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«Марсель» — «Тулуза»: прогноз на матч лиги 1 29 декабря 2022 года

Прогноз на матч лиги 1 «Марсель» — «Тулуза» 29 декабря 2022 года
Артемий Кутейников
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Игроки «Марселя» в матче с «Монако».
Фото Global Look Press

29 декабря в матче 16-го тура лиги 1 один из лидеров чемпионата «Марсель» встретится с «Тулузой». Матч пройдет на стадионе «Велодром», стартовый свисток арбитра Жереми Пиньяра прозвучит в 23.00 по московскому времени. Чемпионат Франции не показывают в России.

Франция. Лига 1. 16-й тур
29 дек, 23:00. Velodrome (Марсель)
Марсель
Тулуза

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев однозначными фаворитами встречи: поставить на победу «Олимпика» можно с коэффициентом 1.47, что составляет примерно 67% вероятности. Успех гостей предложен с котировкой 6.00 (15%) — это самый маловероятный исход встречи. Ничья идет за 5.00 (18%).

Верите в равный матч? Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход при благополучном результате принесет 5000 рублей.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, исхода встречи отражают серьезное преимущество «Марселя»:

• победа хозяев 2:0 идет за 7.70;

• 2:1 — за 7.90;

• успех 1:0 — за 8.50.

«Провансальцы» очень удачно выступают против «Тулузы»: «Марсель» выиграл у соперника шесть матчей подряд, а последнее поражение потерпел в 2016-м. Беспроигрышная серия «Олимпика» против фиолетовых длится 10 матчей и включила семь побед. Верите, что в предстоящей встрече аутсайдер не проиграет? Этот рынок доступен за 2.80.

Аналитики ждут результативный матч: тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.57, ТМ 2.5 — за 2.50.

Вероятность увидеть забитые мячи от обеих команд оценена в 1.72, «обе забьют — нет» идет за 2.12.

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Прогноз и ставка на матч «Марсель» — «Тулуза» 29 декабря 2022 года

«Провансальцы» проводят хороший сезон: идут четвертыми в чемпионате и лишь на очко отстают от третьего места. Команда потерпела всего три поражения за 15 матчей, причем подряд. «Марсель» показывает неплохую результативность: в чемпионате забивает в среднем 1.7 гола за матч. При этом «Олимпик» немного пропускает — 13 мячей за 15 туров (0.86 мяча в среднем за игру). «Тулуза» же проиграла три матча подряд в чемпионате и приблизилась к зоне вылета: отрыв составляет лишь три очка.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 2.20.

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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
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Сочи – ЦСКА
 - : -
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Владимир Сычевой

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 14
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 14
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Зенит

 12
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 16 1 3
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 6 1 2
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