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«Бетис» — «Атлетик»: прогноз на матч ла лиги 29 декабря 2022 года

Прогноз на матч ла лиги «Бетис» — «Атлетик» 29 декабря 2022 года
Евгений Коростелев
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Алекс Морено.
Фото Global Look Press

29 декабря в 15-м туре чемпионата Испании сойдутся набравшие одинаковое количество очков «Бетис» и «Атлетик». У команд по 24 балла, шестое и четвертое места в таблице соответственно. Встреча пройдет на стадионе «Бенито Вильямарин» и начнется в 21.15 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут онлайн-платформа «Okko Спорт». Обслужит игру 40-летний арбитр Алехандро Хосе Эрнандес.

Испания. Лига 1. 15-й тур
29 дек, 21:15. Benito Villamarin (Севилья)
Бетис
Атлетик

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение «Атлетику» — на его победу можно поставить за 2.75, это приблизительно 37% вероятности исхода. Успех «Бетиса» идет за максимально близкие 2.80 (36%), ничья — за 3.20 (27%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» исход в случае его осуществления выплата составит 3200 рублей, а чистая прибыль — 2200 рублей.

Можете взять триумф одной из команд с подстраховкой: Ф1(0) доступна за 1.96, Ф2(0) — за 1.90.

Эксперты не верят, что команды покажут яркий футбол, поэтому тотал больше 2.5 мяча предложен за 2.14. ТМ 2.5 можно оформить за 1.76.

12 из 17 мячей в этом сезоне «Бетис» забил дома (1.71 за игру). На то, что белые пробьют «Атлетик» дважды, котировка — 2.60.

В шести последних матчах между командами не было пенальти. Пора? 11-метровый идет за 2.95, его отсутствие — за 1.37.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

  • ничья 1:1 — 6.10;

  • 1:0 в пользу «Атлетика» — 7.40;

  • такой же исход в пользу «Бетиса» — 7.50.

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Прогноз и ставка на матч «Бетис» — «Атлетик»

Эти команды зачастую играют не очень результативно — шесть из десяти последних закончились «низом» по голам. А где небольшое количество голов, там обычно случаются ничьи в таймах. Например, в четырех предыдущих встречах соперники завершили «миром» хотя бы одну 45-минутку. Ближайший матч вряд ли станет исключением.

Рекомендуемая ставка: ничья хотя бы в одном тайме за 1.52.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Бетис
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
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Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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Торпедо М

 6 1 2
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