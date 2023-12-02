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Бенеил Дариуш — Арман Царукян: где смотреть бой UFC 3 декабря 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция боя UFC Бенеил Дариуш — Арман Царукян 3 декабря 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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3 декабря в спортивном комплексе Moody Center в городе Остин, штат Техас, США, пройдет турнир UFC on ESPN 52. В главном поединке россиянин Арман Царукян сразится с ирано-американцем Бенеилом Дариушем. Бой начнется примерно в 5.30 по московскому времени. Прямая трансляция поединка будет доступна на сайте matchtv.ru, на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец», а также на онлайн-платформе UFC Fight Pass.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что бой завершится в пользу Царукяна. На победу Армана можно поставить за 1.34, вероятность его успеха — примерно 75%. Триумф Дариуша оценен в 3.25 (24%), ничья — в 60.0 (1%).

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Досрочная виктория российского бойца доступна за 2.04, а его соперника — за 5.75. На то, что бой не завершится решением судей, котировка — 1.66.

Эксперты считают, что поединок завершится в пятом раунде или судейским решением. На этот исход выставлен самый скромный коэффициент — 2.90.

Если победителя определят судьи, то сыграет ставка за 2.15. Если триумфатором решением людей с листочками станет Царукян, пройдет пари за 2.85. А если Дариуш — то 6.00.

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Прогнозы на спорт
Арман Царукян
UFC
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Бенеил Дариуш — Арман Царукян: челюсть американца не выдержит ударов россиянина
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
4
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
5
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
15
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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30 тур
2.12 14:00
Факел – Балтика
 0 : 0
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 0 : 2
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 1 : 0
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 - : -
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 - : -
4.12 19:30
Динамо – Рубин
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