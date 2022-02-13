13 февраля в 25-м туре чемпионата Италии «Аталанта» сыграет с «Ювентусом». Встреча пройдет в Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри» и начнется в 22.45. Трансляцию можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче нет фаворита. Например, на успех «Аталанты» можно поставить с котировкой 2.80 — это примерно 35% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.60 (27%), а победа «Ювентуса» есть в линии за 2.50 (38%).

Ф1(-1) идет за 4.50, а Ф2(+1) — за 1.20.

При ставке в 1000 рублей на победу «Ювентуса» потенциальная выплата составит 2500 рублей.

Ставку «Аталанта» не проиграет" можно взять за 1.57. Волевая победа одной из команд в этом матче возможна за 6.50.

Для «Аталанты» такой исход можно взять за 13.5, а для «Юве» — за 12.5.

· ТМ 0.5 — 13.0

· Обе забьют: нет — 2.10

· Точный счет: 0:4 — 40