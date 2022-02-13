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Сегодня, 13:15

«Аталанта» — «Ювентус»: прогноз и ставки на матч серии А 13 февраля 2022

Прогноз на матч чемпионата Италии по футболу «Аталанта» — «Ювентус»
Матвей Леонов
Душан Влахович.
Фото Reuters

13 февраля в 25-м туре чемпионата Италии «Аталанта» сыграет с «Ювентусом». Встреча пройдет в Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри» и начнется в 22.45. Трансляцию можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче нет фаворита. Например, на успех «Аталанты» можно поставить с котировкой 2.80 — это примерно 35% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.60 (27%), а победа «Ювентуса» есть в линии за 2.50 (38%).

Ф1(-1) идет за 4.50, а Ф2(+1) — за 1.20.

При ставке в 1000 рублей на победу «Ювентуса» потенциальная выплата составит 2500 рублей.

Ставку «Аталанта» не проиграет" можно взять за 1.57. Волевая победа одной из команд в этом матче возможна за 6.50.

Для «Аталанты» такой исход можно взять за 13.5, а для «Юве» — за 12.5.

· ТМ 0.5 — 13.0

· Обе забьют: нет — 2.10

· Точный счет: 0:4 — 40

Италия. Серия А. 25-й тур
13 февр, 22:45. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
Ювентус
Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Аталанта
ФК Ювентус
серия А
0
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«Бернли» — «Ливерпуль»: прогноз на матч АПЛ 13 февраля 2022 года
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2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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Динамо

 5
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 10 1 2
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