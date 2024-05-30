Виллиам де Оливейра: «Не скажу, что «Зенит» — народная команда»

Помощник Сергея Семака в «Зените» Виллиам де Оливейра ответил на вопрос, считает ли он сине-бело-голубых народной командой.

«Зенит» — народная команда? Не скажу так. «Зенит» — команда из Санкт-Петербурга, которая выигрывает чемпионство шестой раз подряд, и я работаю в этой команде. А кто народная команда, я не знаю», — приводит слова тренера «РБ Спорт».

Команда из Санкт-Петербурга стала чемпионом России сезона-2023/24. «Зенит» шестой раз подряд выиграл турнир.