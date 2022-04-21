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«Бернли» — «Саутгемптон»: прогноз на матч АПЛ 21 апреля 2022 года

Прогноз на матч АПЛ «Бернли» — «Саутгемптон» 21 апреля 2022 года
Артем Белинин
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Ориоль Ромеу против «Челси».
Фото Global Look Press

21 апреля в перенесенном матче 30-го тура АПЛ сыграют «Бернли» и «Саутгемптон». Встреча начнется в 21.45 мск на стадионе «Терф Мур». Команды занимают в таблице 18-е и 12-е места соответственно.

Англия. Премьер-лига. 30-й тур
21 апр, 21:45. Turf Moor (Бернли)
Бернли
Саутгемптон

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ не видят очевидного фаворита. Коэффициент на победу «Бернли» — 2.75 (37%), а на успех «Саутгемптона» немного ниже — 2.65 (36%). Ничью в игре можно взять за 3.40 (27%).

При ставке 1000 рублей на «мирный» исход в случае успешного исхода выплата составит 3400 рублей.

Верите в хозяев и в то, что они поднимутся из зоны вылета? Поставить на 1Х можно за 1.52.

«Бернли» забивает очень редко и в последнее время покидает поле без голов. Индивидуальный тотал меньше 1.5 мяча логичен, коэффициент на него — 1.56. У «Саутгемптона» ситуация чуть лучше, поэтому можно рискнуть и поставить на индивидуальный тотал больше 1.5 гола за 2.37. К тому же обе команды пропускают достаточно, так что слабая надежда на голевой фейерверк есть, котировка на тотал больше трех мячей — 3.20.

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Не лучшая оборона двух команд — причина взглянуть на вариант «обе забьют» за 1.76. Котировка на обратный исход — 2.06.

«Бернли» и «Саутгемптон» — команды довольно дисциплинированные, поэтому красная карточка в игре идет с коэффициентом 6.00. Пенальти куда более вероятен — 2.70. А оба события вместе увеличат сумму ставки в 11 раз.

Наиболее вероятный точный счет встречи по мнению аналитиков — ничья 1:1 за 6.30.

Прогноз и ставка на матч «Бернли» — «Саутгемптон»

В «Бернли» слабо верится. Команда просто не умеет набирать очки, ничья с «Вест Хэмом» — скорее героизм вратаря Ника Поупа, а не отличная игра всей команды. А до этого были поражение от «Норвича», разгром от «Челси». Правда, разгром похуже от синих получил «Саутгемптон», их вынесли со счетом 6:0. Зато «святые» победили «Арсенал», но не случайно, а благодаря хорошей игре. Поэтому «Саутгемптон» в очной встрече выглядит предпочтительнее.

Рекомендуемая ставка: победа «Саутгемптона» с форой (0) за 1.90.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Бернли
ФК Саутгемптон
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 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 25 13 4 8 39-27 43
5
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
6
 Локомотив 24 10 8 6 35-31 38
7
 Кр. Советов 25 11 5 9 32-26 38
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Ростов 25 8 7 10 41-42 31
10
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
11
 Н. Новгород 25 7 7 11 22-34 28
12
 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
13
 Химки 25 5 10 10 26-41 25
14
 Уфа 25 4 10 11 23-35 22
15
 Урал 25 4 9 12 16-28 21
16
 Арсенал 25 5 6 14 25-51 21
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Урал – Уфа
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Локомотив – Н. Новгород
 - : -
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