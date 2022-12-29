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Сегодня, 17:15

«Атлетико» — «Эльче»: где смотреть матч ла лиги 29 декабря 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча ла лиги «Атлетико» — «Эльче» 29 декабря 2022 года
Евгений Коростелев
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Антуан Гризманн.
Фото Global Look Press

29 декабря в 15-м туре чемпионата Испании мадридский «Атлетико» сыграет дома с валенсийским «Эльче». Встреча состоится на стадионе «Ванда Метрополитано» и начнется в 23.30 по московскому времени. Стартовый свисток даст арбитр Гильермо Куадра. Посмотреть матч в прямом эфире можно на онлайн-платформе «Okko Спорт».

Испания. Лига 1. 15-й тур
29 дек, 23:30. Wanda Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
Эльче

«Атлетико» — абсолютный фаворит встречи. На победу мадридцев можно поставить за 1.27, что примерно 78% вероятности исхода. Даже ничья идет за крупные 5.60 (17%), а успех «Эльче» вообще за 14.0 (5%).

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Можете сделать более скромную ставку на «Эльче»: на Х2 за 4.00 или на Ф2(+1.5) за 2.00.

«Атлетико» пропустил всего один мяч за семь домашних матчей против бело-зеленых. На то, что команда Симеоне не пропустит, котировка — 1.73.

Общий тотал встречи больше 2.5 гола предложен за 1.80, ТМ 2.5 — за 2.08.

Вариант «обе забьют» доступен за 2.38, «обе забьют — нет» — за 1.58.

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Если считаете, что мадридцы забьют дважды подряд, поставить на такое условие можно за 1.55. На три гола кряду — за 2.65.

Голов может быть много, но как именно они будут забиты? Ногой — 1.06, головой — 2.25, со штрафного — 8.00.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, 2:0 в пользу «Атлетико» за 5.30.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Атлетико
ФК Эльче
0
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«Бетис» — «Атлетик»: где смотреть матч ла лиги 29 декабря 2022 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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