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Бенеил Дариуш — Арман Царукян: челюсть американца не выдержит ударов россиянина

Прогноз на бой UFC Бенеил Дариуш — Арман Царукян 3 декабря 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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Арман Царукян.
Фото Global Look Press

3 декабря в спортивном комплексе Moody Center в городе Остин, штат Техас, США, состоится турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 52, в главном поединке которого российский боец Арман Царукян сразится с ирано-американцем Бенеилом Дариушем. Бои главного карда начнутся в 3.00 по московскому времени, восьмой и четвертый номера легкого дивизиона выйдут в клетку приблизительно в 5.30 мск. Посмотреть схватку в прямом эфире можно будет на сайте matchtv.ru, на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец», а также на онлайн-платформе UFC Fight Pass.

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение Царукяну, на победу которого можно поставить за 1.34. Вероятность успеха российского бойца — примерно 75%. Триумф Дариуша предложен за 3.25 (24%), ничья — за 60.0 (1%).

Досрочный успех Армана идет за 2.04, Бенеила — за 5.75. На то, что бой не завершится решением судей, котировка — 1.66.

Можете выбрать один из вариантов того, как именно и в чью пользу окончится бой:

  • болевым/удушающим/добровольной сдачей за Царукяном — 11.0, за Дариушем — 13.0;

  • KO/TKO/дисквалификацией за Арманом — 2.38, за его соперником — 8.00.

Эксперты считают, что поединок завершится в пятом раунде или судейским решением. Это наиболее вероятный исход за 2.90.

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Прогноз и ставка на матч Бенеил Дариуш — Арман Царукян

Дариуш до июня этого года шел на серии из восьми побед и мог стать одним из претендентов на титульный поединок с Махачевым, но проиграл Оливейре и ушел в тень. Причем уступил американец разгромно — напропускал уже в первом раунде.

Для Царукяна, который закрыл поражение от Гамрота победами над Исмагуловым и Силвой, бой с Дариушем очень важен. Россиянин в случае победы вполне может рассчитывать на подъем в рейтинге и через поединок-два выйти на чемпиона. Но нужно не просто одолеть соперника, а сделать это ярко, на что Арман способен.

Российский боец моложе на семь лет и обладает очень могучим ударом, а также высокой выносливостью. А вот Бенеилу последнего сильно не хватает. Учитывая, что бой будет пятираундовым, высока вероятность, что во второй половине Царукян получит серьезное преимущество, которое обязан реализовать — челюсть у американца, как показал Оливейра, отнюдь не титановая.

Рекомендуемая ставка: досрочная победа Царукяна за 2.04.

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Прогнозы на спорт
Арман Царукян
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
4
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
5
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
15
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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Факел – Балтика
 0 : 0
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
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2.12 19:30
Пари НН – Урал
 - : -
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ЦСКА – Ростов
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Краснодар – Оренбург
 - : -
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
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