«Зенит» признан самым эффективным спортивным клубом России по версии Forbes Sport

Издание Forbes Sport опубликовало рейтинг самых эффективных клубов России, в который вошли 25 команд из РПЛ, Единой лиги ВТБ и КХЛ.

Список возглавил футбольный «Зенит», набравший 91,67 балла. По итогам сезона-2023/24 сине-бело-голубые под руководством Сергея Семака в шестой раз подряд стали чемпионами России.

На втором и третьем местах расположились футбольные «Краснодар» и «Спартак», соответственно. В топ-10 также вошли СКА (хоккей), ЦСКА (футбол), «Динамо» (футбол), «Ак Барс» (хоккей), «Авангард» (хоккей), «Локомотив» (футбол) и «Ростов» (футбол).

При составлении данного рейтинга учитывалась посещаемость, выручка, упоминания в СМИ, популярность в соцсетях и работа менеджмента. Отмечается, что из него были исключены хоккейные ЦСКА, «Сочи» и «Сибирь», футбольный «Ахмат» и баскетбольные «Енисей», «Автодор», «Парма», «Пари НН», «Уралмаш» и «Самара», потому как эти клубы не опубликовали финансовые отчеты за 2023 год или опубликовали их в неполном объеме.