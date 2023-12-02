Бенеил Дариуш — Арман Царукян: челюсть американца не выдержит ударов россиянина
3 декабря в спортивном комплексе Moody Center в городе Остин, штат Техас, США, состоится турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 52, в главном поединке которого российский боец Арман Царукян сразится с ирано-американцем Бенеилом Дариушем. Бои главного карда начнутся в 3.00 по московскому времени, восьмой и четвертый номера легкого дивизиона выйдут в клетку приблизительно в 5.30 мск. Посмотреть схватку в прямом эфире можно будет на сайте matchtv.ru, на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец», а также на онлайн-платформе UFC Fight Pass.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение Царукяну, на победу которого можно поставить за 1.34. Вероятность успеха российского бойца — примерно 75%. Триумф Дариуша предложен за 3.25 (24%), ничья — за 60.0 (1%).
Досрочный успех Армана идет за 2.04, Бенеила — за 5.75. На то, что бой не завершится решением судей, котировка — 1.66.
Можете выбрать один из вариантов того, как именно и в чью пользу окончится бой:
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болевым/удушающим/добровольной сдачей за Царукяном — 11.0, за Дариушем — 13.0;
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KO/TKO/дисквалификацией за Арманом — 2.38, за его соперником — 8.00.
Эксперты считают, что поединок завершится в пятом раунде или судейским решением. Это наиболее вероятный исход за 2.90.
Прогноз и ставка на матч Бенеил Дариуш — Арман Царукян
Дариуш до июня этого года шел на серии из восьми побед и мог стать одним из претендентов на титульный поединок с Махачевым, но проиграл Оливейре и ушел в тень. Причем уступил американец разгромно — напропускал уже в первом раунде.
Для Царукяна, который закрыл поражение от Гамрота победами над Исмагуловым и Силвой, бой с Дариушем очень важен. Россиянин в случае победы вполне может рассчитывать на подъем в рейтинге и через поединок-два выйти на чемпиона. Но нужно не просто одолеть соперника, а сделать это ярко, на что Арман способен.
Российский боец моложе на семь лет и обладает очень могучим ударом, а также высокой выносливостью. А вот Бенеилу последнего сильно не хватает. Учитывая, что бой будет пятираундовым, высока вероятность, что во второй половине Царукян получит серьезное преимущество, которое обязан реализовать — челюсть у американца, как показал Оливейра, отнюдь не титановая.
Рекомендуемая ставка: досрочная победа Царукяна за 2.04.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|16
|10
|3
|3
|33-14
|33
|
2
|Краснодар
|16
|9
|5
|2
|25-13
|32
|
3
|Кр. Советов
|17
|8
|5
|4
|36-24
|29
|
4
|Динамо
|16
|7
|7
|2
|27-21
|28
|
5
|Спартак
|16
|8
|3
|5
|23-22
|27
|
6
|ЦСКА
|16
|6
|7
|3
|29-23
|25
|
7
|Рубин
|16
|7
|4
|5
|16-20
|25
|
8
|Локомотив
|16
|6
|7
|3
|24-22
|25
|
9
|Пари НН
|16
|6
|3
|7
|14-15
|21
|
10
|Ростов
|16
|5
|5
|6
|24-27
|20
|
11
|Факел
|17
|5
|5
|7
|14-18
|20
|
12
|Урал
|16
|5
|4
|7
|18-25
|19
|
13
|Оренбург
|16
|3
|5
|8
|17-25
|14
|
14
|Балтика
|17
|3
|4
|10
|12-23
|13
|
15
|Ахмат
|16
|3
|4
|9
|16-22
|13
|
16
|Сочи
|17
|3
|1
|13
|16-30
|10
|2.12
|14:00
|
Факел – Балтика
|0 : 0
|2.12
|16:30
|
Сочи – Кр. Советов
|0 : 2
|2.12
|19:30
|
Пари НН – Урал
|- : -
|3.12
|14:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.12
|16:30
|
Краснодар – Оренбург
|- : -
|3.12
|16:30
|
Локомотив – Зенит
|- : -
|3.12
|19:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|4.12
|19:30
|
Динамо – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|12
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|13
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|13
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|12
|1
|3