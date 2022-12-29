«Марсель» — «Тулуза»: прогноз на матч лиги 1 29 декабря 2022 года
29 декабря в матче 16-го тура лиги 1 один из лидеров чемпионата «Марсель» встретится с «Тулузой». Матч пройдет на стадионе «Велодром», стартовый свисток арбитра Жереми Пиньяра прозвучит в 23.00 по московскому времени. Чемпионат Франции не показывают в России.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев однозначными фаворитами встречи: поставить на победу «Олимпика» можно с коэффициентом 1.47, что составляет примерно 67% вероятности. Успех гостей предложен с котировкой 6.00 (15%) — это самый маловероятный исход встречи. Ничья идет за 5.00 (18%).
Верите в равный матч? Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход при благополучном результате принесет 5000 рублей.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, исхода встречи отражают серьезное преимущество «Марселя»:
• победа хозяев 2:0 идет за 7.70;
• 2:1 — за 7.90;
• успех 1:0 — за 8.50.
«Провансальцы» очень удачно выступают против «Тулузы»: «Марсель» выиграл у соперника шесть матчей подряд, а последнее поражение потерпел в 2016-м. Беспроигрышная серия «Олимпика» против фиолетовых длится 10 матчей и включила семь побед. Верите, что в предстоящей встрече аутсайдер не проиграет? Этот рынок доступен за 2.80.
Аналитики ждут результативный матч: тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.57, ТМ 2.5 — за 2.50.
Вероятность увидеть забитые мячи от обеих команд оценена в 1.72, «обе забьют — нет» идет за 2.12.
Прогноз и ставка на матч «Марсель» — «Тулуза» 29 декабря 2022 года
«Провансальцы» проводят хороший сезон: идут четвертыми в чемпионате и лишь на очко отстают от третьего места. Команда потерпела всего три поражения за 15 матчей, причем подряд. «Марсель» показывает неплохую результативность: в чемпионате забивает в среднем 1.7 гола за матч. При этом «Олимпик» немного пропускает — 13 мячей за 15 туров (0.86 мяча в среднем за игру). «Тулуза» же проиграла три матча подряд в чемпионате и приблизилась к зоне вылета: отрыв составляет лишь три очка.
Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 2.20.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2