«Бернли» — «Саутгемптон»: прогноз на матч АПЛ 21 апреля 2022 года
21 апреля в перенесенном матче 30-го тура АПЛ сыграют «Бернли» и «Саутгемптон». Встреча начнется в 21.45 мск на стадионе «Терф Мур». Команды занимают в таблице 18-е и 12-е места соответственно.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ не видят очевидного фаворита. Коэффициент на победу «Бернли» — 2.75 (37%), а на успех «Саутгемптона» немного ниже — 2.65 (36%). Ничью в игре можно взять за 3.40 (27%).
При ставке 1000 рублей на «мирный» исход в случае успешного исхода выплата составит 3400 рублей.
Верите в хозяев и в то, что они поднимутся из зоны вылета? Поставить на 1Х можно за 1.52.
«Бернли» забивает очень редко и в последнее время покидает поле без голов. Индивидуальный тотал меньше 1.5 мяча логичен, коэффициент на него — 1.56. У «Саутгемптона» ситуация чуть лучше, поэтому можно рискнуть и поставить на индивидуальный тотал больше 1.5 гола за 2.37. К тому же обе команды пропускают достаточно, так что слабая надежда на голевой фейерверк есть, котировка на тотал больше трех мячей — 3.20.
Не лучшая оборона двух команд — причина взглянуть на вариант «обе забьют» за 1.76. Котировка на обратный исход — 2.06.
«Бернли» и «Саутгемптон» — команды довольно дисциплинированные, поэтому красная карточка в игре идет с коэффициентом 6.00. Пенальти куда более вероятен — 2.70. А оба события вместе увеличат сумму ставки в 11 раз.
Наиболее вероятный точный счет встречи по мнению аналитиков — ничья 1:1 за 6.30.
Прогноз и ставка на матч «Бернли» — «Саутгемптон»
В «Бернли» слабо верится. Команда просто не умеет набирать очки, ничья с «Вест Хэмом» — скорее героизм вратаря Ника Поупа, а не отличная игра всей команды. А до этого были поражение от «Норвича», разгром от «Челси». Правда, разгром похуже от синих получил «Саутгемптон», их вынесли со счетом 6:0. Зато «святые» победили «Арсенал», но не случайно, а благодаря хорошей игре. Поэтому «Саутгемптон» в очной встрече выглядит предпочтительнее.
Рекомендуемая ставка: победа «Саутгемптона» с форой (0) за 1.90.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|16
|7
|2
|58-24
|55
|
2
|Динамо
|25
|16
|4
|5
|45-24
|52
|
3
|ЦСКА
|25
|13
|5
|7
|37-25
|44
|
4
|Сочи
|25
|13
|4
|8
|39-27
|43
|
5
|Краснодар
|24
|11
|6
|7
|35-24
|39
|
6
|Локомотив
|24
|10
|8
|6
|35-31
|38
|
7
|Кр. Советов
|25
|11
|5
|9
|32-26
|38
|
8
|Ахмат
|25
|10
|2
|13
|29-34
|32
|
9
|Ростов
|25
|8
|7
|10
|41-42
|31
|
10
|Спартак
|25
|8
|7
|10
|28-33
|31
|
11
|Н. Новгород
|25
|7
|7
|11
|22-34
|28
|
12
|Рубин
|25
|7
|5
|13
|32-44
|26
|
13
|Химки
|25
|5
|10
|10
|26-41
|25
|
14
|Уфа
|25
|4
|10
|11
|23-35
|22
|
15
|Урал
|25
|4
|9
|12
|16-28
|21
|
16
|Арсенал
|25
|5
|6
|14
|25-51
|21
|23.04
|14:00
|
Урал – Уфа
|- : -
|23.04
|16:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|23.04
|19:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|24.04
|14:00
|
Рубин – Арсенал
|- : -
|24.04
|14:00
|
Химки – Кр. Советов
|- : -
|24.04
|16:30
|
Ростов – Спартак
|- : -
|24.04
|19:30
|
ЦСКА – Динамо
|- : -
|25.04
|19:00
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|16
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|12
|
|
Федор Смолов
Динамо
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0