зенит» — «Нижний Новгород»: где смотреть матч РПЛ 9 декабря 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Зенит» — «Нижний Новгород» 9 декабря 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Игроки «Зенита».
Фото Телеграм-канал «Зенита»., Telegram

«Зенит» завершит осеннюю часть чемпионата России домашним матчем против «Нижнего Новгорода». Матч пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», стартовый свисток судьи Сергея Иванова прозвучит в 19.45 по московскому времени. Прямую трансляцию с 19.20 мск покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и онлайн-сервис «Кинопоиск».

Россия. Премьер-лига. 18-й тур
09 дек, 19:45. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Пари НН

Аналитики букмекерской компании Olimpbet практически не сомневаются в победе хозяев: триумф команды Сергея Семака доступен с котировкой 1.24, что составляет примерно 79% вероятности. Выигрыш «Нижнего Новгорода» идет за 14.0 (6%) — это наименее ожидаемый исход встречи. Ничья предложена за 6.16 (15%).

«Нижний Новгород» всего однажды в истории не уступил «Зениту» в официальном матче (1:0 в 2022-м). Поставить на то, что команда Сергея Юрана не проиграет и в предстоящем поединке, можно за 4.30.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, исхода встречи отражают огромное превосходство хозяев:

• 2:0 — за 4.81;

• 1:0 — за 5.58;

• 3:0 — за 6.35.

Сергей Семак, главный тренер &laquo;Зенита&raquo;. «Зенит» — «Нижний Новгород»: прогноз на матч РПЛ 9 декабря 2023 года

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.80, ТМ 2.5 — за 2.04.

Рынок «обе забьют» предложен за 2.63, альтернативный вариант доступен за более реалистичные 1.48.

Комбинированный рынок на обмен забитыми мячами и тотал больше 2.5 гола идет за 2.90.

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«Бетис» — «Реал»: где смотреть матч ла лиги 9 декабря 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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30 тур
8.12 19:00
Локомотив – Урал
 2 : 0
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 3 : 0
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 - : -
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
Балтика – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 13
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
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Максим Глушенков

Локомотив

 6
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Маркус Вендел

Зенит

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 14 1 3
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
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Оренбург

 14 1 4
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