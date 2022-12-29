«Бетис» — «Атлетик»: прогноз на матч ла лиги 29 декабря 2022 года
29 декабря в 15-м туре чемпионата Испании сойдутся набравшие одинаковое количество очков «Бетис» и «Атлетик». У команд по 24 балла, шестое и четвертое места в таблице соответственно. Встреча пройдет на стадионе «Бенито Вильямарин» и начнется в 21.15 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут онлайн-платформа «Okko Спорт». Обслужит игру 40-летний арбитр Алехандро Хосе Эрнандес.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение «Атлетику» — на его победу можно поставить за 2.75, это приблизительно 37% вероятности исхода. Успех «Бетиса» идет за максимально близкие 2.80 (36%), ничья — за 3.20 (27%).
При ставке в 1000 рублей на «мирный» исход в случае его осуществления выплата составит 3200 рублей, а чистая прибыль — 2200 рублей.
Можете взять триумф одной из команд с подстраховкой: Ф1(0) доступна за 1.96, Ф2(0) — за 1.90.
Эксперты не верят, что команды покажут яркий футбол, поэтому тотал больше 2.5 мяча предложен за 2.14. ТМ 2.5 можно оформить за 1.76.
12 из 17 мячей в этом сезоне «Бетис» забил дома (1.71 за игру). На то, что белые пробьют «Атлетик» дважды, котировка — 2.60.
В шести последних матчах между командами не было пенальти. Пора? 11-метровый идет за 2.95, его отсутствие — за 1.37.
Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:
Прогноз и ставка на матч «Бетис» — «Атлетик»
Эти команды зачастую играют не очень результативно — шесть из десяти последних закончились «низом» по голам. А где небольшое количество голов, там обычно случаются ничьи в таймах. Например, в четырех предыдущих встречах соперники завершили «миром» хотя бы одну 45-минутку. Ближайший матч вряд ли станет исключением.
Рекомендуемая ставка: ничья хотя бы в одном тайме за 1.52.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2