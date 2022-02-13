У Лео 26 голов и 14 передач против мадридцев.

15 февраля 2022 года «ПСЖ» примет «Реал» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Матч пройдет в Париже на стадионе «Парк де Пренс», начало — в 23.00. Прямую трансляцию покажет один из телеканалов субхолдинга «Матч».

Коэффициенты букмекеров на матч «ПСЖ» — «Реал» 15 февраля 2022 года

Команда Почеттино — фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Сделать ставку на победу «ПСЖ» можно за 2.00 — это около 48% вероятности. Успех «Реала» и ничья оцениваются одинаковым коэффициентом 3.60 (26%).

Поставить на выход «ПСЖ» в четвертьфинал можно за 1.75. Проход «Реала» идет за 2.08.

Ф1(0) идет за 1.50, а Ф2(0) — за 2.60.

Тотал голов больше 2.5 идет за 1.58, а ТМ 2.5 — за 2.30.

Сделать ставку на то, что обе команды забьют, можно за 1.55. Противоположный исход доступен с коэффициентом 2.36.

«ПСЖ» — «Реал»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 15 февраля 2022 года

Перед нами одна из самых многообещающих пар 1/8 финала текущего розыгрыша Лиги чемпионов. Оба гранда ставят задачу выиграть главный еврокубковый трофей. Правда, главные фавориты другие клубы — «Манчестер Сити», «Бавария» и «Ливерпуль».

«ПСЖ» никогда не брал Лигу чемпионов, но недавно играл в финале турнира — в сезоне-2019/20. У «Реала» 13 главных еврокубковых трофеев.

Парижане вышли в плей-офф со второго места в группе. Они легко обошли «Брюгге» и «РБ Лейпциг», но уступили лидерство «Манчестер Сити». Мадридцы выиграли квартет, в котором были «Интер», «Шериф» и «Шахтер».

Соперники лидируют в национальных первенствах, где демонстрируют яркую и доминирующую игру. «ПСЖ» и вовсе оторвался от ближайшего преследователя в лиге 1 больше чем на десять очков. У «Реала» в примере остался всего один реальный конкурент в борьбе за титул — «Севилья».

От предстоящего поединка все ждут зрелища, и соперники способны его дать. «ПСЖ» в нынешней Лиге чемпионов забивает в среднем 2,17 мяча за игру, а «Реал» — 2,33. Обоюдное взятие ворот фиксировалось в четырех из пяти предыдущих очных матчей команд во всех турнирах. Предлагаем поставить на «обе забьют» за 1.55.

Карим Бензема. Фото Global Look Press

Тем более что лучшие бомбардиры своих команд готовы сыграть. Месси почти не заметен во Франции, но в Лиге чемпионов забивает исправно — на групповом этапе он записал себе в актив пять мячей. Бензема неудержим в Испании и хорош в ЛЧ — пять голов и результативная передача.

Кроме того, предлагаем поставить в пользу мадридцев. «Реал» выиграл пять из шести матчей текущего розыгрыша Лиги чемпионов при одном поражении. Команда Анчелотти победила в каждом из трех выездных матчей турнира — общий счет 9:0 в пользу испанцев.

Парижане на правах хозяев должны чаще идти вперед, а тем самым они будут предлагать свободное пространство для тактически гибких мадридцев. У «ПСЖ» грозный состав, но Почеттино так и не научился выжимать из него максимум. Анчелотти опытнее и хитрее своего визави по тренерскому цеху.

Еще в пользу гостей говорит статистика личных встреч. Всего в турнирах под эгидой УЕФА визави провели десять матчей — четыре победы «Реала», по три успеха «ПСЖ» и ничьи.

Непосредственно в Лиге чемпионов между соперниками было шесть встреч — три победы «Реала», две ничьих и один успех «ПСЖ». Исходя из всего этого предлагаем поставить на Ф2(0) с внушительным коэффициентом 2.60.

Остановить «Реал» может только инопланетная магия Месси. За спиной аргентинца 45 матчей против сливочных (в составе «Барселоны»), в которых он забил 26 мячей и отдал 14 результативных передач.

Прогноз и ставка на матч «ПСЖ» — «Реал»: ставка на матч

«Реал» выиграл все три гостевых матча текущего розыгрыша турнира с общим счетом 9:0. Непосредственно в Лиге чемпионов сливочные шесть раз играли против парижан — три победы мадридцев, две ничьих и один выигрыш «ПСЖ».

Предлагаем довериться статистике личных встреч и тренерскому опыту Анчелотти, а вместе с тем поставить на Ф2(0) с котировкой 2.60.

Рекомендуемая ставка: победа «Реала» с форой (0) за 2.60.