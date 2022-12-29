29 декабря в 15-м туре чемпионата Испании мадридский «Атлетико» сыграет дома с валенсийским «Эльче». Встреча состоится на стадионе «Ванда Метрополитано» и начнется в 23.30 по московскому времени. Стартовый свисток даст арбитр Гильермо Куадра. Посмотреть матч в прямом эфире можно на онлайн-платформе «Okko Спорт».

«Атлетико» — абсолютный фаворит встречи. На победу мадридцев можно поставить за 1.27, что примерно 78% вероятности исхода. Даже ничья идет за крупные 5.60 (17%), а успех «Эльче» вообще за 14.0 (5%).

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Можете сделать более скромную ставку на «Эльче»: на Х2 за 4.00 или на Ф2(+1.5) за 2.00.

«Атлетико» пропустил всего один мяч за семь домашних матчей против бело-зеленых. На то, что команда Симеоне не пропустит, котировка — 1.73.

Общий тотал встречи больше 2.5 гола предложен за 1.80, ТМ 2.5 — за 2.08.

Вариант «обе забьют» доступен за 2.38, «обе забьют — нет» — за 1.58.

Если считаете, что мадридцы забьют дважды подряд, поставить на такое условие можно за 1.55. На три гола кряду — за 2.65.

Голов может быть много, но как именно они будут забиты? Ногой — 1.06, головой — 2.25, со штрафного — 8.00.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, 2:0 в пользу «Атлетико» за 5.30.