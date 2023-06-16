16 июня сборная Белоруссии на стадионе «Ференц Суса» в Будапеште сыграет с Израилем. Матч квалификации чемпионата Европы-2024 начнется по свистку австралийского арбитра Джарреда Джиллетта в 21.45 по московскому времени. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет поединок в прямом эфире.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение номинальным гостям: поставить на успех сине-белых можно с коэффициентом 1.63, это около 58% вероятности. Выигрыш белорусов предложен с котировкой 5.35 (18%). Ничья доступна за 4.06 (24%).

В отборе на Евро-2024 обе сборные пока не одержали ни одной победы. Считаете, что в очной схватке соперники не выявят сильнейшего? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае удачного исхода принесет 4060 рублей.

В двух предыдущих играх квалификации «Белые крылья» пропустили семь мячей, парни Алона Хазана — четыре. А отличились и те и другие лишь однажды. Тотал больше 2.5 гола идет за 1.89, ТМ 2.5 — за 1.94.

Израиль и Белоруссия встречались друг с другом пять раз и только в товарищеских матчах, но в каждом случае неизменно поражали ворота друг друга. Вариант «обе забьют» оценен за 1.92, обратный рынок — за 1.87.

Лучшие шансы отличиться — у Шона Вейсмана. Точный выстрел форварда сине-белых можно взять за 2.60.

Три самых вероятных итога поединка, по версии экспертов, выглядят следующим образом:

Прогноз и ставка на матч Белоруссия — Израиль

В столице Венгрии сойдутся аутсайдеры группы I: на старте квалификации команда Георгия Кондратьева уступила Швейцарии (0:5) и Румынии (1:2). Израиль начал с ничьей против Косово (1:1), а после влетел Швейцарии (0:3). Но в игре с «Белыми крыльями» коллектив Алона Хазана выглядит фаворитом: в прошлогодней Лиге наций сине-белые не проиграли ни одного матча в группе с Исландией и Албанией и поднялись в дивизион А. Теперь сине-белые горят желанием реабилитироваться за неудачный старт в отборе на Евро-2024 и включиться в борьбу за путевки в Германию.

К тому же израильтяне хороши именно в очных встречах с Белоруссией: четыре виктории в пяти матчах и ровно два забитых мяча в среднем за 90 минут.

Рекомендуемая ставка: Израиль не проиграет и ТБ 2.5 за 2.18.

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