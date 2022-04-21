21 апреля в перенесенном матче 30-го тура АПЛ сыграют «Бернли» и «Саутгемптон». Встреча начнется в 21.45 мск на стадионе «Терф Мур». Команды занимают в таблице 18-е и 12-е места соответственно.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ не видят очевидного фаворита. Коэффициент на победу «Бернли» — 2.75 (37%), а на успех «Саутгемптона» немного ниже — 2.65 (36%). Ничью в игре можно взять за 3.40 (27%).

При ставке 1000 рублей на «мирный» исход в случае успешного исхода выплата составит 3400 рублей.

Верите в хозяев и в то, что они поднимутся из зоны вылета? Поставить на 1Х можно за 1.52.

«Бернли» забивает очень редко и в последнее время покидает поле без голов. Индивидуальный тотал меньше 1.5 мяча логичен, коэффициент на него — 1.56. У «Саутгемптона» ситуация чуть лучше, поэтому можно рискнуть и поставить на индивидуальный тотал больше 1.5 гола за 2.37. К тому же обе команды пропускают достаточно, так что слабая надежда на голевой фейерверк есть, котировка на тотал больше трех мячей — 3.20.

Не лучшая оборона двух команд — причина взглянуть на вариант «обе забьют» за 1.76. Котировка на обратный исход — 2.06.

«Бернли» и «Саутгемптон» — команды довольно дисциплинированные, поэтому красная карточка в игре идет с коэффициентом 6.00. Пенальти куда более вероятен — 2.70. А оба события вместе увеличат сумму ставки в 11 раз.

Наиболее вероятный точный счет встречи по мнению аналитиков — ничья 1:1 за 6.30.

Прогноз и ставка на матч «Бернли» — «Саутгемптон»

В «Бернли» слабо верится. Команда просто не умеет набирать очки, ничья с «Вест Хэмом» — скорее героизм вратаря Ника Поупа, а не отличная игра всей команды. А до этого были поражение от «Норвича», разгром от «Челси». Правда, разгром похуже от синих получил «Саутгемптон», их вынесли со счетом 6:0. Зато «святые» победили «Арсенал», но не случайно, а благодаря хорошей игре. Поэтому «Саутгемптон» в очной встрече выглядит предпочтительнее.

Рекомендуемая ставка: победа «Саутгемптона» с форой (0) за 1.90.